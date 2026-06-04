https://ukraina.ru/20260604/budet-vyzhzhennaya-zemlya-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-ukrainy-1079760877.html

"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины - 04.06.2026 Украина.ру

"Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли возможно прекращение боевых действий "до конца суток" или хотя бы осенью, чем для этого придётся поступиться киевскому режиму и что будет с Украиной, если Владимир Зеленский не пойдёт на уступки

2026-06-04T06:10

2026-06-04T06:10

2026-06-04T06:10

эксклюзив

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

россия

евгений мураев

киев

дмитрий песков

верховная рада

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Поводы для рассуждений о мире или хотя бы о прекращении огня будто бы есть. Глава ОП Кирилл Буданов* заявил о стремлении Зеленского завершить боевые действия на Украине "как можно скорее, желательно до зимы".О возможном замирении осенью говорят и некоторые украинские эксперты и политики. Наконец, можно вспомнить высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обстрела Киева в ночь на вторник, 2 июня, сказал, что конфликт можно завершить "до конца суток", если Зеленский даст ВСУ приказ уйти из российских регионов.Комментируя это высказывание Пескова, вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев отметил, что оно, скорее всего, адресовано не Зеленскому, это сигнал Западу. При этом политик подчеркнул, что мир нужен прежде всего, украинцам и россиянам. Он призвал всех обратить внимание на тот бесспорный факт, что, хотя и говорят о войне РФ с НАТО или со всем Западом, а гибнут в этом конфликте только украинцы и русские.По словам Мураева, кто-то из украинцев до сих пор думает, что он защищает не режим, а саму Украину, что "это война захватническая" со стороны РФ."Хотя мы понимаем, что на самом деле цели совершенно другие… Мы понимаем, что и Россию, и Украину используют как инструмент в решении геополитических задач совершенно другие государства. И нам в первую очередь надо остановиться и требовать от своих государств прекращения этого конфликта", - сказал экс-депутат в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он отметил, что если при этом Россия показывает, что при определённых условиях готова закончить боевые действия, то "Украина выдвигает заведомо неприемлемые условия...".Мураев подчеркнул, что даже если конфликт закончится "прямо завтра", а Запад прекратит помогать, то Киев не сможет обеспечить даже выполнение социальных обязательств перед гражданами, перед пенсионерами, перед бюджетниками, а не то что содержать 800-тысячную армию — именно такую численность ВСУ собирается зачем-то сохранить Зеленский. Но где он на это будет брать деньги?Как вообще сможет выживать страна с огромным долгом, с разбежавшимся населением, с уничтоженными энергетикой и промышленностью, как сможет обслуживать социальные функции государства, этого никто не объясняет, подчеркнул политик. Он добавил, что легко подсчитать — каждый месяц у Украины "будет дефицит минимум 3 млрд долларов, которые брать в кредит уже будет не под что, потому что Зеленский уже отдал землю, отдал ресурсы...".В экономическом, в демографическом смысле "Украина будет как выжженная земля", заявил Мураев. Конечно, в ходе боевых действий ущерб наносится не только Украине, но и России. Политик ещё раз подчеркнул, что "всё, что происходит — это глобальная катастрофа для всех славян". Но особенно - для украинцев, ведь именно Украину в интересах других государств превратили в поле боя, а граждан — "в живую силу, которую не жалко".Даже если поверить, что Зеленский действительно "дал команду Буданову", сказал, что намерен прекратить войну, скажем, до ноября, то до этого срока погибнут 150 тысяч украинских граждан — и ради чего? Простые украинцы должны бы задать себе такой вопрос: зачем им гибнуть, если все понимают, что войну всё равно придётся заканчивать, сказал Мураев.По его мнению, все разговоры о грядущей "победе" Киева - обман, потому что "нельзя победить ядерную страну". И самим украинцам, и гражданам стран Европы пора бы это осознать.Относительно "команды" Зеленского главе ОП Буданову о "желательности" завершить войну до зимы высказался и украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире YouTube-канала UkrLife отметил, что выглядит это довольно странно, ведь за внешнюю политику отвечает сам Зеленский, а вовсе не глава его Офиса.Эксперт также заявил, что, судя по всему, обе стороны выбрали вариант ведения летней кампании в формате ударов по объектам в тылу противника, а это плохо для мирного населения.Кроме того, это война на истощение, но если у Кремля есть собственный тыл, то у Киева тыл - "на Западе", а там назревают свои собственные проблемы, западная помощь становится всё дороже, у неё есть свои пределы. Можно ли рассчитывать на то, что "западный тыл" Киева пойдёт на мобилизацию, можно ли рассчитывать на регулярные поставки оружия — это вопрос.Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в мирные устремления Зеленского и его клики не верит - "врут, что хотят [мира].По его мнению, высказанному на канале того же Шелеста*, об осени как о времени возможного завершения боевых действий, говорят лишь потому, что Зеленский надеется на проигрыш республиканцев на выборах в США и возвращение демократов к власти. До тех пор украинцы будут гибнуть.А слова Пескова следует понимать так, что в следующем раунде переговоров условия для Киева будут совсем другие, более жёсткие. Если сейчас в Москве говорят о Донбассе, то потом речь будет идти "о всех территориях, которые Россия считает своими" - а могут в Конституцию РФ и ещё что-то добавить. Чтобы прекратить смерти и не утратить новые территории, нужно заканчивать войну, считает экс-депутат.Однако если судить по действиям, киевский режим на мир пока не настроен. Иначе зачем продолжать отлавливать граждан для отправки в ВСУ?Добровольно приносить себя в жертву режиму украинцы не хотят. В связи с этим в Раде предлагают создать "реестр уклонистов". Как заявил депутат Рады Фёдор Вениславский, он уже готовит соответствующий законопроект. Он также предлагает дать ТЦК право выставлять в открытый доступ личные данные тех, кто игнорирует повестки.Как отмечает издание "Страна.ua", о работе над таким реестром говорит и парламентарий Александр Федиенко. По его словам, уклонистов будут преследовать как должников банков, вплоть до ареста активов. Не очень-то это похоже на подготовку к переводу страны на мирные рельсы.Сейчас тысячи студентов отчисляют из украинских вузов с понятной всем целью. Продолжается и пересмотр системы бронирования с целью расширения мобресурса для ВСУ.Это вызывает беспокойство бизнеса, поскольку наблюдается "рост неопределённости вокруг уже выданных броней", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Картель". Он приводит данные Союза украинских предпринимателей, согласно которым до 15% уже забронированных работников могут потерять отсрочку из-за новых правил, предусматривающих пересмотр ранее выданных отсрочек."Сейчас в стране забронировано более 1,3 млн человек. До 1 сентября все предприятия, имеющие статус критически важных, должны пройти повторную проверку и подтвердить право на бронирование сотрудников", - отмечает тг-канал, подчёркивая, что украинские бизнес-ассоциации опасаются, что от 5% до 15% работников могут потерять бронь после пересмотра правил."Картель" делает вывод: "В итоге бронь перестаёт быть спасением от фронта и становится временным статусом, который могут пересмотреть в любой момент".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украина капитулирует и "рухнет в Руину". Эксперты и политики о перспективах страны"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, евгений мураев, киев, дмитрий песков, верховная рада