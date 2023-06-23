Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним - 23.06.2023 Украина.ру
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Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним
Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним - 23.06.2023 Украина.ру
Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним
Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитывает на встречу с председателем КНР в скором времени
2023-06-23T08:54
2023-06-23T08:54
новости
зарубежье
джо байден
си цзиньпин
диктаторы
встреча
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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии 22 июня он ответил на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.В начале недели Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.Инцидент с китайским воздушным шаром произошел в начале года. Аэростат пересек всю территорию США, после чего его сбили над Атлантикой. Вашингтон утверждает, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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новости, зарубежье, джо байден, си цзиньпин, диктаторы, встреча
Новости, Зарубежье, Джо Байден, Си Цзиньпин, диктаторы, встреча

Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с ним

08:54 23.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитывает на встречу с председателем КНР в скором времени
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии 22 июня он ответил на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.
"Нет", - заверил Байден.
В начале недели Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
Инцидент с китайским воздушным шаром произошел в начале года. Аэростат пересек всю территорию США, после чего его сбили над Атлантикой. Вашингтон утверждает, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Посольство Китая пригрозило США за слова Байдена о Си ЦзиньпинеПекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию. Об этом заявил представитель китайской дипмиссии в Вашингтоне, передал 22 июня телеканал CNN
 
НовостиЗарубежьеДжо БайденСи Цзиньпиндиктаторывстреча
 
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