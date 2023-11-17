https://ukraina.ru/20231117/1051108690.html

Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США

Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США - 17.11.2023 Украина.ру

Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США

Президент США Джо Байден провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье Филоли под Сан-Франциско. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров

2023-11-17T12:21

2023-11-17T12:21

2023-11-17T13:03

эксклюзив

сша

кнр (китай)

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При этом американский лидер заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином «не изменил мнение о нем как о диктаторе».К чему приведут переговоры глав США и Китая, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях. Политолог Малек Дудаков:Байден — Си: опять оскорбления. На редкость сумбурными оказались переговоры лидеров США и Китая. Они договорились лишь об одном - открытии канала коммуникации по военной линии, которая была прервана из-за истерики вокруг стратостатов и появления китайской базы на Кубе. В остальном особых подвижек достичь не удалось. Байден заявил о “прогрессе” в деле борьбы с фентаниловой лихорадкой - а также регулировании искусственного интеллекта, но без всякой конкретики. Но зато вызвал новый скандал - опять назвав Си Цзиньпина диктатором. На этот раз Байден попытался развить мысль - мол, Си - просто лидер коммунистической страны, которая сильно отличается от Америки. Байден как бы хотел показать, что ему не нравится китайская система, но он готов сотрудничать с Си ради продвижения интересов США. Однако кидаться такими заявлениями сразу после саммита выглядело очень странно - как будто Байден был раздосадован его итогами. Обсуждался и Тайвань - где Белый дом призвал уже Китай не вмешиваться в выборы. Хотя того же Си требует от американцев - отлично понимая, что обе стороны будут очень активно вмешиваться в эти судьбоносные для острова выборы. Но самый тревожный звоночек - тема войны за Тайвань уже всерьёз обсуждалась. В целом, нынешний саммит сложно назвать успешным. Твёрдых договорняков достичь не удалось. Китай может помочь США в борьбе с наркотиками - а может не помочь. Увеличить поток инвестиций после “диктаторских” замечаний Байдена будет сложно. Ну а вопрос Тайваня - и неизбежного кризиса c выборами - продолжает нависать над двумя затянутыми в новую холодную войну державами.Журналист Максим Юсин:Президент Байден сразу после переговоров с лидером Китая снова назвал своего гостя и собеседника "диктатором". Казалось бы, что удивительного? Он же отвечал на прямой вопрос на пресс-конференции. Ответил честно, объяснил, почему так считает. Не стал лукавить. Но есть один нюанс. В дипломатической практике так не принято. Ну нельзя, только что проведя встречу, на которой ты сам говорил о необходимости нормализовать отношения, вот так огульно проявлять свою принципиальность и бросаться столь сильными, обидными эпитетами. При желании Байден мог элегантно уйти от ответа. Сказать, например: сегодня председатель Си ещё на американской земле, он наш гость, позвольте мне проявить вежливость и эту тему именно сейчас не обсуждать. И небо на землю не упало бы, никто бы Байдена за такой ответ не осудил. Но у него — иной стиль. У Америки сегодня — иной стиль. Напористый, бескомпромиссный. Никаких поблажек — никому. Принимайте нас такими, какие мы есть. У вас все равно нет выбора. И не понимают, похоже, что именно такой высокомерный подход ко всем в мире в наибольшей степени питает антиамериканизм.Украинский политический эксперт Валерий Песецкий:В Сан-Франциско прошла встреча Си и Байдена. Несмотря на заверения американской стороны, что диалог был конструктивен, это похоже на попытку сделать хорошую мину при плохой игре. Только факт того, что Байден после встречи, перед журналистами в очередной раз обозвал Си диктатором, а не партнером, например, говорит как минимум о недовольстве американского лидера итогами.Каждая сторона высказала другой свои хотелки. Как известно накануне встречи США направила КНР фактически ультиматум, причем засекреченный, не публичный. А Пекин взял и опубликовал его. Там было все. От требования Китаю в конфликте на Украине занять сторону Киева до полного прекращения военно-технического сотрудничества с РФ. Тайвань, естественно тоже должен остаться в зоне влияния США.Си на встрече потребовал от Байдена прекратить вооружать Тайвань. Там в январе пройдут президентские выборы. Если победит прокитайский лидер процесс воссоединения будет мирным. Если проамериканский, что скорее, то Китай пойдет на военный захват острова, что безусловно приведет к открытию третьего американского фронта, помимо украинского и израильского. Хватит ли ресурсов у США воевать повсюду - большой вопрос. Кем и чем пожертвуют? Скорее всего нами. Тайвань и контроль над ним намного важнее для Штатов чем Украина. Да и нет у нас, как у Израиля, мощнейшего лобби в США. Ну и поражение Израиля повлечет полную утрату влияния Вашингтона в арабском мире, которое и так существенно упало за правление Байдена.Политолог Максим Жаров:Итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско интерпретируются в России исключительно с точки зрения влияния на мировую политику и ключевые конфликты (Израиль, Украина). Однако и США, и Китаю встреча лидеров нужна была исключительно по внутриполитическим соображениям. Поэтому совсем не стоит удивляться, если сразу после встречи Байден называет Си "диктатором", а китайцы в итоговом темнике Синьхуа троллят американцев "управлением разногласиями" (ср. американское "управление конкуренцией").Обычно прорывом в отношениях конфликтующих друг с другом двух мировых держав является договоренность лидеров продолжить общение на высшем уровне. Ни о чем таком в итоговых коммюнике ни США, ни Китая не говорится. А вот за интенсивностью контактов по линии Блинкен-Ван И после саммита в Сан-Франциско последить стоит. И если Китай сейчас не будет поддерживать эти контакты, то выборы в Тайване в январе могут стать причиной новых бед мирового масштаба.Украинский политик Виктор Андрусив:Новая разрядка? В 1959 году Хрущев прилетел в США, где провел много встреч и даже поездил по разным штатам. Это охарактеризовали как начало разрядки интернационального напряжения. Апогеем разрядки стал Хельсинкский заключительный акт, по которому СССР обязался соблюдать права человека, и начали возникать Хельсинкские союзы. Визит Си Цзиньпиня очень похож на визит Хрущева.Неожиданно много положительных сигналов, среди которых и публичный отказ от военного решения вопроса Тайваня, и необходимость вести постоянный диалог. При этом никаких достижений во время визита не было, как и у Хрущева. Я вспомнил старую разрядку потому, что как тогда происходили события - очень напоминает мне сегодняшний день.Несмотря на дружеский визит Хрущева, уже через год американско-советские отношения ухудшились из-за сбития американского самолета разведчика U2, а в 1963 году разразился Карибский кризис. То есть, несмотря на положительные сигналы от Си, я думаю, что в ближайшее время ряд событий могут затмить эти позитивы. Среди них и то, что Байден снова обозвал его диктатором. Результатами разрядки стали очень много взаимных договоров об уменьшении ядерного вооружения и соглашения об отношениях между США и СССР. Фактически, разрядка означала, что США признают роль СССР как еще одного полюса и искали формат определения мирного сосуществования. Сегодня это очень напоминает мне Китай и визит Си. Что это значит для нас? Вот здесь все плохо. Фактически, заключение Хельсинкского заключительного акта стало признанием захвата стран Балтии и разделением Германии. И хотя многие страны сделали поправки на этот вопрос, но это была единственная причина почему СССР что-то подписал.Поэтому существует риск того, что разрядка между США и Китаем может закончиться вопросом заморозки нашего конфликта и устным признанием оккупированных территорий. В конце концов разрядка между США и СССР закончилась в 1979 году, когда совки наплевали на все договоренности и вторглись в Афганистан. Договоренности с диктаторами никогда не стоят бумаги, на которой надписаны.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, сша, кнр (китай), си цзиньпин, визит, итоги, джо байден, эксперты, соцсети