https://ukraina.ru/20231118/1051127809.html

Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском

Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском - 18.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском

Российские войска на Купянском направлении ведут активные наступательные действия, находясь в активной обороне. Сейчас туда поступили новейшие артиллерийские системы "мальва" и ударные беспилотники "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-18T05:20

2023-11-18T05:20

2023-11-18T05:20

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На Купянском направлении российские войска, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия в районе Петропавловки, Ивановки и Синьковки. Можно предположить, что основные события развернутся на Левобережье реки Оскол, рассказал эксперт.Есть информация, что туда прибыла САУ "Мальва", а также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении, подчеркнул обозреватель.Захват левобережного плацдарма на Осколе будет одной из основных задач российских подразделений. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию: это Изюм, Балаклея и Купянск-узловая, подытожил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

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