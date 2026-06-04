https://ukraina.ru/20260604/deputat-evroparlamenta-obvinila-zelenskogo-v-chestvovanii-natsistov-i-upreknula-fon-der-lyayen-v-1079802920.html

Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии

Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии - 04.06.2026 Украина.ру

Депутат Европарламента обвинила Зеленского в чествовании нацистов и упрекнула фон дер Ляйен в бездействии

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она опубликовала 4 июня в социальной сети X

2026-06-04T09:55

2026-06-04T09:55

2026-06-04T11:43

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Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза."Зеленский чествует УПА*, но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа! <…> Разве Урсула фон дер Ляйен действительно считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей? Есть место формированию, ответственному за Волынскую резню, в результате которой были зверским образом убиты 120 тысяч поляков?" — написала депутат.По её словам, Украина на сегодняшний день "не имеет права даже думать о вступлении в ЕС".На прошлой неделе Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил почётное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году, в ходе которого также погибли тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами.Вопрос трактовки Волынской резни остаётся самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. Польская сторона также долгое время добивалась от Украины разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру*— организации, запрещённые на территории России

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