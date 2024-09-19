Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО - 19.09.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО
Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО - 19.09.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО
Свою позицию относительно Крыма Турция не меняла с начала украинского конфликта. Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-19T04:15
2024-09-19T04:15
новости
турция
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анкара
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брикс
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Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский. Эту позицию Турция не меняла с начала конфликта, сообщил эксперт.Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности, отметил обозреватель.И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из североатлантического альянса и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее всего альянса, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, крым, анкара, ростислав ищенко, нато, брикс, греция, россия, украина
Новости, Турция, Крым, Анкара, Ростислав Ищенко, НАТО, БРИКС, Греция, Россия, Украина

Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО

04:15 19.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Свою позицию относительно Крыма Турция не меняла с начала украинского конфликта. Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский. Эту позицию Турция не меняла с начала конфликта, сообщил эксперт.
Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности, отметил обозреватель.
"В сфере безопасности Турция до сих пор член НАТО. И это для нее принципиальный момент. Она не будет выходить из НАТО, потому что в НАТО Греция, а Турция с греками находится в состоянии перманентной конфронтации", — подчеркнул Ищенко.
И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из североатлантического альянса и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее всего альянса, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
О том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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