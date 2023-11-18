Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051127809.html
Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском - 18.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
Российские войска на Купянском направлении ведут активные наступательные действия, находясь в активной обороне. Сейчас туда поступили новейшие артиллерийские системы "мальва" и ударные беспилотники "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-18T05:20
2023-11-18T05:20
новости
купянск
всу
харьковская область
украина
россия
артиллерия
"ланцет"
бпла
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050499863_0:149:1477:980_1920x0_80_0_0_604b9dc3c828bde0ded1a93ca9441f1d.jpg
На Купянском направлении российские войска, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия в районе Петропавловки, Ивановки и Синьковки. Можно предположить, что основные события развернутся на Левобережье реки Оскол, рассказал эксперт.Есть информация, что туда прибыла САУ "Мальва", а также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении, подчеркнул обозреватель.Захват левобережного плацдарма на Осколе будет одной из основных задач российских подразделений. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию: это Изюм, Балаклея и Купянск-узловая, подытожил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050499863_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_d1887eb1c1704a616a927f5d4d9e8d4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, всу, харьковская область, украина, россия, артиллерия, "ланцет", бпла, вооружение, река, вкс, изюм, наступление
Новости, Купянск, ВСУ, Харьковская область, Украина, Россия, артиллерия, "Ланцет", БПЛА, вооружение, река, ВКС, Изюм, наступление

Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском

05:20 18.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска на Купянском направлении ведут активные наступательные действия, находясь в активной обороне. Сейчас туда поступили новейшие артиллерийские системы "мальва" и ударные беспилотники "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении российские войска, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия в районе Петропавловки, Ивановки и Синьковки. Можно предположить, что основные события развернутся на Левобережье реки Оскол, рассказал эксперт.
"Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда (на Купянское направление. - Ред.) уже подтянули некоторые наши новые артсистемы", - подчеркнул Алёхин.
Есть информация, что туда прибыла САУ "Мальва", а также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении, подчеркнул обозреватель.
Захват левобережного плацдарма на Осколе будет одной из основных задач российских подразделений. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию: это Изюм, Балаклея и Купянск-узловая, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 09:47
Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложениемВозможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова и взять Одессу — пока это остаётся за гранью военной целесообразности и разумности. Но мы можем отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка и взять Авдеевку. А дальше, возможно, кое-кто на Украине дозреет до диалога с Россией
 
НовостиКупянскВСУХарьковская областьУкраинаРоссияартиллерия"Ланцет"БПЛАвооружениерекаВКСИзюмнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
05:48На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО
05:40Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
05:20Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
05:10Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
05:02Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
05:00Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
04:50"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
04:48Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко
04:40Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
04:30"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
04:20Николай Стариков о том, почему Украиной управляют "самозванцы" и когда Россия займется "киевской хунтой"
04:19Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
04:10Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
04:00Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
03:57Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
03:50Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
03:33Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
03:05В Одессе прогремели взрывы
02:44Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
Лента новостейМолния