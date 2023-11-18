Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины - 18.11.2023 Украина.ру
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Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины - 18.11.2023 Украина.ру
Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
США перекладывают финансирование боевых действий на Украине на европейцев. При этом Израиль готовы давать деньги обе составляющие американской политической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
2023-11-18T04:40
2023-11-18T04:40
новости
украина
сша
израиль
финансирование
ес
европа
экономика
война
конфликт
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В США сейчас начинается очередной танец с выборами президента. Сейчас безусловно все внимание будет уделено Израилю, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги, рассказал эксперт.Конфликт на Украине затевался США в том числе для того, чтобы поссорить Европу с русскими и возложить это бремя на европейскую экономику. У Вашингтона это получается весьма виртуозно, отметил он.Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну на Украине, которая Европе абсолютно не нужна, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051117874.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, израиль, финансирование, ес, европа, экономика, война, конфликт, деньги, выборы
Новости, Украина, США, Израиль, финансирование, ЕС, Европа, экономика, война, конфликт, деньги, выборы

Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины

04:40 18.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
США перекладывают финансирование боевых действий на Украине на европейцев. При этом Израиль готовы давать деньги обе составляющие американской политической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
В США сейчас начинается очередной танец с выборами президента. Сейчас безусловно все внимание будет уделено Израилю, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги, рассказал эксперт.
"По поводу Украины начинаются замедления и колебания. И посмотрите, как синхронно европейские политики говорят: "Если американцы будут давать меньше, давайте мы будем давать больше". Таким образом, США, разыгрывая свою комедию, перекладывают финансирование боевых действий на европейцев", - отметил Стариков.
Конфликт на Украине затевался США в том числе для того, чтобы поссорить Европу с русскими и возложить это бремя на европейскую экономику. У Вашингтона это получается весьма виртуозно, отметил он.
Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну на Украине, которая Европе абсолютно не нужна, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Батюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 14:17
США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - БатюкГлавный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване
 
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