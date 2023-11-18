Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
03:57 18.11.2023 (обновлено: 03:58 18.11.2023)
© AP / Fatima Shbair
© AP / Fatima Shbair
В столицу Египта выдвинулась очередная колонна, которая доставит в аэропорт Каира 170 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
"По состоянию на вечер 17 ноября КПП "Рафах" пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
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