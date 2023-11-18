https://ukraina.ru/20231118/1051116394.html

Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным

Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным - 18.11.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков

2023-11-18T03:50

2023-11-18T03:50

2023-11-18T03:50

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Сейчас на Украине сформировался политический треугольник: это президент Владимир Зеленский, экс-советника Офиса президента Алексей Арестович* и главком ВСУ Валерий Залужный. Между ними и развернется борьба за власть, рассказал эксперт.В 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже после этого этот статус-кво зафиксировался в результате "выборов". Сейчас может повторится ровно тот же сценарий, добавил он.Но при этом Арестович* не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять какую-то должность. Это очень удобная позиция. Это означает, что в рамках этого политического треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* - Внесен в российский список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html

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2023

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новости, николай стариков, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей арестович, выборы, президентские выборы, власть