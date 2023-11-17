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Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков

Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков - 17.11.2023 Украина.ру

Байден пытался показать превосходство, назвав Си Цзиньпина диктатором - Пушков

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Этим Байден хотел показать несуществующее моральное превосходство над китайским лидером, написал 17 ноября сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале

2023-11-17T12:40

2023-11-17T12:40

2023-11-17T12:40

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В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".Сенатор пояснил, что дело совсем не в том, что Байден сделал это заявление сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая - две разные политические системы.Таким образом Байден продемонстрировал моральное превосходство США над Китаем, и личное превосходство над Си Цзиньпином."Мол, мы, США - демократия, а там у них "диктатура". Мы, США, имеем право давать такие оценки, а они - нет. Мы, США, определяем, кто есть кто в мире. Вот в чем суть", - пояснил Пушков.Однако, отметил он, у США нет такого морального превосходства. По их вине в 21-ом веке погибли и гибнут сотни тысяч людей, многие миллионы стали и становятся беженцами.В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

https://ukraina.ru/20231116/1051074008.html

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новости, россия, сша, китай, кнр (китай), си цзиньпин, джо байден, диктаторы, алексей пушков, сенатор, демократия