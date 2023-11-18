https://ukraina.ru/20231118/1051116394.html
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным - 18.11.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
2023-11-18T03:50
2023-11-18T03:50
2023-11-18T03:50
новости
николай стариков
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей арестович
выборы
президентские выборы
власть
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Сейчас на Украине сформировался политический треугольник: это президент Владимир Зеленский, экс-советника Офиса президента Алексей Арестович* и главком ВСУ Валерий Залужный. Между ними и развернется борьба за власть, рассказал эксперт.В 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже после этого этот статус-кво зафиксировался в результате "выборов". Сейчас может повторится ровно тот же сценарий, добавил он.Но при этом Арестович* не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять какую-то должность. Это очень удобная позиция. Это означает, что в рамках этого политического треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* - Внесен в российский список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай стариков, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей арестович, выборы, президентские выборы, власть
Новости, Николай Стариков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Арестович, выборы, президентские выборы, власть
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков