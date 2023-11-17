https://ukraina.ru/20231117/1051128168.html

Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ

Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ

Западное оружие, обещанное Киеву опаздывало на три или четыре месяца, пожаловался Подоляк

2023-11-17T18:10

2023-11-17T18:10

2023-11-17T18:44

новости

михаил подоляк

оружие

поставки

задержка

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Наступление ВСУ идет „не в том объеме и не с той скоростью“, с какой хотелось бы в том числе из-за запоздалых поставок обещанного Киеву оружия. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 17 ноября в интервью украинскому телеканалу "24 канал"."Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - сказал Подоляк.Советник офиса Зеленского рассказал, что в Киеве на основании „математического анализа“ прогнозировали взятие Крыма летом 2023 года. В основу этого анализа легли такие параметры как необходимое количество оружия, сроки его поставки, эффект антироссийских санкций, уточнил он.Как сообщало издание Украина.ру, в октябре начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика".Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231012/1050118389.html

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новости, михаил подоляк, оружие, поставки, задержка