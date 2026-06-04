https://ukraina.ru/20260604/na-pmef-obsudili-put-k-spaseniyu-rossii-ot-yadernogo-udara-do-srochnogo-vnedreniya-brodelya-1079809952.html
На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"
На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя" - 04.06.2026 Украина.ру
На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"
Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался дискуссией консервативных экспертов о цивилизационных угрозах для России. Ключевые тезисы доклада включали применение ядерного оружия как "хороший сценарий", девестернизацию, автократию и новую Конституцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
2026-06-04T12:13
2026-06-04T12:13
2026-06-04T12:13
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На ПМЭФ прошла дискуссия, посвящённая цивилизационным угрозам для России и потенциальному "пути к спасению". В обсуждении участвовали учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, философ Александр Дугин и бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков.Основные положения доклада:🟦 Пять основных угроз для России на пути к 2050 году: геополитика, идеология, демография, экономика и технологии.🟦 Три сценария развития: "плохой", "хороший" и "инерционный". Их реализация зависит от конкретных шагов руководства страны.🟦 Ключевой тезис Константина Малофеева: применение ядерного оружия — это не инерционный, а "хороший" сценарий для России.🟦 Необходимые меры, которые, по мнению докладчиков, должны спасти страну: девестернизация, национализация элиты, автократия, госпланирование, культ семьи, расселение городов и принятие новой Конституции.Георгий Филимонов призвал представителей элит перестать стесняться произносить слово "русский", назвав Вологодскую область этнически "самым русским" регионом Земли.Андрей Безруков заявил, что России необходимо "перестать быть хорошими" и что красные линии, о которых ранее говорилось, так и остались на бумаге. Он также предложил использовать в качестве инструмента давления на Западную Европу угрозу взрыва газовозов, назвав это "эквивалентом небольшого ядерного взрыва".Александр Дугин обнадежил слушателей, что некоторые из предложенных мер уже осуществляются властью, однако раскритиковал отсутствие госпланирования и медленную легитимацию автократии. Главным требованием текущего момента философ назвал "срочное внедрение Броделя" — французского историка Фернана Броделя, который, по мнению Дугина, доходчиво объяснил, что капитализм — "вообще не рынок".Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ключевое событие — пленарное заседание с речью президента России Владимира Путина. Вместе с ним выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, зампред КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После этого состоится беседа Путина с Хань Чжэном.В форуме участвуют политики из 76 стран, а представители более 130 стран подтвердили присутствие. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, александр дугин, константин малофеев, узбекистан, сша, шос, брикс, петербургский международный экономический форум (фонд)
На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"
Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался дискуссией консервативных экспертов о цивилизационных угрозах для России. Ключевые тезисы доклада включали применение ядерного оружия как "хороший сценарий", девестернизацию, автократию и новую Конституцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
На ПМЭФ прошла дискуссия, посвящённая цивилизационным угрозам для России и потенциальному "пути к спасению". В обсуждении участвовали учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, философ Александр Дугин и бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков.
Основные положения доклада:
🟦 Пять основных угроз для России на пути к 2050 году: геополитика, идеология, демография, экономика и технологии.
🟦 Три сценария развития: "плохой", "хороший" и "инерционный". Их реализация зависит от конкретных шагов руководства страны.
🟦 Ключевой тезис Константина Малофеева: применение ядерного оружия — это не инерционный, а "хороший" сценарий для России.
🟦 Необходимые меры, которые, по мнению докладчиков, должны спасти страну: девестернизация, национализация элиты, автократия, госпланирование, культ семьи, расселение городов и принятие новой Конституции.
Георгий Филимонов призвал представителей элит перестать стесняться произносить слово "русский", назвав Вологодскую область этнически "самым русским" регионом Земли.
Андрей Безруков заявил, что России необходимо "перестать быть хорошими" и что красные линии, о которых ранее говорилось, так и остались на бумаге. Он также предложил использовать в качестве инструмента давления на Западную Европу угрозу взрыва газовозов, назвав это "эквивалентом небольшого ядерного взрыва".
Александр Дугин обнадежил слушателей, что некоторые из предложенных мер уже осуществляются властью, однако раскритиковал отсутствие госпланирования и медленную легитимацию автократии. Главным требованием текущего момента философ назвал "срочное внедрение Броделя" — французского историка Фернана Броделя, который, по мнению Дугина, доходчиво объяснил, что капитализм — "вообще не рынок".
Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ключевое событие — пленарное заседание с речью президента России Владимира Путина. Вместе с ним выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, зампред КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После этого состоится беседа Путина с Хань Чжэном.
В форуме участвуют политики из 76 стран, а представители более 130 стран подтвердили присутствие. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".
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