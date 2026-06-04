В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна - 04.06.2026 Украина.ру
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В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна
В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна - 04.06.2026 Украина.ру
В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна
В эстонской Нарве появился необычный вид услуг — продажа мест в очереди на пересечение границы с Россией. Об этом пишет газета Postimees
2026-06-04T10:34
2026-06-04T10:34
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В приграничном эстонском городе Нарва процветает нелегальный бизнес по продаже мест в очереди на въезд в Россию, сообщает газета Postimees."В нарвском пограничном пункте ожидание въезда в Россию может занять более половины суток, и всё больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других", — говорится в материале.Как отмечает издание, полиция и пограничная служба Эстонии осведомлены о существовании такого "бизнеса", однако не могут его запретить, поскольку в действиях предприимчивых граждан формально нет состава правонарушения.Ранее начальник таможенного поста "Ивангород" Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков объяснил причины возникновения очередей на российско-эстонской границе. По его словам, 31 мая на въезд в российский Ивангород с эстонской стороны выстроилась очередь из около 200 человек, многие из которых были с чемоданами. Время ожидания достигало шести часов.Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов, тогда как российский таможенный пост функционирует в штатном режиме.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, эстония, дональд трамп, рютте, украина.ру, владимир зеленский, украина
Новости, Россия, Эстония, Дональд Трамп, Рютте, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина

В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна

10:34 04.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Сергей Степанов
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В эстонской Нарве появился необычный вид услуг — продажа мест в очереди на пересечение границы с Россией. Об этом пишет газета Postimees
В приграничном эстонском городе Нарва процветает нелегальный бизнес по продаже мест в очереди на въезд в Россию, сообщает газета Postimees.
"В нарвском пограничном пункте ожидание въезда в Россию может занять более половины суток, и всё больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других", — говорится в материале.
Как отмечает издание, полиция и пограничная служба Эстонии осведомлены о существовании такого "бизнеса", однако не могут его запретить, поскольку в действиях предприимчивых граждан формально нет состава правонарушения.
Ранее начальник таможенного поста "Ивангород" Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков объяснил причины возникновения очередей на российско-эстонской границе. По его словам, 31 мая на въезд в российский Ивангород с эстонской стороны выстроилась очередь из около 200 человек, многие из которых были с чемоданами. Время ожидания достигало шести часов.
Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов, тогда как российский таможенный пост функционирует в штатном режиме.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня
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