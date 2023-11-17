Песков сказал, каким должен быть следующий президент России

"Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - сказал официальный представитель Кремля.