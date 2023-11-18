Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
США перекладывают финансирование боевых действий на Украине на европейцев. При этом Израиль готовы давать деньги обе составляющие американской политической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
В США сейчас начинается очередной танец с выборами президента. Сейчас безусловно все внимание будет уделено Израилю, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги, рассказал эксперт.
"По поводу Украины начинаются замедления и колебания. И посмотрите, как синхронно европейские политики говорят: "Если американцы будут давать меньше, давайте мы будем давать больше". Таким образом, США, разыгрывая свою комедию, перекладывают финансирование боевых действий на европейцев", - отметил Стариков.
Конфликт на Украине затевался США в том числе для того, чтобы поссорить Европу с русскими и возложить это бремя на европейскую экономику. У Вашингтона это получается весьма виртуозно, отметил он.
Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну на Украине, которая Европе абсолютно не нужна, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:17США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - БатюкГлавный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване