Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ - 17.11.2023 Украина.ру
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Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ - 17.11.2023 Украина.ру
Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
Украинский блогер Станислав Домбровский после пожара в швейцарском доме заявил, что его в ближайшее время ликвидируют, попрощался со всеми и обратился к западным спецслужбам. Об этом он 17 ноября написал в своём ТГ-канале
2023-11-17T17:54
2023-11-17T17:54
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"Получен заказ и принят - на мою ликвидацию. Я хочу написать одно: 1) Я не был работником Химпрома я работал на Украину. 2) Если бы я знал заранее масштаб ХИМПРОМА - а это личный бизнес власти Украины, то не стал бы принимать участие в отжиме этого бизнеса для СБУ. 3) Весь материал мной отдан в The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol Europol, CIA, DEA,SWISS: Nachrichtendienst des Bundes Département fédéral de justice et police StrategischenNachrichtendienstes", - написал Домбровский.По словам блогера, в отправленных спецслужбам материалах "40 пунктов с полным описанием" всех схем наркокартеля "Химпром", с именами чиновников в России и на Украине, документами и ссылками.Свой ТГ-канал он позиционирует так: "Данный канал является пародией на псевдожурналистику - всё написанное или опубликованное – шутка".
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новости, украина, швейцария, наркомания, наркотики, наркотрафик, цру, интерпол, европол, сбу, блогер, pr, анатолий шарий, домбровский
Новости, Украина, Швейцария, наркомания, наркотики, наркотрафик, ЦРУ, Интерпол, Европол, СБУ, блогер, pr, Анатолий Шарий, Домбровский

Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ

17:54 17.11.2023
 
© AP / Carolyn Kaster
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Carolyn Kaster
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Украинский блогер Станислав Домбровский после пожара в швейцарском доме заявил, что его в ближайшее время ликвидируют, попрощался со всеми и обратился к западным спецслужбам. Об этом он 17 ноября написал в своём ТГ-канале
"Получен заказ и принят - на мою ликвидацию. Я хочу написать одно: 1) Я не был работником Химпрома я работал на Украину. 2) Если бы я знал заранее масштаб ХИМПРОМА - а это личный бизнес власти Украины, то не стал бы принимать участие в отжиме этого бизнеса для СБУ. 3) Весь материал мной отдан в The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol Europol, CIA, DEA,SWISS: Nachrichtendienst des Bundes Département fédéral de justice et police StrategischenNachrichtendienstes", - написал Домбровский.
По словам блогера, в отправленных спецслужбам материалах "40 пунктов с полным описанием" всех схем наркокартеля "Химпром", с именами чиновников в России и на Украине, документами и ссылками.
Свой ТГ-канал он позиционирует так: "Данный канал является пародией на псевдожурналистику - всё написанное или опубликованное – шутка".
31 октября, 07:38
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источникНародные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах РФ 31 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиУкраинаШвейцариянаркоманиянаркотикинаркотрафикЦРУИнтерполЕврополСБУблогерprАнатолий ШарийДомбровский
 
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