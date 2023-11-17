https://ukraina.ru/20231117/1051120516.html
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос - 17.11.2023 Украина.ру
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
2023-11-17T15:28
2023-11-17T15:28
2023-11-17T15:28
новости
венгрия
украина
ес
евросоюз
вступление
опрос
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/15/1033591509_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_cbdb3ff43ee0d77e0b3985b40adff181.jpg.webp
Издание приводит данные недавнего опроса общественного мнения.Большинство проправительственных избирателей придерживаются такого же мнения, 78% против вступления Украины в ЕС.Среди приверженцев левых партий голоса разделились, 44% считают вступление Украины в ЕС неприемлемым, но столько же (44%) поддержали бы его.81% сторонников радикальной правой оппозиции высказались также против включения Украины в ЕС.Уточняется, что даже 54 % жителей Будапешта, которые в целом настроены против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к Евросоюзу.В то время как руководство союза в Брюсселе все чаще призывает украинцев вести переговоры о вступлении, венгерское правительство не поддерживает его, пока не нарушаются права закарпатского венгерского меньшинства, подчеркнуло издание.
https://ukraina.ru/20231113/1050969113.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/15/1033591509_116:0:1085:727_1920x0_80_0_0_c545572c30f1496ed998b6bbc9d9f421.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, ес, евросоюз, вступление, опрос, зарубежье
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, Евросоюз, вступление, опрос, Зарубежье
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
Издание приводит данные недавнего опроса
общественного мнения.
"62 процента венгров не согласны с тем, что Украина должна вступить в Европейский Союз, и менее половины (26 процентов) согласны с этим", - говорится в материале.
Большинство проправительственных избирателей придерживаются такого же мнения, 78% против вступления Украины в ЕС.
Среди приверженцев левых партий голоса разделились, 44% считают вступление Украины в ЕС неприемлемым, но столько же (44%) поддержали бы его.
81% сторонников радикальной правой оппозиции высказались также против включения Украины в ЕС.
Уточняется, что даже 54 % жителей Будапешта, которые в целом настроены против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к Евросоюзу.
В то время как руководство союза в Брюсселе все чаще призывает украинцев вести переговоры о вступлении, венгерское правительство не поддерживает его, пока не нарушаются права закарпатского венгерского меньшинства, подчеркнуло издание.