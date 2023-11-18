https://ukraina.ru/20231118/1051125245.html

Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины

Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины - 18.11.2023 Украина.ру

Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины

США перекладывают финансирование боевых действий на Украине на европейцев. При этом Израиль готовы давать деньги обе составляющие американской политической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков

2023-11-18T04:40

2023-11-18T04:40

2023-11-18T04:40

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В США сейчас начинается очередной танец с выборами президента. Сейчас безусловно все внимание будет уделено Израилю, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги, рассказал эксперт.Конфликт на Украине затевался США в том числе для того, чтобы поссорить Европу с русскими и возложить это бремя на европейскую экономику. У Вашингтона это получается весьма виртуозно, отметил он.Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну на Украине, которая Европе абсолютно не нужна, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051117874.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, израиль, финансирование, ес, европа, экономика, война, конфликт, деньги, выборы