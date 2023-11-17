Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США - 17.11.2023 Украина.ру
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Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США
Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США - 17.11.2023 Украина.ру
Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США
Президент США Джо Байден провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье Филоли под Сан-Франциско. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров
2023-11-17T12:21
2023-11-17T13:03
эксклюзив
сша
кнр (китай)
си цзиньпин
визит
итоги
джо байден
эксперты
соцсети
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При этом американский лидер заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином «не изменил мнение о нем как о диктаторе».К чему приведут переговоры глав США и Китая, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях. Политолог Малек Дудаков:Байден — Си: опять оскорбления. На редкость сумбурными оказались переговоры лидеров США и Китая. Они договорились лишь об одном - открытии канала коммуникации по военной линии, которая была прервана из-за истерики вокруг стратостатов и появления китайской базы на Кубе. В остальном особых подвижек достичь не удалось. Байден заявил о “прогрессе” в деле борьбы с фентаниловой лихорадкой - а также регулировании искусственного интеллекта, но без всякой конкретики. Но зато вызвал новый скандал - опять назвав Си Цзиньпина диктатором. На этот раз Байден попытался развить мысль - мол, Си - просто лидер коммунистической страны, которая сильно отличается от Америки. Байден как бы хотел показать, что ему не нравится китайская система, но он готов сотрудничать с Си ради продвижения интересов США. Однако кидаться такими заявлениями сразу после саммита выглядело очень странно - как будто Байден был раздосадован его итогами. Обсуждался и Тайвань - где Белый дом призвал уже Китай не вмешиваться в выборы. Хотя того же Си требует от американцев - отлично понимая, что обе стороны будут очень активно вмешиваться в эти судьбоносные для острова выборы. Но самый тревожный звоночек - тема войны за Тайвань уже всерьёз обсуждалась. В целом, нынешний саммит сложно назвать успешным. Твёрдых договорняков достичь не удалось. Китай может помочь США в борьбе с наркотиками - а может не помочь. Увеличить поток инвестиций после “диктаторских” замечаний Байдена будет сложно. Ну а вопрос Тайваня - и неизбежного кризиса c выборами - продолжает нависать над двумя затянутыми в новую холодную войну державами.Журналист Максим Юсин:Президент Байден сразу после переговоров с лидером Китая снова назвал своего гостя и собеседника "диктатором". Казалось бы, что удивительного? Он же отвечал на прямой вопрос на пресс-конференции. Ответил честно, объяснил, почему так считает. Не стал лукавить. Но есть один нюанс. В дипломатической практике так не принято. Ну нельзя, только что проведя встречу, на которой ты сам говорил о необходимости нормализовать отношения, вот так огульно проявлять свою принципиальность и бросаться столь сильными, обидными эпитетами. При желании Байден мог элегантно уйти от ответа. Сказать, например: сегодня председатель Си ещё на американской земле, он наш гость, позвольте мне проявить вежливость и эту тему именно сейчас не обсуждать. И небо на землю не упало бы, никто бы Байдена за такой ответ не осудил. Но у него — иной стиль. У Америки сегодня — иной стиль. Напористый, бескомпромиссный. Никаких поблажек — никому. Принимайте нас такими, какие мы есть. У вас все равно нет выбора. И не понимают, похоже, что именно такой высокомерный подход ко всем в мире в наибольшей степени питает антиамериканизм.Украинский политический эксперт Валерий Песецкий:В Сан-Франциско прошла встреча Си и Байдена. Несмотря на заверения американской стороны, что диалог был конструктивен, это похоже на попытку сделать хорошую мину при плохой игре. Только факт того, что Байден после встречи, перед журналистами в очередной раз обозвал Си диктатором, а не партнером, например, говорит как минимум о недовольстве американского лидера итогами.Каждая сторона высказала другой свои хотелки. Как известно накануне встречи США направила КНР фактически ультиматум, причем засекреченный, не публичный. А Пекин взял и опубликовал его. Там было все. От требования Китаю в конфликте на Украине занять сторону Киева до полного прекращения военно-технического сотрудничества с РФ. Тайвань, естественно тоже должен остаться в зоне влияния США.Си на встрече потребовал от Байдена прекратить вооружать Тайвань. Там в январе пройдут президентские выборы. Если победит прокитайский лидер процесс воссоединения будет мирным. Если проамериканский, что скорее, то Китай пойдет на военный захват острова, что безусловно приведет к открытию третьего американского фронта, помимо украинского и израильского. Хватит ли ресурсов у США воевать повсюду - большой вопрос. Кем и чем пожертвуют? Скорее всего нами. Тайвань и контроль над ним намного важнее для Штатов чем Украина. Да и нет у нас, как у Израиля, мощнейшего лобби в США. Ну и поражение Израиля повлечет полную утрату влияния Вашингтона в арабском мире, которое и так существенно упало за правление Байдена.Политолог Максим Жаров:Итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско интерпретируются в России исключительно с точки зрения влияния на мировую политику и ключевые конфликты (Израиль, Украина). Однако и США, и Китаю встреча лидеров нужна была исключительно по внутриполитическим соображениям. Поэтому совсем не стоит удивляться, если сразу после встречи Байден называет Си "диктатором", а китайцы в итоговом темнике Синьхуа троллят американцев "управлением разногласиями" (ср. американское "управление конкуренцией").Обычно прорывом в отношениях конфликтующих друг с другом двух мировых держав является договоренность лидеров продолжить общение на высшем уровне. Ни о чем таком в итоговых коммюнике ни США, ни Китая не говорится. А вот за интенсивностью контактов по линии Блинкен-Ван И после саммита в Сан-Франциско последить стоит. И если Китай сейчас не будет поддерживать эти контакты, то выборы в Тайване в январе могут стать причиной новых бед мирового масштаба.Украинский политик Виктор Андрусив:Новая разрядка? В 1959 году Хрущев прилетел в США, где провел много встреч и даже поездил по разным штатам. Это охарактеризовали как начало разрядки интернационального напряжения. Апогеем разрядки стал Хельсинкский заключительный акт, по которому СССР обязался соблюдать права человека, и начали возникать Хельсинкские союзы. Визит Си Цзиньпиня очень похож на визит Хрущева.Неожиданно много положительных сигналов, среди которых и публичный отказ от военного решения вопроса Тайваня, и необходимость вести постоянный диалог. При этом никаких достижений во время визита не было, как и у Хрущева. Я вспомнил старую разрядку потому, что как тогда происходили события - очень напоминает мне сегодняшний день.Несмотря на дружеский визит Хрущева, уже через год американско-советские отношения ухудшились из-за сбития американского самолета разведчика U2, а в 1963 году разразился Карибский кризис. То есть, несмотря на положительные сигналы от Си, я думаю, что в ближайшее время ряд событий могут затмить эти позитивы. Среди них и то, что Байден снова обозвал его диктатором. Результатами разрядки стали очень много взаимных договоров об уменьшении ядерного вооружения и соглашения об отношениях между США и СССР. Фактически, разрядка означала, что США признают роль СССР как еще одного полюса и искали формат определения мирного сосуществования. Сегодня это очень напоминает мне Китай и визит Си. Что это значит для нас? Вот здесь все плохо. Фактически, заключение Хельсинкского заключительного акта стало признанием захвата стран Балтии и разделением Германии. И хотя многие страны сделали поправки на этот вопрос, но это была единственная причина почему СССР что-то подписал.Поэтому существует риск того, что разрядка между США и Китаем может закончиться вопросом заморозки нашего конфликта и устным признанием оккупированных территорий. В конце концов разрядка между США и СССР закончилась в 1979 году, когда совки наплевали на все договоренности и вторглись в Афганистан. Договоренности с диктаторами никогда не стоят бумаги, на которой надписаны.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231116/1051072633.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, кнр (китай), си цзиньпин, визит, итоги, джо байден, эксперты, соцсети
Эксклюзив, США, КНР (Китай), Си Цзиньпин, визит, итоги, Джо Байден, эксперты, соцсети

Разрядка и заморозка для Украины. Эксперты об итогах визита Си Цзиньпина в США

12:21 17.11.2023 (обновлено: 13:03 17.11.2023)
 
© AP / Doug Mills
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Doug Mills
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Джо Байден провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье Филоли под Сан-Франциско. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров
При этом американский лидер заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином «не изменил мнение о нем как о диктаторе».
К чему приведут переговоры глав США и Китая, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Политолог Малек Дудаков:
Байден — Си: опять оскорбления.
На редкость сумбурными оказались переговоры лидеров США и Китая. Они договорились лишь об одном - открытии канала коммуникации по военной линии, которая была прервана из-за истерики вокруг стратостатов и появления китайской базы на Кубе. В остальном особых подвижек достичь не удалось.
Байден заявил о “прогрессе” в деле борьбы с фентаниловой лихорадкой - а также регулировании искусственного интеллекта, но без всякой конкретики. Но зато вызвал новый скандал - опять назвав Си Цзиньпина диктатором. На этот раз Байден попытался развить мысль - мол, Си - просто лидер коммунистической страны, которая сильно отличается от Америки.
Байден как бы хотел показать, что ему не нравится китайская система, но он готов сотрудничать с Си ради продвижения интересов США. Однако кидаться такими заявлениями сразу после саммита выглядело очень странно - как будто Байден был раздосадован его итогами.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 11:44
"Старые золотые горы". О чем договорились Байден и СиПрезидент США Джозеф Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели сегодня ночью закрытые двусторонние переговоры
Обсуждался и Тайвань - где Белый дом призвал уже Китай не вмешиваться в выборы. Хотя того же Си требует от американцев - отлично понимая, что обе стороны будут очень активно вмешиваться в эти судьбоносные для острова выборы.
Но самый тревожный звоночек - тема войны за Тайвань уже всерьёз обсуждалась. В целом, нынешний саммит сложно назвать успешным. Твёрдых договорняков достичь не удалось. Китай может помочь США в борьбе с наркотиками - а может не помочь. Увеличить поток инвестиций после “диктаторских” замечаний Байдена будет сложно.
Ну а вопрос Тайваня - и неизбежного кризиса c выборами - продолжает нависать над двумя затянутыми в новую холодную войну державами.
Журналист Максим Юсин:
Президент Байден сразу после переговоров с лидером Китая снова назвал своего гостя и собеседника "диктатором". Казалось бы, что удивительного? Он же отвечал на прямой вопрос на пресс-конференции. Ответил честно, объяснил, почему так считает. Не стал лукавить.
Но есть один нюанс. В дипломатической практике так не принято. Ну нельзя, только что проведя встречу, на которой ты сам говорил о необходимости нормализовать отношения, вот так огульно проявлять свою принципиальность и бросаться столь сильными, обидными эпитетами.
При желании Байден мог элегантно уйти от ответа. Сказать, например: сегодня председатель Си ещё на американской земле, он наш гость, позвольте мне проявить вежливость и эту тему именно сейчас не обсуждать. И небо на землю не упало бы, никто бы Байдена за такой ответ не осудил. Но у него — иной стиль.
У Америки сегодня — иной стиль. Напористый, бескомпромиссный. Никаких поблажек — никому. Принимайте нас такими, какие мы есть. У вас все равно нет выбора. И не понимают, похоже, что именно такой высокомерный подход ко всем в мире в наибольшей степени питает антиамериканизм.
Украинский политический эксперт Валерий Песецкий:
В Сан-Франциско прошла встреча Си и Байдена. Несмотря на заверения американской стороны, что диалог был конструктивен, это похоже на попытку сделать хорошую мину при плохой игре.
Только факт того, что Байден после встречи, перед журналистами в очередной раз обозвал Си диктатором, а не партнером, например, говорит как минимум о недовольстве американского лидера итогами.
Каждая сторона высказала другой свои хотелки. Как известно накануне встречи США направила КНР фактически ультиматум, причем засекреченный, не публичный. А Пекин взял и опубликовал его.
Там было все. От требования Китаю в конфликте на Украине занять сторону Киева до полного прекращения военно-технического сотрудничества с РФ. Тайвань, естественно тоже должен остаться в зоне влияния США.
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 06:08
Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си ЦзиньпинКитай и США должны вместе работать над преодолением разногласий, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
Си на встрече потребовал от Байдена прекратить вооружать Тайвань. Там в январе пройдут президентские выборы. Если победит прокитайский лидер процесс воссоединения будет мирным. Если проамериканский, что скорее, то Китай пойдет на военный захват острова, что безусловно приведет к открытию третьего американского фронта, помимо украинского и израильского.
Хватит ли ресурсов у США воевать повсюду - большой вопрос. Кем и чем пожертвуют? Скорее всего нами. Тайвань и контроль над ним намного важнее для Штатов чем Украина. Да и нет у нас, как у Израиля, мощнейшего лобби в США. Ну и поражение Израиля повлечет полную утрату влияния Вашингтона в арабском мире, которое и так существенно упало за правление Байдена.
Политолог Максим Жаров:
Итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско интерпретируются в России исключительно с точки зрения влияния на мировую политику и ключевые конфликты (Израиль, Украина).
Однако и США, и Китаю встреча лидеров нужна была исключительно по внутриполитическим соображениям. Поэтому совсем не стоит удивляться, если сразу после встречи Байден называет Си "диктатором", а китайцы в итоговом темнике Синьхуа троллят американцев "управлением разногласиями" (ср. американское "управление конкуренцией").
Обычно прорывом в отношениях конфликтующих друг с другом двух мировых держав является договоренность лидеров продолжить общение на высшем уровне. Ни о чем таком в итоговых коммюнике ни США, ни Китая не говорится.
А вот за интенсивностью контактов по линии Блинкен-Ван И после саммита в Сан-Франциско последить стоит. И если Китай сейчас не будет поддерживать эти контакты, то выборы в Тайване в январе могут стать причиной новых бед мирового масштаба.
Украинский политик Виктор Андрусив:
Новая разрядка? В 1959 году Хрущев прилетел в США, где провел много встреч и даже поездил по разным штатам. Это охарактеризовали как начало разрядки интернационального напряжения. Апогеем разрядки стал Хельсинкский заключительный акт, по которому СССР обязался соблюдать права человека, и начали возникать Хельсинкские союзы.
Визит Си Цзиньпиня очень похож на визит Хрущева.Неожиданно много положительных сигналов, среди которых и публичный отказ от военного решения вопроса Тайваня, и необходимость вести постоянный диалог. При этом никаких достижений во время визита не было, как и у Хрущева.
Я вспомнил старую разрядку потому, что как тогда происходили события - очень напоминает мне сегодняшний день.Несмотря на дружеский визит Хрущева, уже через год американско-советские отношения ухудшились из-за сбития американского самолета разведчика U2, а в 1963 году разразился Карибский кризис.
То есть, несмотря на положительные сигналы от Си, я думаю, что в ближайшее время ряд событий могут затмить эти позитивы. Среди них и то, что Байден снова обозвал его диктатором.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
10:51
Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и ИзраиляПрезидент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, которые не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщили 17 ноября журналисты Associated Press
Результатами разрядки стали очень много взаимных договоров об уменьшении ядерного вооружения и соглашения об отношениях между США и СССР. Фактически, разрядка означала, что США признают роль СССР как еще одного полюса и искали формат определения мирного сосуществования.
Сегодня это очень напоминает мне Китай и визит Си. Что это значит для нас? Вот здесь все плохо. Фактически, заключение Хельсинкского заключительного акта стало признанием захвата стран Балтии и разделением Германии. И хотя многие страны сделали поправки на этот вопрос, но это была единственная причина почему СССР что-то подписал.
Поэтому существует риск того, что разрядка между США и Китаем может закончиться вопросом заморозки нашего конфликта и устным признанием оккупированных территорий. В конце концов разрядка между США и СССР закончилась в 1979 году, когда совки наплевали на все договоренности и вторглись в Афганистан. Договоренности с диктаторами никогда не стоят бумаги, на которой надписаны.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивСШАКНР (Китай)Си ЦзиньпинвизититогиДжо Байденэкспертысоцсети
 
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