https://ukraina.ru/20231117/1051108365.html
Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля - 17.11.2023 Украина.ру
Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, которые не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщили 17 ноября журналисты Associated Press
2023-11-17T10:51
2023-11-17T10:51
2023-11-17T10:51
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Поздно вечером 16 ноября после того, как Байден устроил ужин для делегатов саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, СМИ сообщили о подписании временного бюджета правительства США.На этой неделе, 14 ноября, Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а все остальные — до 2 февраля.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Представитель Белого дома ранее сообщил CNN, что Байден подпишет законопроект, если его одобрит Сенат.Хотя изначально Байден в своём запросе к конгрессу просил принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю, финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты.В палате представителей такой подход вызвал разногласия, и не просто межпартийные, а внутри республиканского лагеря: конгрессмены не сомневались насчёт Израиля и границы, главным камнем преткновения стал украинский вопрос.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, финансирование, бюджет, украина, израиль
Новости, США, Конгресс США, президент США, Джо Байден, финансирование, бюджет, Украина, Израиль
Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, которые не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщили 17 ноября журналисты Associated Press
Поздно вечером 16 ноября после того, как Байден устроил ужин для делегатов саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, СМИ сообщили о подписании временного бюджета правительства США.
На этой неделе, 14 ноября, Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.
Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а все остальные — до 2 февраля.
Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.
Представитель Белого дома ранее сообщил
CNN, что Байден подпишет законопроект, если его одобрит Сенат.
Хотя изначально Байден в своём запросе к конгрессу просил принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю, финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты.
В палате представителей такой подход вызвал разногласия, и не просто межпартийные, а внутри республиканского лагеря: конгрессмены не сомневались насчёт Израиля и границы, главным камнем преткновения стал украинский вопрос.