Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине - 17.11.2023 Украина.ру
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Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине
Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине - 17.11.2023 Украина.ру
Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы располагает разведданными о планах России по его смещению, передает Bloomberg
2023-11-17T14:09
2023-11-17T14:10
майдан
новости
владимир зеленский
украина
россия
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По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".Он уточнил, что информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так и ее партнеры.В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".Майдан Незалежности (площадь Независимости) — центральная площадь Киева. На ней происходили главные события переворотов в 2004 и 2013–2014 годах.События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.
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майдан, новости, владимир зеленский, украина, россия
Майдан, Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия

Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине

14:09 17.11.2023 (обновлено: 14:10 17.11.2023)
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы располагает разведданными о планах России по его смещению, передает Bloomberg
По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".
"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — сказал Зеленский.
Он уточнил, что информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так и ее партнеры.

В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".
Майдан Незалежности (площадь Независимости) — центральная площадь Киева. На ней происходили главные события переворотов в 2004 и 2013–2014 годах.

События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют "оранжевой революцией". В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.

Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.

В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.

В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.
31 октября, 04:12
В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст властьБудущее Украины — в тумане. Контрнаступление ВСУ фактически остановлено, идет позиционная война, отнимающая каждый день сотни жизней. Экономика разрушена, Киев рассчитывает только на западную помощь, поступающую в виде кредитов
 
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