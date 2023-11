https://ukraina.ru/20231117/1051128612.html

Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ

Украинский блогер Станислав Домбровский после пожара в швейцарском доме заявил, что его в ближайшее время ликвидируют, попрощался со всеми и обратился к западным спецслужбам. Об этом он 17 ноября написал в своём ТГ-канале

"Получен заказ и принят - на мою ликвидацию. Я хочу написать одно: 1) Я не был работником Химпрома я работал на Украину. 2) Если бы я знал заранее масштаб ХИМПРОМА - а это личный бизнес власти Украины, то не стал бы принимать участие в отжиме этого бизнеса для СБУ. 3) Весь материал мной отдан в The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol Europol, CIA, DEA,SWISS: Nachrichtendienst des Bundes Département fédéral de justice et police StrategischenNachrichtendienstes", - написал Домбровский.По словам блогера, в отправленных спецслужбам материалах "40 пунктов с полным описанием" всех схем наркокартеля "Химпром", с именами чиновников в России и на Украине, документами и ссылками.Свой ТГ-канал он позиционирует так: "Данный канал является пародией на псевдожурналистику - всё написанное или опубликованное – шутка".

