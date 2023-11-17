https://ukraina.ru/20231117/1051117607.html

Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине

Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине - 17.11.2023 Украина.ру

Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы располагает разведданными о планах России по его смещению, передает Bloomberg

2023-11-17T14:09

2023-11-17T14:09

2023-11-17T14:10

майдан

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владимир зеленский

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По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".Он уточнил, что информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так и ее партнеры.В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".Майдан Незалежности (площадь Независимости) — центральная площадь Киева. На ней происходили главные события переворотов в 2004 и 2013–2014 годах.События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.

https://ukraina.ru/20231031/1050606709.html

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майдан, новости, владимир зеленский, украина, россия