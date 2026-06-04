https://ukraina.ru/20260604/budet-vyzhzhennaya-zemlya-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-ukrainy-1079760877.html
"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины - 04.06.2026 Украина.ру
"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли возможно прекращение боевых действий "до конца суток" или хотя бы осенью, чем для этого придётся поступиться киевскому режиму и что будет с Украиной, если Владимир Зеленский не пойдёт на уступки
2026-06-04T06:10
2026-06-04T06:10
2026-06-04T06:10
эксклюзив
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
россия
евгений мураев
киев
дмитрий песков
верховная рада
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Поводы для рассуждений о мире или хотя бы о прекращении огня будто бы есть. Глава ОП Кирилл Буданов* заявил о стремлении Зеленского завершить боевые действия на Украине "как можно скорее, желательно до зимы".О возможном замирении осенью говорят и некоторые украинские эксперты и политики. Наконец, можно вспомнить высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обстрела Киева в ночь на вторник, 2 июня, сказал, что конфликт можно завершить "до конца суток", если Зеленский даст ВСУ приказ уйти из российских регионов.Комментируя это высказывание Пескова, вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев отметил, что оно, скорее всего, адресовано не Зеленскому, это сигнал Западу. При этом политик подчеркнул, что мир нужен прежде всего, украинцам и россиянам. Он призвал всех обратить внимание на тот бесспорный факт, что, хотя и говорят о войне РФ с НАТО или со всем Западом, а гибнут в этом конфликте только украинцы и русские.По словам Мураева, кто-то из украинцев до сих пор думает, что он защищает не режим, а саму Украину, что "это война захватническая" со стороны РФ."Хотя мы понимаем, что на самом деле цели совершенно другие… Мы понимаем, что и Россию, и Украину используют как инструмент в решении геополитических задач совершенно другие государства. И нам в первую очередь надо остановиться и требовать от своих государств прекращения этого конфликта", - сказал экс-депутат в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он отметил, что если при этом Россия показывает, что при определённых условиях готова закончить боевые действия, то "Украина выдвигает заведомо неприемлемые условия...".Мураев подчеркнул, что даже если конфликт закончится "прямо завтра", а Запад прекратит помогать, то Киев не сможет обеспечить даже выполнение социальных обязательств перед гражданами, перед пенсионерами, перед бюджетниками, а не то что содержать 800-тысячную армию — именно такую численность ВСУ собирается зачем-то сохранить Зеленский. Но где он на это будет брать деньги?Как вообще сможет выживать страна с огромным долгом, с разбежавшимся населением, с уничтоженными энергетикой и промышленностью, как сможет обслуживать социальные функции государства, этого никто не объясняет, подчеркнул политик. Он добавил, что легко подсчитать — каждый месяц у Украины "будет дефицит минимум 3 млрд долларов, которые брать в кредит уже будет не под что, потому что Зеленский уже отдал землю, отдал ресурсы...".В экономическом, в демографическом смысле "Украина будет как выжженная земля", заявил Мураев. Конечно, в ходе боевых действий ущерб наносится не только Украине, но и России. Политик ещё раз подчеркнул, что "всё, что происходит — это глобальная катастрофа для всех славян". Но особенно - для украинцев, ведь именно Украину в интересах других государств превратили в поле боя, а граждан — "в живую силу, которую не жалко".Даже если поверить, что Зеленский действительно "дал команду Буданову", сказал, что намерен прекратить войну, скажем, до ноября, то до этого срока погибнут 150 тысяч украинских граждан — и ради чего? Простые украинцы должны бы задать себе такой вопрос: зачем им гибнуть, если все понимают, что войну всё равно придётся заканчивать, сказал Мураев.По его мнению, все разговоры о грядущей "победе" Киева - обман, потому что "нельзя победить ядерную страну". И самим украинцам, и гражданам стран Европы пора бы это осознать.Относительно "команды" Зеленского главе ОП Буданову о "желательности" завершить войну до зимы высказался и украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире YouTube-канала UkrLife отметил, что выглядит это довольно странно, ведь за внешнюю политику отвечает сам Зеленский, а вовсе не глава его Офиса.Эксперт также заявил, что, судя по всему, обе стороны выбрали вариант ведения летней кампании в формате ударов по объектам в тылу противника, а это плохо для мирного населения.Кроме того, это война на истощение, но если у Кремля есть собственный тыл, то у Киева тыл - "на Западе", а там назревают свои собственные проблемы, западная помощь становится всё дороже, у неё есть свои пределы. Можно ли рассчитывать на то, что "западный тыл" Киева пойдёт на мобилизацию, можно ли рассчитывать на регулярные поставки оружия — это вопрос.Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в мирные устремления Зеленского и его клики не верит - "врут, что хотят [мира].По его мнению, высказанному на канале того же Шелеста*, об осени как о времени возможного завершения боевых действий, говорят лишь потому, что Зеленский надеется на проигрыш республиканцев на выборах в США и возвращение демократов к власти. До тех пор украинцы будут гибнуть.А слова Пескова следует понимать так, что в следующем раунде переговоров условия для Киева будут совсем другие, более жёсткие. Если сейчас в Москве говорят о Донбассе, то потом речь будет идти "о всех территориях, которые Россия считает своими" - а могут в Конституцию РФ и ещё что-то добавить. Чтобы прекратить смерти и не утратить новые территории, нужно заканчивать войну, считает экс-депутат.Однако если судить по действиям, киевский режим на мир пока не настроен. Иначе зачем продолжать отлавливать граждан для отправки в ВСУ?Добровольно приносить себя в жертву режиму украинцы не хотят. В связи с этим в Раде предлагают создать "реестр уклонистов". Как заявил депутат Рады Фёдор Вениславский, он уже готовит соответствующий законопроект. Он также предлагает дать ТЦК право выставлять в открытый доступ личные данные тех, кто игнорирует повестки.Как отмечает издание "Страна.ua", о работе над таким реестром говорит и парламентарий Александр Федиенко. По его словам, уклонистов будут преследовать как должников банков, вплоть до ареста активов. Не очень-то это похоже на подготовку к переводу страны на мирные рельсы.Сейчас тысячи студентов отчисляют из украинских вузов с понятной всем целью. Продолжается и пересмотр системы бронирования с целью расширения мобресурса для ВСУ.Это вызывает беспокойство бизнеса, поскольку наблюдается "рост неопределённости вокруг уже выданных броней", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Картель". Он приводит данные Союза украинских предпринимателей, согласно которым до 15% уже забронированных работников могут потерять отсрочку из-за новых правил, предусматривающих пересмотр ранее выданных отсрочек."Сейчас в стране забронировано более 1,3 млн человек. До 1 сентября все предприятия, имеющие статус критически важных, должны пройти повторную проверку и подтвердить право на бронирование сотрудников", - отмечает тг-канал, подчёркивая, что украинские бизнес-ассоциации опасаются, что от 5% до 15% работников могут потерять бронь после пересмотра правил."Картель" делает вывод: "В итоге бронь перестаёт быть спасением от фронта и становится временным статусом, который могут пересмотреть в любой момент".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украина капитулирует и "рухнет в Руину". Эксперты и политики о перспективах страны"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, евгений мураев, киев, дмитрий песков, верховная рада
Поводы для рассуждений о мире или хотя бы о прекращении огня будто бы есть. Глава ОП Кирилл Буданов* заявил о стремлении Зеленского завершить боевые действия на Украине "как можно скорее, желательно до зимы".
О возможном замирении осенью говорят и некоторые украинские эксперты и политики. Наконец, можно вспомнить высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обстрела Киева в ночь на вторник, 2 июня, сказал, что конфликт можно завершить "до конца суток", если Зеленский даст ВСУ приказ уйти из российских регионов.
Комментируя это высказывание Пескова, вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев отметил, что оно, скорее всего, адресовано не Зеленскому, это сигнал Западу. При этом политик подчеркнул, что мир нужен прежде всего, украинцам и россиянам. Он призвал всех обратить внимание на тот бесспорный факт, что, хотя и говорят о войне РФ с НАТО или со всем Западом, а гибнут в этом конфликте только украинцы и русские.
По словам Мураева, кто-то из украинцев до сих пор думает, что он защищает не режим, а саму Украину, что "это война захватническая" со стороны РФ.
"Хотя мы понимаем, что на самом деле цели совершенно другие… Мы понимаем, что и Россию, и Украину используют как инструмент в решении геополитических задач совершенно другие государства. И нам в первую очередь надо остановиться и требовать от своих государств прекращения этого конфликта", - сказал экс-депутат в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он отметил, что если при этом Россия показывает, что при определённых условиях готова закончить боевые действия, то "Украина выдвигает заведомо неприемлемые условия...".
Мураев подчеркнул, что даже если конфликт закончится "прямо завтра", а Запад прекратит помогать, то Киев не сможет обеспечить даже выполнение социальных обязательств перед гражданами, перед пенсионерами, перед бюджетниками, а не то что содержать 800-тысячную армию — именно такую численность ВСУ собирается зачем-то сохранить Зеленский. Но где он на это будет брать деньги?
Как вообще сможет выживать страна с огромным долгом, с разбежавшимся населением, с уничтоженными энергетикой и промышленностью, как сможет обслуживать социальные функции государства, этого никто не объясняет, подчеркнул политик. Он добавил, что легко подсчитать — каждый месяц у Украины "будет дефицит минимум 3 млрд долларов, которые брать в кредит уже будет не под что, потому что Зеленский уже отдал землю, отдал ресурсы...".
В экономическом, в демографическом смысле "Украина будет как выжженная земля", заявил Мураев. Конечно, в ходе боевых действий ущерб наносится не только Украине, но и России. Политик ещё раз подчеркнул, что "всё, что происходит — это глобальная катастрофа для всех славян". Но особенно - для украинцев, ведь именно Украину в интересах других государств превратили в поле боя, а граждан — "в живую силу, которую не жалко".
Даже если поверить, что Зеленский действительно "дал команду Буданову", сказал, что намерен прекратить войну, скажем, до ноября, то до этого срока погибнут 150 тысяч украинских граждан — и ради чего? Простые украинцы должны бы задать себе такой вопрос: зачем им гибнуть, если все понимают, что войну всё равно придётся заканчивать, сказал Мураев.
По его мнению, все разговоры о грядущей "победе" Киева - обман, потому что "нельзя победить ядерную страну". И самим украинцам, и гражданам стран Европы пора бы это осознать.
Относительно "команды" Зеленского главе ОП Буданову о "желательности" завершить войну до зимы высказался и украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире YouTube-канала UkrLife отметил, что выглядит это довольно странно, ведь за внешнюю политику отвечает сам Зеленский, а вовсе не глава его Офиса.
Эксперт также заявил, что, судя по всему, обе стороны выбрали вариант ведения летней кампании в формате ударов по объектам в тылу противника, а это плохо для мирного населения.
Кроме того, это война на истощение, но если у Кремля есть собственный тыл, то у Киева тыл - "на Западе", а там назревают свои собственные проблемы, западная помощь становится всё дороже, у неё есть свои пределы. Можно ли рассчитывать на то, что "западный тыл" Киева пойдёт на мобилизацию, можно ли рассчитывать на регулярные поставки оружия — это вопрос.
Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в мирные устремления Зеленского и его клики не верит - "врут, что хотят [мира].
По его мнению, высказанному на канале того же Шелеста*, об осени как о времени возможного завершения боевых действий, говорят лишь потому, что Зеленский надеется на проигрыш республиканцев на выборах в США и возвращение демократов к власти. До тех пор украинцы будут гибнуть.
А слова Пескова следует понимать так, что в следующем раунде переговоров условия для Киева будут совсем другие, более жёсткие. Если сейчас в Москве говорят о Донбассе, то потом речь будет идти "о всех территориях, которые Россия считает своими" - а могут в Конституцию РФ и ещё что-то добавить. Чтобы прекратить смерти и не утратить новые территории, нужно заканчивать войну, считает экс-депутат.
Однако если судить по действиям, киевский режим на мир пока не настроен. Иначе зачем продолжать отлавливать граждан для отправки в ВСУ?
Добровольно приносить себя в жертву режиму украинцы не хотят. В связи с этим в Раде предлагают создать "реестр уклонистов". Как заявил депутат Рады Фёдор Вениславский, он уже готовит соответствующий законопроект. Он также предлагает дать ТЦК право выставлять в открытый доступ личные данные тех, кто игнорирует повестки.
Как отмечает издание "Страна.ua", о работе над таким реестром говорит и парламентарий Александр Федиенко. По его словам, уклонистов будут преследовать как должников банков, вплоть до ареста активов. Не очень-то это похоже на подготовку к переводу страны на мирные рельсы.
Сейчас тысячи студентов отчисляют из украинских вузов с понятной всем целью. Продолжается и пересмотр системы бронирования с целью расширения мобресурса для ВСУ.
Это вызывает беспокойство бизнеса, поскольку наблюдается "рост неопределённости вокруг уже выданных броней", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Картель". Он приводит данные Союза украинских предпринимателей, согласно которым до 15% уже забронированных работников могут потерять отсрочку из-за новых правил, предусматривающих пересмотр ранее выданных отсрочек.
"Сейчас в стране забронировано более 1,3 млн человек. До 1 сентября все предприятия, имеющие статус критически важных, должны пройти повторную проверку и подтвердить право на бронирование сотрудников", - отмечает тг-канал, подчёркивая, что украинские бизнес-ассоциации опасаются, что от 5% до 15% работников могут потерять бронь после пересмотра правил.
"Картель" делает вывод: "В итоге бронь перестаёт быть спасением от фронта и становится временным статусом, который могут пересмотреть в любой момент".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов