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Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля

Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля - 17.11.2023 Украина.ру

Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, которые не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщили 17 ноября журналисты Associated Press

2023-11-17T10:51

2023-11-17T10:51

2023-11-17T10:51

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Поздно вечером 16 ноября после того, как Байден устроил ужин для делегатов саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, СМИ сообщили о подписании временного бюджета правительства США.На этой неделе, 14 ноября, Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Согласно документу, те правительственные программы и ведомства, которые связаны со сферами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а все остальные — до 2 февраля.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Представитель Белого дома ранее сообщил CNN, что Байден подпишет законопроект, если его одобрит Сенат.Хотя изначально Байден в своём запросе к конгрессу просил принять единый пакет, включающий помощь Украине и Израилю, финансирование мер по укреплению границы с Мексикой, через которую в Штаты проникают нелегальные мигранты.В палате представителей такой подход вызвал разногласия, и не просто межпартийные, а внутри республиканского лагеря: конгрессмены не сомневались насчёт Израиля и границы, главным камнем преткновения стал украинский вопрос.

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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, финансирование, бюджет, украина, израиль