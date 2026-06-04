https://ukraina.ru/20260604/deputat-evroparlamenta-obvinila-zelenskogo-v-chestvovanii-natsistov-i-upreknula-fon-der-lyayen-v-1079802920.html
Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии - 04.06.2026 Украина.ру
Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она опубликовала 4 июня в социальной сети X
2026-06-04T09:55
2026-06-04T09:55
2026-06-04T11:43
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Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза."Зеленский чествует УПА*, но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа! <…> Разве Урсула фон дер Ляйен действительно считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей? Есть место формированию, ответственному за Волынскую резню, в результате которой были зверским образом убиты 120 тысяч поляков?" — написала депутат.По её словам, Украина на сегодняшний день "не имеет права даже думать о вступлении в ЕС".На прошлой неделе Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил почётное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году, в ходе которого также погибли тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами.Вопрос трактовки Волынской резни остаётся самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. Польская сторона также долгое время добивалась от Украины разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру*— организации, запрещённые на территории России
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новости, владимир зеленский, андрей мельник, украина, россия, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, ес, мир без границ
Новости, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Украина, Россия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, ЕС, Мир без границ
Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии
09:55 04.06.2026 (обновлено: 11:43 04.06.2026)
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она опубликовала 4 июня в социальной сети X
Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза.
"Зеленский чествует УПА*, но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа! <…> Разве Урсула фон дер Ляйен действительно считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей? Есть место формированию, ответственному за Волынскую резню, в результате которой были зверским образом убиты 120 тысяч поляков?" — написала депутат.
По её словам, Украина на сегодняшний день "не имеет права даже думать о вступлении в ЕС".
На прошлой неделе Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил почётное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году, в ходе которого также погибли тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни остаётся самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. Польская сторона также долгое время добивалась от Украины разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*— организации, запрещённые на территории России