https://ukraina.ru/20240919/1057526340.html

Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО

Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО - 19.09.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО

Свою позицию относительно Крыма Турция не меняла с начала украинского конфликта. Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T04:15

2024-09-19T04:15

2024-09-19T04:15

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Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский. Эту позицию Турция не меняла с начала конфликта, сообщил эксперт.Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности, отметил обозреватель.И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из североатлантического альянса и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее всего альянса, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057523251.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, крым, анкара, ростислав ищенко, нато, брикс, греция, россия, украина