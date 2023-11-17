Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУ
С мая 2023 года главнокомандующий ВСУ генерал Залужный редко появляется в публичном пространстве. Виртуально он, конечно, присутствует: сообщения в соцсетях, лайки, интервью якобы раздаёт
Недавно аккаунт Залужного лайкнул публикацию аккаунта Арестовича*, из-за этого даже начался скандал в Киеве. В истерическом пространстве киевских медиа вообще всегда придавали большое значение этому "лайкнул, не лайкнул".
Но сам ли Залужный делает все эти действия: лайкает, публикует новости, даёт письменные интервью? Есть подозрение, что сам Залужный продолжает быть не вполне дееспособным - и в качестве военачальника в том числе.
Голова генерала Залужного
Об этом много писали ещё в мае - июне нынешнего года. Предполагали ранение, операцию, контузию, серьёзные повреждения здоровья и когнитивных функций у Залужного.
Глава СВР Сергей Нарышкин допускал, что у Залужного было осколочное ранение. Видимо, после ракетного удара по штабу ВСУ в Херсонской области.
Израильская разведка МОССАД сообщала, что Залужному сделали стентирование артерий (что могло быть дополнительной операцией).
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Генерал тогда неожиданно пропал с экранов, не участвовал в публичных мероприятиях, не был на встрече начальников штабов НАТО даже по видео. Не появился он на встрече с министром обороны Великобритании, который срочно прибыл тогда в Киев. Якобы Залужный был очень занят, "готовился к контрнаступлению".
После этого Залужный появлялся в нескольких довольно мутных видео. То он поднимал руку в приветствии и говорил пару фраз. То читал лекцию студентам по видеосвязи, с неизвестной датой выхода видео.
Потом его стали выводить всё-таки в публичные места. Залужный приходил в зал Рады, сидел в течение часа на своём месте.
Присутствовал на каких-то награждениях. Сфотографировался в штабе "контрнаступу", над ним на стене специально прикрепили листик с датой.
Но с тех пор генерал не дал ни одного полноценного видеоинтервью. А ведь раньше он так это любил!
Рассуждал о тактике и стратегии, ходил с указкой около карты. Намеревался уничтожать русскую армию.
"Всех орков надо уничтожить!" - с такими заявлениями охотно выступал генерал.
Но с мая 2023 года практически замолчал.
Бесконечный поток фото "девушки позируют с Залужным", которые так благосклонно тиражировал генерал, тоже полностью прекратился.
Сейчас Залужный, скорее всего, всё-таки жив, но с ним что-то произошло.
Может, он тоже превратился в того военного робота, которыми, по словам депутата Рады Шевченко, хотел наполнить украинскую армию? В "голову профессора Доуэля"? Только там было наоборот: мозг профессора как раз сохранился.
Гадать, что с ним произошло, бессмысленно. Правду знает ограниченный круг лиц. Когда-нибудь мы это узнаем. Или не узнаем. Но разницы особенной нет. Потому что даже если Залужный жив и полностью здоров, он выполняет функцию актёра, играющего роль командующего ВСУ.
Но роль его с тех пор значительно поменялась, и именно с учётом нового состояния Залужного.
Актёры и их роли
В любом случае Залужный мало что решает как на фронте, так и в политической жизни Украины. Как и Зеленский. Как и все остальные украинские политические актёры.
Функция украинских офицеров - выполнять указания, которые им спустили сверху, из настоящего штаба управления "украинской армией".
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Все украинские "военачальники", во главе с Залужным и Зеленским, очень любят делать фото "генералы изучают карту боевых действий". Это основное, чем они занимаются: позируют для картинки. Управление, вплоть до командиров тактического уровня, выполняют офицеры из штаба НАТО.
По слухам, этот штаб находится на территории то ли Польши, то ли Словакии.
Поэтому, кстати, неуспех "контрнаступу", в котором пытаются обвинить генералитет и руководство Украины, полностью был "обеспечен" высшим руководством НАТО.
Но как же удобно можно свалить всё на украинских генералов! И для этого особенно подходит якобы живой и здоровый Залужный, который в то же время не может ничего опровергнуть.
Поначалу состояние Залужного скрывали, потому что всё произошло как раз, когда начинался знаменитый и распиаренный "контрнаступ". Тот, от которого теперь все открещиваются и говорят "это не мы". Не было, мол, никакого "контрнаступу". Но в мае - июне на Украине царили радужные настроения "скоро победим".
Фигура Залужного была, конечно, раздута всеми возможными способами. Поток фото, интервью, "мы убьём их всех". "Патриоты" радовались. Специальные группы поддержки рисовали в городах граффити "отаман Залужный", с профилем отважного "отамана". Прямо была истерика вокруг Залужного.
И вдруг вот такое. Залужного тогда решили всеми силами реанимировать. Даже фигура с мутным плавающим взглядом лучше, чем сообщения о том, что главнокомандующий встретился с русской ракетой.
Кто взорвал "Потоки"?
Имидж Залужного сначала спасали, а потом, видимо, поняли, насколько удачно можно такую фигуру использовать. Не вполне функционирующий Залужный - это же ещё лучше, чем бравый любитель молодых военнослужащих в юбках.
Это как с Виктором Ющенко и его знаменитым якобы отравлением диоксином. Сегодня уже доказано, что его не было. А тогда вся команда будущего президента Ющенко не знала, что делать, пока не придумали "диоксин". Как показать народу это ужасное лицо? Но придумали же! Ещё и рейтинга добавили "пострадавшему".
Так и с Залужным.
То, что он не полностью функционирует, лучше всего подтверждает тот факт, что его начинают использовать в качестве фигуры прикрытия и для опубличивания идеи "заморозки" действий на фронте.
И в самом главном, опасном для США деле, - в подрыве "Северных потоков".
Их, как начинает писать западная пресса, подорвала группа украинского полковника Червинского. А Червинский, как пишет "Нью Йорк Таймс", "выполнял приказы украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному".
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Конечно, это не выдерживает никакой критики. ВСУ, СБУ, ГУР, армия, все службы и спецслужбы Украины находятся под контролем военных США или Британии. Какой там самостоятельный Залужный или ещё хуже - какой-то самостоятельный полковник Червинский?
Уже исходя из самого факта такой публикации, можно предположить, что её авторы уверены: Залужный не сможет этого опровергнуть. Подтвердить тоже уже не сможет, но этого и не требуется.
"Внутренняя война"
Таким же спектаклем для внутреннего и внешнего пользования является тема "внутренней войны" на Украине. Внутренняя война Зеленского и генералов невозможна в принципе!
За какую власть могут бороться высшие чиновники Украины, если всё оружие и деньги они получают из-за рубежа? И это не только зарплата военнослужащих или государственных чиновников. Даже пенсию украинским пенсионерам выплачивает Запад.
Поэтому ты, конечно, можешь побороться за власть, как какой-нибудь мятежный лейтенант в африканской стране. Но даже у лейтенанта в Африке больше самостоятельности и ресурсов, чем у Зеленского с Залужным.
К чему же весь этот спектакль? Скорее всего, украинское общество готовят к зиме.
Генерал, любимец публики, выступает за заморозку военных действий. Для Зеленского сказать такое - обрушить свой рейтинг. А так есть имитация борьбы.
Якобы отважный "Зе" хочет продолжать борьбу, но генералы.... Эх, эти украинские генералы. И контрнаступ не обеспечили, и "заморозки" теперь просят. Ещё и "Северные потоки" взрывали.
Нет, если бы "тени Залужного" не было, её надо бы было придумать!
Загадка только в том, кому и зачем надо было убивать помощника Залужного? Неужели это тоже часть спектакля?
А может, всё ещё проще - "он слишком много знал". Например, о контузиях, операциях и о том, что никакого Залужного уже давно в помине нет.
* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма