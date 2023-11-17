https://ukraina.ru/20231117/1051129221.html

Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать

Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать - 17.11.2023 Украина.ру

Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать

ВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии. Об этом в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщило 17 ноября информагентство Bloomberg

2023-11-17T18:23

2023-11-17T18:23

2023-11-17T18:42

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В ходе встречи с представителями западной прессы Зеленский подчеркнул огромную важность западной помощи. Он уделил особое внимание военной помощи."Наши поставки сократились. Это жизнь – и это нормально… Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещено из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", – цитирует Bloomberg украинского политика.Зеленский пожаловался на смещение Западом приоритета в пользу Израиля, объявившего в октябре войну палестинскому движению ХАМАС. По словам украинского политика, такой поворот событий сократил поставки для ВСУ боеприпасов стандарта НАТО."Без поддержки мы отступим", — предупредил Зеленский собранных в Киеве представителей западных СМИ.В конце 2022 года украинское военно-политической руководство анонсировало "контрнаступление" с перспективой завоевать российский Крым и новые регионы РФ, воссоединившиеся с Россией в ходе начавшейся 24.02.2022 специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В планировании "весеннего конртнатупа" приняли участие генералы НАТО – в этом публично признались представители Белого дома и другие официальные лица стран Запада.Наступательная операция по факту началась летом 2023 года и не привела к исполнению обещаний представителей официального Киева. При этом ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе (около полумиллиона человек с начала СВО, как сообщали западные СМИ).

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новости, сво, владимир зеленский, новые регионы рф, крым, нато, украина-нато, военная помощь, оружие, россия, палестино-израильский конфликт, израиль, всу