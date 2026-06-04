https://ukraina.ru/20260604/na-pmef-obsudili-put-k-spaseniyu-rossii-ot-yadernogo-udara-do-srochnogo-vnedreniya-brodelya-1079809952.html

На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"

На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя" - 04.06.2026 Украина.ру

На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"

Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался дискуссией консервативных экспертов о цивилизационных угрозах для России. Ключевые тезисы доклада включали применение ядерного оружия как "хороший сценарий", девестернизацию, автократию и новую Конституцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ"

2026-06-04T12:13

2026-06-04T12:13

2026-06-04T12:13

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На ПМЭФ прошла дискуссия, посвящённая цивилизационным угрозам для России и потенциальному "пути к спасению". В обсуждении участвовали учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, философ Александр Дугин и бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков.Основные положения доклада:🟦 Пять основных угроз для России на пути к 2050 году: геополитика, идеология, демография, экономика и технологии.🟦 Три сценария развития: "плохой", "хороший" и "инерционный". Их реализация зависит от конкретных шагов руководства страны.🟦 Ключевой тезис Константина Малофеева: применение ядерного оружия — это не инерционный, а "хороший" сценарий для России.🟦 Необходимые меры, которые, по мнению докладчиков, должны спасти страну: девестернизация, национализация элиты, автократия, госпланирование, культ семьи, расселение городов и принятие новой Конституции.Георгий Филимонов призвал представителей элит перестать стесняться произносить слово "русский", назвав Вологодскую область этнически "самым русским" регионом Земли.Андрей Безруков заявил, что России необходимо "перестать быть хорошими" и что красные линии, о которых ранее говорилось, так и остались на бумаге. Он также предложил использовать в качестве инструмента давления на Западную Европу угрозу взрыва газовозов, назвав это "эквивалентом небольшого ядерного взрыва".Александр Дугин обнадежил слушателей, что некоторые из предложенных мер уже осуществляются властью, однако раскритиковал отсутствие госпланирования и медленную легитимацию автократии. Главным требованием текущего момента философ назвал "срочное внедрение Броделя" — французского историка Фернана Броделя, который, по мнению Дугина, доходчиво объяснил, что капитализм — "вообще не рынок".Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ключевое событие — пленарное заседание с речью президента России Владимира Путина. Вместе с ним выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, зампред КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После этого состоится беседа Путина с Хань Чжэном.В форуме участвуют политики из 76 стран, а представители более 130 стран подтвердили присутствие. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, владимир путин, александр дугин, константин малофеев, узбекистан, сша, шос, брикс, петербургский международный экономический форум (фонд)