Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос - 17.11.2023 Украина.ру
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Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос - 17.11.2023 Украина.ру
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
2023-11-17T15:28
2023-11-17T15:28
новости
венгрия
украина
ес
евросоюз
вступление
опрос
зарубежье
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Издание приводит данные недавнего опроса общественного мнения.Большинство проправительственных избирателей придерживаются такого же мнения, 78% против вступления Украины в ЕС.Среди приверженцев левых партий голоса разделились, 44% считают вступление Украины в ЕС неприемлемым, но столько же (44%) поддержали бы его.81% сторонников радикальной правой оппозиции высказались также против включения Украины в ЕС.Уточняется, что даже 54 % жителей Будапешта, которые в целом настроены против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к Евросоюзу.В то время как руководство союза в Брюсселе все чаще призывает украинцев вести переговоры о вступлении, венгерское правительство не поддерживает его, пока не нарушаются права закарпатского венгерского меньшинства, подчеркнуло издание.
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новости, венгрия, украина, ес, евросоюз, вступление, опрос, зарубежье
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, Евросоюз, вступление, опрос, Зарубежье

Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос

15:28 17.11.2023
 
© tver24.comВенгры Закарпатье флаг
Венгры Закарпатье флаг
© tver24.com
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Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
Издание приводит данные недавнего опроса общественного мнения.
"62 процента венгров не согласны с тем, что Украина должна вступить в Европейский Союз, и менее половины (26 процентов) согласны с этим", - говорится в материале.
Большинство проправительственных избирателей придерживаются такого же мнения, 78% против вступления Украины в ЕС.
Среди приверженцев левых партий голоса разделились, 44% считают вступление Украины в ЕС неприемлемым, но столько же (44%) поддержали бы его.
81% сторонников радикальной правой оппозиции высказались также против включения Украины в ЕС.
Уточняется, что даже 54 % жителей Будапешта, которые в целом настроены против позиции правительства, не согласны с присоединением Украины к Евросоюзу.
В то время как руководство союза в Брюсселе все чаще призывает украинцев вести переговоры о вступлении, венгерское правительство не поддерживает его, пока не нарушаются права закарпатского венгерского меньшинства, подчеркнуло издание.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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