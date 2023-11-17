Песков сказал, каким должен быть следующий президент России - 17.11.2023 Украина.ру
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Песков сказал, каким должен быть следующий президент России
Песков сказал, каким должен быть следующий президент России - 17.11.2023 Украина.ру
Песков сказал, каким должен быть следующий президент России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 ответил на вопрос, каким должен быть российский лидер после того, как закончится эпоха Путина.
2023-11-17T11:47
2023-11-17T11:47
владимир путин
дмитрий песков
новости
президент
россия
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"Таким же. … Или другим. Но таким же", - ответил Песков.Он затруднился ответить на уточняющий вопрос, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина.
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владимир путин, дмитрий песков, новости, президент, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новости, президент, Россия

Песков сказал, каким должен быть следующий президент России

11:47 17.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 ответил на вопрос, каким должен быть российский лидер после того, как закончится эпоха Путина.
"Таким же. … Или другим. Но таким же", - ответил Песков.
Он затруднился ответить на уточняющий вопрос, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина.
"Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - сказал официальный представитель Кремля.
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