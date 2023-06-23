https://ukraina.ru/20230623/1047499385.html

Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним

Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним - 23.06.2023 Украина.ру

Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним

Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитывает на встречу с председателем КНР в скором времени

2023-06-23T08:54

2023-06-23T08:54

2023-06-23T08:54

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зарубежье

джо байден

си цзиньпин

диктаторы

встреча

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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии 22 июня он ответил на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.В начале недели Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.Инцидент с китайским воздушным шаром произошел в начале года. Аэростат пересек всю территорию США, после чего его сбили над Атлантикой. Вашингтон утверждает, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ukraina.ru/20230623/1047498072.html

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новости, зарубежье, джо байден, си цзиньпин, диктаторы, встреча