https://ukraina.ru/20231118/1051136172.html

Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС

Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру

Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС

В столицу Египта выдвинулась очередная колонна, которая доставит в аэропорт Каира 170 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России

2023-11-18T03:57

2023-11-18T03:57

2023-11-18T03:58

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"По состоянию на вечер 17 ноября КПП "Рафах" пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.

https://ukraina.ru/20231117/1051117874.html

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новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, ближний восток, мчс рф, эвакуация