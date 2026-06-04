Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики - 04.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260604/zakharova-nazvala-soglashenie-ssha-i-armenii-po-redkozemam-signalom-dlya-grazhdan-respubliki-1079803460.html
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики - 04.06.2026 Украина.ру
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рамочное соглашение между США и Арменией о редкоземельных минералах должно насторожить население республики, поскольку оно раскрывает истинные интересы Вашингтона. Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2026-06-04T09:59
2026-06-04T11:43
армения
сша
марко рубио
россия
новости
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079803953_0:68:3183:1858_1920x0_80_0_0_a005a3ef6765e2306ff1c871423a4896.jpg
Рамочный документ, подписанный между США и Арменией по редкоземельным ископаемым, указывает на подлинные интересы Вашингтона и должен вызывать тревогу у граждан Армении. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Заключённый между США и Арменией рамочный документ по редкоземельным ископаемым со всей ясностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов. Поэтому это должно настораживать и настораживает самих граждан Армении", — подчеркнула Захарова.26 мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение, касающееся критических минералов и редкоземельных металлов.Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 химических элементов, включая скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Эти материалы широко востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, а также в наукоёмких и ядерных технологиях. В частности, они используются при производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
армения
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079803953_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5d09566fe62c224c1e69a4ef850d9098.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армения, сша, марко рубио, россия, новости, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Армения, США, Марко Рубио, Россия, Новости, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру

Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики

09:59 04.06.2026 (обновлено: 11:43 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рамочное соглашение между США и Арменией о редкоземельных минералах должно насторожить население республики, поскольку оно раскрывает истинные интересы Вашингтона. Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
Рамочный документ, подписанный между США и Арменией по редкоземельным ископаемым, указывает на подлинные интересы Вашингтона и должен вызывать тревогу у граждан Армении. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Заключённый между США и Арменией рамочный документ по редкоземельным ископаемым со всей ясностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов. Поэтому это должно настораживать и настораживает самих граждан Армении", — подчеркнула Захарова.
26 мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение, касающееся критических минералов и редкоземельных металлов.
Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 химических элементов, включая скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Эти материалы широко востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, а также в наукоёмких и ядерных технологиях. В частности, они используются при производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
АрменияСШАМарко РубиоРоссияНовостиПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:41Украинские паблики напуганы русофобским заявлением командующего армии Латвии
12:27Лавров встретится с Лукашенко. Главные новости к этому часу
12:23Экс-сенатор США раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому
12:13На ПМЭФ обсудили "путь к спасению" России: от ядерного удара до "срочного внедрения Броделя"
12:07"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева
11:59Россия скоро полностью погасит внешний долг - Силуанов
11:58"Адмирал Нахимов" возвращается: почему китайские эксперты следят за этим крейсером
11:58"Она привела Трампа к власти": Дугин назвал настоящую сенсацию ПМЭФ
11:53Иран заявил об ударе по командному центру на эсминце США в Оманском заливе
11:42Отмена цивилизации. На Украине зачищают Пушкина и запрещают крестины в УПЦ
11:29Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США
11:27ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Новости СВО
11:00Россия достигла финансового суверенитета. Главные новости к 11:00
10:47Глава МИД Германии накинулся на Россию с обвинениями
10:37Почему Зеленский до сих пор жив и что Запад хочет провернуть на Украине – Евстафьев
10:34В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна
10:30Вымирающие наемники: на Украине тайно захоронили воевавшего за ВСУ испанца
09:59Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
09:58Обстановка на Константиновском направлении
09:55Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
Лента новостейМолния