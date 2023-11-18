Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру
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Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру
Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
В столицу Египта выдвинулась очередная колонна, которая доставит в аэропорт Каира 170 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
2023-11-18T03:57
2023-11-18T03:58
новости
сектор газа
египет
россия
палестино-израильский конфликт
ближний восток
мчс рф
эвакуация
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"По состоянию на вечер 17 ноября КПП "Рафах" пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, ближний восток, мчс рф, эвакуация
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, МЧС РФ, эвакуация

Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС

03:57 18.11.2023 (обновлено: 03:58 18.11.2023)
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Fatima Shbair
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В столицу Египта выдвинулась очередная колонна, которая доставит в аэропорт Каира 170 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
"По состоянию на вечер 17 ноября КПП "Рафах" пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
Батюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 14:17
США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - БатюкГлавный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване
 
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