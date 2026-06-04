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В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна

В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна - 04.06.2026 Украина.ру

В эстонской Нарве продают места в очереди на границу с Россией, полиция бессильна

В эстонской Нарве появился необычный вид услуг — продажа мест в очереди на пересечение границы с Россией. Об этом пишет газета Postimees

2026-06-04T10:34

2026-06-04T10:34

2026-06-04T10:34

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В приграничном эстонском городе Нарва процветает нелегальный бизнес по продаже мест в очереди на въезд в Россию, сообщает газета Postimees."В нарвском пограничном пункте ожидание въезда в Россию может занять более половины суток, и всё больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других", — говорится в материале.Как отмечает издание, полиция и пограничная служба Эстонии осведомлены о существовании такого "бизнеса", однако не могут его запретить, поскольку в действиях предприимчивых граждан формально нет состава правонарушения.Ранее начальник таможенного поста "Ивангород" Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков объяснил причины возникновения очередей на российско-эстонской границе. По его словам, 31 мая на въезд в российский Ивангород с эстонской стороны выстроилась очередь из около 200 человек, многие из которых были с чемоданами. Время ожидания достигало шести часов.Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов, тогда как российский таможенный пост функционирует в штатном режиме.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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