https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html

Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане

Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане - 18.11.2023 Украина.ру

Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане

На Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.

2023-11-18T08:12

2023-11-18T08:12

2023-11-18T08:52

эксклюзив

сво

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

си цзиньпин

китай

россия

владимир фесенко

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Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства без помощи Израилю и Украине (на эти цели Белый дом запрашивал 106 млрд долларов). Некоторые украинские эксперты предсказывают, что вслед за этим и помощь от европейских стран может быть сокращена, ведь Еврокомиссия прогнозирует экономически спад в десяти странах ЕС.В Киеве понимают угрозу. Зеленский заявил, что без финансовой помощи западных стран Украине будет очень сложно, поскольку все деньги, которые страна зарабатывает, идут военным. И надо будет или уменьшать поддержку военным, или "не давать социальную помощь".Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга в связи с этим заявил, что Украина может повторить некоторые события в истории Российской империи: "Антанта накачивает долгами перед смертью, фронт увяз, царь увяз на фронте, голодные бунты, жрать особо нечего". Что было дальше, известно – "царь отрекается от престола".Впрочем, Зеленский (если его считать "царем") отрекаться пока не собирается и заявляет, что Украина и без помощи извне сможет продолжать противостояние. Однако не все склонны в это верить. Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, анализируя обращения Зеленского, заявил, что тот "оторван полностью от реальности"."Как-то надо его останавливать… Это безумие, потому что он говорит, что верит, что Украина станет членом ЕС", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. По его словам, Зеленский – "человек некомпетентный, непрофессиональный, не владеет вопросами, никогда этим не занимался, дилетант, жизнь всю свою провел как шоумен – и вот сегодня он, в силу таких странных обстоятельств, трагических для Украины, он сегодня представляет главную власть в Украине, разгромив все остальные ветви власти".Соскин подчеркнул, что на Украине власти осуществляют репрессии, по его словам, "СБУ… это уже гестапо и НКВД в одном лице", а прокуроры и судьи должны выносить нужные решения, иначе они или их близкие могут подвергнуться преследованиям."Тут все взаимосвязано. Уже человек практически свободным быть не может, ему идут угрозы, угрозы жизни, угрозы ареста, угрозы тюрьмы, угрозы разгрома имущества, уничтожения близких… Это преступное государство полностью превратилось в преступный синдикат во главе с нынешней властью, Зеленским, "Слугами народа" и т.д. Но люди согласились с этим", - описал ситуацию политолог. Он еще раз подчеркнул, что европейской перспективы у такой Украины нет, учитывая позицию ряда стран. Перспектива, по мнению эксперта, другая: "Украину ждет тяжелейший крах, особенно если будут ракетные удары".Не все согласны с такой оценкой внутренней ситуации в стране. Так, украинский политолог Владимир Фесенко в интервью ютуб-каналу "Новини live" заявил, что на Украине нет даже тенденции навязывания обществу каких-то единых ориентиров, более того, у нынешней власти "нет возможностей для тех тенденций".Комментируя итоги встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, эксперт констатировал отсутствие прорывов – "поделить мир они не могут", противоречия между США и Китаем достаточно глубокие, за одну встречу их не разрешить. Поэтому важен сам факт встречи и настрой на договоренности.А что Украина? Фесенко считает, что на ситуацию вокруг Украины эта встреча никак не повлияет, "все останется так, как было и до этой встречи". Вообще украинский вопрос не был главным на переговорах в Сан-Франциско.Что касается ситуации с помощью США Украине и Израилю, то, по мнению Фесенко, этот вопрос в конечном итоге решат, поскольку "это нужно не только Украине или Израилю, это нужно самим Соединенным Штатам".В свою очередь, Соскин полагает, что "Байдену уже не до Украины", денег от США для Киева уже не будет вообще, следовательно, не будет возможности осуществлять социальные выплаты. По мнению эксперта, Зеленскому указано проводить выборы, поэтому для него - "ситуация трагическая"."Зеленая лавочка закрылась, а вы, украинцы, думайте, что вас ждет", - сказал он, напомнив, что страна на пороге зимы. И в очередной раз подчеркнул, что выход только один – отменять военное положение и начинать переговоры с Россией о временном прекращении огня.Напомним, что Зеленский исключил возможность переговоров с Россией о территориях. Он также считает (о чем сообщает Bloomberg), что Москва будто бы реализует план раскола украинского общества, готовя "Майдан-3" с целью устранения действующей политической власти. Об этом украинскую разведку уведомили западные партнеры.Если и так, то это будет довольно сложно сделать при военном положении, считает Михаил Чаплыга. Он в эфире канала Politeka отметил, в условиях мобилизации молодые мужчины вряд ли смогут выходить на протесты."В условиях полного тотального внутригосударственного контроля, в условиях приостановленных некоторых ключевых прав и свобод страх быть идентифицированным и так далее, он достаточно высокий", - пояснил эксперт.Чаплыга добавил, что на Украине "создана единая огромная мегабаза (данных – Ред.), которая противоречит европейскому законодательству в сфере защиты персональных данных, называется она таким иезуитским словом "Оберiг"… В общем, по его словам, в таких условиях протестный потенциал "физически не может выйти".Кроме того, продолжил политолог, для революционной ситуации не хватает организации. А если обратиться к такой науке, как социальная инженерия, то увидим, что Майданы, как ни странно, возможны лишь в сытых и счастливых обществах, в период экономического бума, когда люди "хотят большего". А когда общество несчастно, оно атомизировано – "каждый несчастен по-своему". Поэтому риск Майдана сейчас минимален.Но если сейчас действительно что-то планируется, то это будет уже не "Майдан", но революция, требующая смены общественного строя – "сейчас это будет 17-й год", предположил эксперт. По его мнению, революционная ситуация в стране "действительно назрела". А реализация революционной ситуации выводит страну из войны, как вывела Россию в 1917-м.Видна ли в желании провести такой "Майдан"-революцию "рука Кремля", это вопрос, но это совпадает с интересами ряда акторов и, как не удивительно звучит, может совпадать даже и с интересами США, сказал Чаплыга. По его мнению, такое предположение возможно "потому, что в определенной мере это поставит точку в нестабильности, которая мешает Байдену играть успешную кампанию на выборах".Политолог добавил, что в таком случае опасения Зеленского не лишены оснований. А социальная почва для революции на Украине точно есть. При этом Чаплыга подчеркнул, что власть должна быть очень осторожна в принятии превентивных мер, поскольку, как показывает опыт, именно такие меры и могут запустить революционный процесс.Отметим, что Bloomberg приводит и еще одно заявление лидера киевского режима на встрече с представителями СМИ. По информации агентства, Зеленский сказал, что он сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада, но внимание западных стран "смещено" из-за событий на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, "без их поддержки мы будем отступать".

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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