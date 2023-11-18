Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051116394.html
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным - 18.11.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
2023-11-18T03:50
2023-11-18T03:50
новости
николай стариков
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей арестович
выборы
президентские выборы
власть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:131:1000:694_1920x0_80_0_0_a51de3d9e9e6e43f12fc474a9d002af6.jpg
Сейчас на Украине сформировался политический треугольник: это президент Владимир Зеленский, экс-советника Офиса президента Алексей Арестович* и главком ВСУ Валерий Залужный. Между ними и развернется борьба за власть, рассказал эксперт.В 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже после этого этот статус-кво зафиксировался в результате "выборов". Сейчас может повторится ровно тот же сценарий, добавил он.Но при этом Арестович* не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять какую-то должность. Это очень удобная позиция. Это означает, что в рамках этого политического треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* - Внесен в российский список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:37:1000:787_1920x0_80_0_0_22486755ca7985598d0b0ef34d6e47a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николай стариков, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей арестович, выборы, президентские выборы, власть
Новости, Николай Стариков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Арестович, выборы, президентские выборы, власть

Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным

03:50 18.11.2023
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Сейчас на Украине сформировался политический треугольник: это президент Владимир Зеленский, экс-советника Офиса президента Алексей Арестович* и главком ВСУ Валерий Залужный. Между ними и развернется борьба за власть, рассказал эксперт.
В 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже после этого этот статус-кво зафиксировался в результате "выборов". Сейчас может повторится ровно тот же сценарий, добавил он.
"Что касается Арестовича*, то он сейчас занимает лукавую и хитрую позицию. Он критикует Зеленского, говорит о его конфликте с военными, но себя он открыто не называет оппонентом власти", - отметил Стариков.
Но при этом Арестович* не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять какую-то должность. Это очень удобная позиция. Это означает, что в рамках этого политического треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* - Внесен в российский список террористов и экстремистов
Петр Акопов интервью
Вчера, 09:33
Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному ЮгуВступив в должность главы МИД, Дэвид Кэмерон заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов
 
НовостиНиколай СтариковРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей Арестовичвыборыпрезидентские выборывласть
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Николай Стариков о том, почему Украиной управляют "самозванцы" и когда Россия займется "киевской хунтой"
04:19Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
04:10Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
04:00Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
03:57Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
03:50Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
03:33Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
03:05В Одессе прогремели взрывы
02:44Бывшего замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
02:22На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
02:03Киевские каратели за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:46BBC: Украинцы готовы рисковать жизнью, лишь бы не попасть в ВСУ
01:14Увольнению зампреда СВР Украины предшествовал скандал – СМИ
00:49Канадцы назвали сумму помощи Украине от партнёров с начала СВО
00:23Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви
23:59Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю
23:54Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов
23:30Украина начала переговоры с Германией по гарантиям безопасности
23:08В Зимбабве благодаря Белоруссии впервые в истории накормили хлебом народ
23:06Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Лента новостейМолния