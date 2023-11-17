Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051129221.html
Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать - 17.11.2023 Украина.ру
Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
ВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии. Об этом в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщило 17 ноября информагентство Bloomberg
2023-11-17T18:23
2023-11-17T18:42
новости
сво
владимир зеленский
новые регионы рф
крым
нато
украина-нато
военная помощь
оружие
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg
В ходе встречи с представителями западной прессы Зеленский подчеркнул огромную важность западной помощи. Он уделил особое внимание военной помощи."Наши поставки сократились. Это жизнь – и это нормально… Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещено из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", – цитирует Bloomberg украинского политика.Зеленский пожаловался на смещение Западом приоритета в пользу Израиля, объявившего в октябре войну палестинскому движению ХАМАС. По словам украинского политика, такой поворот событий сократил поставки для ВСУ боеприпасов стандарта НАТО."Без поддержки мы отступим", — предупредил Зеленский собранных в Киеве представителей западных СМИ.В конце 2022 года украинское военно-политической руководство анонсировало "контрнаступление" с перспективой завоевать российский Крым и новые регионы РФ, воссоединившиеся с Россией в ходе начавшейся 24.02.2022 специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В планировании "весеннего конртнатупа" приняли участие генералы НАТО – в этом публично признались представители Белого дома и другие официальные лица стран Запада.Наступательная операция по факту началась летом 2023 года и не привела к исполнению обещаний представителей официального Киева. При этом ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе (около полумиллиона человек с начала СВО, как сообщали западные СМИ).
https://ukraina.ru/20231117/1051117607.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fa7add3471d31c6a573a358d830ff0e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, владимир зеленский, новые регионы рф, крым, нато, украина-нато, военная помощь, оружие, россия, палестино-израильский конфликт, израиль, всу
Новости, СВО, Владимир Зеленский, Новые регионы РФ, Крым, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, оружие, Россия, Палестино-израильский конфликт, Израиль, ВСУ

Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать

18:23 17.11.2023 (обновлено: 18:42 17.11.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
ВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии. Об этом в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщило 17 ноября информагентство Bloomberg
В ходе встречи с представителями западной прессы Зеленский подчеркнул огромную важность западной помощи. Он уделил особое внимание военной помощи.
"Наши поставки сократились. Это жизнь – и это нормально… Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещено из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", – цитирует Bloomberg украинского политика.
Зеленский пожаловался на смещение Западом приоритета в пользу Израиля, объявившего в октябре войну палестинскому движению ХАМАС. По словам украинского политика, такой поворот событий сократил поставки для ВСУ боеприпасов стандарта НАТО.
"Без поддержки мы отступим", — предупредил Зеленский собранных в Киеве представителей западных СМИ.
В конце 2022 года украинское военно-политической руководство анонсировало "контрнаступление" с перспективой завоевать российский Крым и новые регионы РФ, воссоединившиеся с Россией в ходе начавшейся 24.02.2022 специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В планировании "весеннего конртнатупа" приняли участие генералы НАТО – в этом публично признались представители Белого дома и другие официальные лица стран Запада.
Наступательная операция по факту началась летом 2023 года и не привела к исполнению обещаний представителей официального Киева. При этом ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе (около полумиллиона человек с начала СВО, как сообщали западные СМИ).
Владимир Зеленский
14:09
Зеленский анонсировал "Майдан-3" на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы располагает разведданными о планах России по его смещению, передает Bloomberg
 
НовостиСВОВладимир ЗеленскийНовые регионы РФКрымНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьоружиеРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
18:42"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
18:40Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:23Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
18:15Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
18:10Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ
17:59Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"
17:57Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
17:55"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
17:54Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
17:54Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
17:53"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе
17:50Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
16:38ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
16:34Валерий Залужный. Биография
16:17Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Лента новостейМолния