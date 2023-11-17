https://ukraina.ru/20231117/1051096202.html

Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями

Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями - 17.11.2023 Украина.ру

Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями

Известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа считает, что прибалтийская политика должна выбирать правильных, мощных партнёров — таких, как Россия. Тогда, по ее словам, страны Балтии сохранят свою идентичность и веру.

2023-11-17T09:37

2023-11-17T09:37

2023-11-17T09:37

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Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, которая состоялась в МИА "Россия сегодня".Поэтому, к сожалению, России остается лишь ждать, когда прибалтийские страны попросят взять их под свой покров, добавила она.Ранее балерина публично осудила поведение стран Балтии, поддержала Владимира Путина и действия России на Украине. В результате МВД Литвы пригрозило лишить ее литовского паспорта. Народная артистка поделилась опытом, что делать, если у вас отбирают украинское или прибалтийское гражданство.Отвечая на вопрос, как она относится к артистам, которые не признали спецоперацию и уехали из России, балерина заявила, что каждый человек делает свой выбор. При этом, по ее мнению, россияне более терпимы [к другим народам].Творческая встреча с народной артисткой России, лауреатом Государственной премии Илзе Лиепа прошла 16 ноября в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В этом году Илзе Лиепа отмечает сразу две важных даты: собственный юбилей и юбилей творческой деятельности.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, литва, украина, гражданство, спецоперация, россия, прибалтика, русскоязычные