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Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ

Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ

Применяемые в зоне СВО российские беспилотники "Орлан" получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им во время разведывательных полётов автоматически распознавать военную технику войск киевского режима, в том числе натовские образцы. Об этом со ссылкой на информированный источник 17 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-17T04:13

2023-11-17T04:13

2023-11-17T04:14

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"Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта - нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полётов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал источник агентства.По его словам, новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, что является "очень хорошим показателем" и "повышает оперативность поражения украинских военных объектов".Министр обороны России Сергей Шойгу в июле заявил, что поставки разведывательных дронов самолётного типа "Орлан-10" и "Орлан-30" в российские войска выросли в 53 раза. По его словам, "Орланы" работают в зоне спецоперации круглосуточно и очень эффективно."Орлан-10" и "Орлан-30" являются многоцелевыми БПЛА, предназначенными для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Их вес составляет 18 килограммов, при полезной нагрузке до трёх килограммов. Диапазон скоростей 70-150 километров в час, максимальная продолжительность полёта 10 часов, максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью радиосвязи)."Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, позволяющий подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды.

https://ukraina.ru/20231116/1051067240.html

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новости, россия, бпла, орлан-10 (бпла), искусственный интеллект, сво, всу