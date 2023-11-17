Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков - 17.11.2023 Украина.ру
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Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков
Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков - 17.11.2023 Украина.ру
Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков
Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Этим Байден хотел показать несуществующее моральное превосходство над китайским лидером, написал 17 ноября сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале
2023-11-17T12:40
2023-11-17T12:40
новости
россия
сша
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
джо байден
диктаторы
алексей пушков
сенатор
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В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".Сенатор пояснил, что дело совсем не в том, что Байден сделал это заявление сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая - две разные политические системы.Таким образом Байден продемонстрировал моральное превосходство США над Китаем, и личное превосходство над Си Цзиньпином."Мол, мы, США - демократия, а там у них "диктатура". Мы, США, имеем право давать такие оценки, а они - нет. Мы, США, определяем, кто есть кто в мире. Вот в чем суть", - пояснил Пушков.Однако, отметил он, у США нет такого морального превосходства. По их вине в 21-ом веке погибли и гибнут сотни тысяч людей, многие миллионы стали и становятся беженцами.В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
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новости, россия, сша, китай, кнр (китай), си цзиньпин, джо байден, диктаторы, алексей пушков, сенатор, демократия
Новости, Россия, США, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Джо Байден, диктаторы, Алексей Пушков, сенатор, демократия

Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков

12:40 17.11.2023
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
Читать в
Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Этим Байден хотел показать несуществующее моральное превосходство над китайским лидером, написал 17 ноября сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале
В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.
После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".
"Почему заявление Байдена о Си столь скандально - а оно однозначно скандально, как бы ни пытался оправдать его теперь Блинкен. […] Дело в том, что Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем. И собственное превосходство над китайским лидером.", - заявил Пушков.
Сенатор пояснил, что дело совсем не в том, что Байден сделал это заявление сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая - две разные политические системы.
Таким образом Байден продемонстрировал моральное превосходство США над Китаем, и личное превосходство над Си Цзиньпином.
"Мол, мы, США - демократия, а там у них "диктатура". Мы, США, имеем право давать такие оценки, а они - нет. Мы, США, определяем, кто есть кто в мире. Вот в чем суть", - пояснил Пушков.
Однако, отметил он, у США нет такого морального превосходства. По их вине в 21-ом веке погибли и гибнут сотни тысяч людей, многие миллионы стали и становятся беженцами.
"Это Китай имеет полное право раздавать моральные оценки США, но никак не американский президент", - заключил сенатор.
В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 10:37
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктаторомПрезидент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
 
НовостиРоссияСШАКитайКНР (Китай)Си ЦзиньпинДжо БайдендиктаторыАлексей Пушковсенатордемократия
 
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