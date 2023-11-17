https://ukraina.ru/20231117/1051120516.html

Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос

Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос - 17.11.2023 Украина.ру

Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос

Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, пишет венгерское издание Magyar Nemzet

2023-11-17T15:28

2023-11-17T15:28

2023-11-17T15:28

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Издание приводит данные недавнего опроса общественного мнения.Большинство проправительственных избирателей придерживаются такого же мнения, 78% против вступления Украины в ЕС.Среди приверженцев левых партий голоса разделились, 44% считают вступление Украины в ЕС неприемлемым, но столько же (44%) поддержали бы его.81% сторонников радикальной правой оппозиции высказались также против включения Украины в ЕС.Уточняется, что даже 54 % жителей Будапешта, которые в целом настроены против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к Евросоюзу.В то время как руководство союза в Брюсселе все чаще призывает украинцев вести переговоры о вступлении, венгерское правительство не поддерживает его, пока не нарушаются права закарпатского венгерского меньшинства, подчеркнуло издание.

https://ukraina.ru/20231113/1050969113.html

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новости, венгрия, украина, ес, евросоюз, вступление, опрос, зарубежье