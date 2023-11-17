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Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
Применяемые в зоне СВО российские беспилотники "Орлан" получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им во время разведывательных полётов автоматически распознавать военную технику войск киевского режима, в том числе натовские образцы. Об этом со ссылкой на информированный источник 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T04:13
2023-11-17T04:13
2023-11-17T04:14
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"Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта - нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полётов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал источник агентства.По его словам, новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, что является "очень хорошим показателем" и "повышает оперативность поражения украинских военных объектов".Министр обороны России Сергей Шойгу в июле заявил, что поставки разведывательных дронов самолётного типа "Орлан-10" и "Орлан-30" в российские войска выросли в 53 раза. По его словам, "Орланы" работают в зоне спецоперации круглосуточно и очень эффективно."Орлан-10" и "Орлан-30" являются многоцелевыми БПЛА, предназначенными для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Их вес составляет 18 килограммов, при полезной нагрузке до трёх килограммов. Диапазон скоростей 70-150 километров в час, максимальная продолжительность полёта 10 часов, максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью радиосвязи)."Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, позволяющий подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, бпла, орлан-10 (бпла), искусственный интеллект, сво, всу
Новости, Россия, БПЛА, Орлан-10 (БПЛА), искусственный интеллект, СВО, ВСУ
Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
04:13 17.11.2023 (обновлено: 04:14 17.11.2023)
Применяемые в зоне СВО российские беспилотники "Орлан" получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им во время разведывательных полётов автоматически распознавать военную технику войск киевского режима, в том числе натовские образцы. Об этом со ссылкой на информированный источник 17 ноября сообщает РИА Новости
"Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта - нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полётов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал источник агентства.
По его словам, новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, что является "очень хорошим показателем" и "повышает оперативность поражения украинских военных объектов".
Министр обороны России Сергей Шойгу в июле заявил, что поставки разведывательных дронов самолётного типа "Орлан-10" и "Орлан-30" в российские войска выросли в 53 раза. По его словам, "Орланы" работают в зоне спецоперации круглосуточно и очень эффективно.
"Орлан-10" и "Орлан-30" являются многоцелевыми БПЛА, предназначенными для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Их вес составляет 18 килограммов, при полезной нагрузке до трёх килограммов. Диапазон скоростей 70-150 километров в час, максимальная продолжительность полёта 10 часов, максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью радиосвязи).
"Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, позволяющий подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды.