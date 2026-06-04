https://ukraina.ru/20260604/zakharova-nazvala-soglashenie-ssha-i-armenii-po-redkozemam-signalom-dlya-grazhdan-respubliki-1079803460.html
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики - 04.06.2026 Украина.ру
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рамочное соглашение между США и Арменией о редкоземельных минералах должно насторожить население республики, поскольку оно раскрывает истинные интересы Вашингтона. Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2026-06-04T09:59
2026-06-04T09:59
2026-06-04T11:43
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Рамочный документ, подписанный между США и Арменией по редкоземельным ископаемым, указывает на подлинные интересы Вашингтона и должен вызывать тревогу у граждан Армении. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Заключённый между США и Арменией рамочный документ по редкоземельным ископаемым со всей ясностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов. Поэтому это должно настораживать и настораживает самих граждан Армении", — подчеркнула Захарова.26 мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение, касающееся критических минералов и редкоземельных металлов.Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 химических элементов, включая скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Эти материалы широко востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, а также в наукоёмких и ядерных технологиях. В частности, они используются при производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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армения, сша, марко рубио, россия, новости, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Армения, США, Марко Рубио, Россия, Новости, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру
Захарова назвала соглашение США и Армении по редкоземам сигналом для граждан республики
09:59 04.06.2026 (обновлено: 11:43 04.06.2026)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рамочное соглашение между США и Арменией о редкоземельных минералах должно насторожить население республики, поскольку оно раскрывает истинные интересы Вашингтона. Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
Рамочный документ, подписанный между США и Арменией по редкоземельным ископаемым, указывает на подлинные интересы Вашингтона и должен вызывать тревогу у граждан Армении. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Заключённый между США и Арменией рамочный документ по редкоземельным ископаемым со всей ясностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов. Поэтому это должно настораживать и настораживает самих граждан Армении", — подчеркнула Захарова.
26 мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение, касающееся критических минералов и редкоземельных металлов.
Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 химических элементов, включая скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Эти материалы широко востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, а также в наукоёмких и ядерных технологиях. В частности, они используются при производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.
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