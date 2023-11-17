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Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУ

Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУ

С мая 2023 года главнокомандующий ВСУ генерал Залужный редко появляется в публичном пространстве. Виртуально он, конечно, присутствует: сообщения в соцсетях, лайки, интервью якобы раздаёт

2023-11-17T12:43

2023-11-17T12:43

2023-11-17T12:43

эксклюзив

украина

валерий залужный

нато

владимир зеленский

северный поток

северный поток-2

алексей арестович

всу

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Недавно аккаунт Залужного лайкнул публикацию аккаунта Арестовича*, из-за этого даже начался скандал в Киеве. В истерическом пространстве киевских медиа вообще всегда придавали большое значение этому "лайкнул, не лайкнул".Но сам ли Залужный делает все эти действия: лайкает, публикует новости, даёт письменные интервью? Есть подозрение, что сам Залужный продолжает быть не вполне дееспособным - и в качестве военачальника в том числе.Голова генерала ЗалужногоОб этом много писали ещё в мае - июне нынешнего года. Предполагали ранение, операцию, контузию, серьёзные повреждения здоровья и когнитивных функций у Залужного.Глава СВР Сергей Нарышкин допускал, что у Залужного было осколочное ранение. Видимо, после ракетного удара по штабу ВСУ в Херсонской области.Израильская разведка МОССАД сообщала, что Залужному сделали стентирование артерий (что могло быть дополнительной операцией).Генерал тогда неожиданно пропал с экранов, не участвовал в публичных мероприятиях, не был на встрече начальников штабов НАТО даже по видео. Не появился он на встрече с министром обороны Великобритании, который срочно прибыл тогда в Киев. Якобы Залужный был очень занят, "готовился к контрнаступлению".После этого Залужный появлялся в нескольких довольно мутных видео. То он поднимал руку в приветствии и говорил пару фраз. То читал лекцию студентам по видеосвязи, с неизвестной датой выхода видео.Потом его стали выводить всё-таки в публичные места. Залужный приходил в зал Рады, сидел в течение часа на своём месте. Присутствовал на каких-то награждениях. Сфотографировался в штабе "контрнаступу", над ним на стене специально прикрепили листик с датой.Но с тех пор генерал не дал ни одного полноценного видеоинтервью. А ведь раньше он так это любил!Рассуждал о тактике и стратегии, ходил с указкой около карты. Намеревался уничтожать русскую армию. "Всех орков надо уничтожить!" - с такими заявлениями охотно выступал генерал. Но с мая 2023 года практически замолчал.Бесконечный поток фото "девушки позируют с Залужным", которые так благосклонно тиражировал генерал, тоже полностью прекратился.Сейчас Залужный, скорее всего, всё-таки жив, но с ним что-то произошло.Может, он тоже превратился в того военного робота, которыми, по словам депутата Рады Шевченко, хотел наполнить украинскую армию? В "голову профессора Доуэля"? Только там было наоборот: мозг профессора как раз сохранился.Гадать, что с ним произошло, бессмысленно. Правду знает ограниченный круг лиц. Когда-нибудь мы это узнаем. Или не узнаем. Но разницы особенной нет. Потому что даже если Залужный жив и полностью здоров, он выполняет функцию актёра, играющего роль командующего ВСУ.Но роль его с тех пор значительно поменялась, и именно с учётом нового состояния Залужного.Актёры и их ролиВ любом случае Залужный мало что решает как на фронте, так и в политической жизни Украины. Как и Зеленский. Как и все остальные украинские политические актёры.Функция украинских офицеров - выполнять указания, которые им спустили сверху, из настоящего штаба управления "украинской армией".Все украинские "военачальники", во главе с Залужным и Зеленским, очень любят делать фото "генералы изучают карту боевых действий". Это основное, чем они занимаются: позируют для картинки. Управление, вплоть до командиров тактического уровня, выполняют офицеры из штаба НАТО.По слухам, этот штаб находится на территории то ли Польши, то ли Словакии.Поэтому, кстати, неуспех "контрнаступу", в котором пытаются обвинить генералитет и руководство Украины, полностью был "обеспечен" высшим руководством НАТО.Но как же удобно можно свалить всё на украинских генералов! И для этого особенно подходит якобы живой и здоровый Залужный, который в то же время не может ничего опровергнуть. Поначалу состояние Залужного скрывали, потому что всё произошло как раз, когда начинался знаменитый и распиаренный "контрнаступ". Тот, от которого теперь все открещиваются и говорят "это не мы". Не было, мол, никакого "контрнаступу". Но в мае - июне на Украине царили радужные настроения "скоро победим".Фигура Залужного была, конечно, раздута всеми возможными способами. Поток фото, интервью, "мы убьём их всех". "Патриоты" радовались. Специальные группы поддержки рисовали в городах граффити "отаман Залужный", с профилем отважного "отамана". Прямо была истерика вокруг Залужного.И вдруг вот такое. Залужного тогда решили всеми силами реанимировать. Даже фигура с мутным плавающим взглядом лучше, чем сообщения о том, что главнокомандующий встретился с русской ракетой.Кто взорвал "Потоки"?Имидж Залужного сначала спасали, а потом, видимо, поняли, насколько удачно можно такую фигуру использовать. Не вполне функционирующий Залужный - это же ещё лучше, чем бравый любитель молодых военнослужащих в юбках.Это как с Виктором Ющенко и его знаменитым якобы отравлением диоксином. Сегодня уже доказано, что его не было. А тогда вся команда будущего президента Ющенко не знала, что делать, пока не придумали "диоксин". Как показать народу это ужасное лицо? Но придумали же! Ещё и рейтинга добавили "пострадавшему".Так и с Залужным.То, что он не полностью функционирует, лучше всего подтверждает тот факт, что его начинают использовать в качестве фигуры прикрытия и для опубличивания идеи "заморозки" действий на фронте.И в самом главном, опасном для США деле, - в подрыве "Северных потоков".Их, как начинает писать западная пресса, подорвала группа украинского полковника Червинского. А Червинский, как пишет "Нью Йорк Таймс", "выполнял приказы украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному".Конечно, это не выдерживает никакой критики. ВСУ, СБУ, ГУР, армия, все службы и спецслужбы Украины находятся под контролем военных США или Британии. Какой там самостоятельный Залужный или ещё хуже - какой-то самостоятельный полковник Червинский?Уже исходя из самого факта такой публикации, можно предположить, что её авторы уверены: Залужный не сможет этого опровергнуть. Подтвердить тоже уже не сможет, но этого и не требуется."Внутренняя война"Таким же спектаклем для внутреннего и внешнего пользования является тема "внутренней войны" на Украине. Внутренняя война Зеленского и генералов невозможна в принципе!За какую власть могут бороться высшие чиновники Украины, если всё оружие и деньги они получают из-за рубежа? И это не только зарплата военнослужащих или государственных чиновников. Даже пенсию украинским пенсионерам выплачивает Запад.Поэтому ты, конечно, можешь побороться за власть, как какой-нибудь мятежный лейтенант в африканской стране. Но даже у лейтенанта в Африке больше самостоятельности и ресурсов, чем у Зеленского с Залужным.К чему же весь этот спектакль? Скорее всего, украинское общество готовят к зиме.Генерал, любимец публики, выступает за заморозку военных действий. Для Зеленского сказать такое - обрушить свой рейтинг. А так есть имитация борьбы.Якобы отважный "Зе" хочет продолжать борьбу, но генералы.... Эх, эти украинские генералы. И контрнаступ не обеспечили, и "заморозки" теперь просят. Ещё и "Северные потоки" взрывали.Нет, если бы "тени Залужного" не было, её надо бы было придумать!Загадка только в том, кому и зачем надо было убивать помощника Залужного? Неужели это тоже часть спектакля?А может, всё ещё проще - "он слишком много знал". Например, о контузиях, операциях и о том, что никакого Залужного уже давно в помине нет.* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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