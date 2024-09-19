Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО
Свою позицию относительно Крыма Турция не меняла с начала украинского конфликта. Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский. Эту позицию Турция не меняла с начала конфликта, сообщил эксперт.
Это совершенно не мешает Анкаре стремиться в БРИКС. Большая часть стран БРИКС не признает Крым российским. И надо иметь в виду, что у Турции разная политика в сфере экономики и в сфере безопасности, отметил обозреватель.
"В сфере безопасности Турция до сих пор член НАТО. И это для нее принципиальный момент. Она не будет выходить из НАТО, потому что в НАТО Греция, а Турция с греками находится в состоянии перманентной конфронтации", — подчеркнул Ищенко.
И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны. Но если Турция выйдет из североатлантического альянса и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее всего альянса, резюмировал собеседник издания.
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