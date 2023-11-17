Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями - 17.11.2023 Украина.ру
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Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями
Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями - 17.11.2023 Украина.ру
Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями
Известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа считает, что прибалтийская политика должна выбирать правильных, мощных партнёров — таких, как Россия. Тогда, по ее словам, страны Балтии сохранят свою идентичность и веру.
2023-11-17T09:37
2023-11-17T09:37
новости
литва
украина
гражданство
спецоперация
россия
прибалтика
русскоязычные
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Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, которая состоялась в МИА "Россия сегодня".Поэтому, к сожалению, России остается лишь ждать, когда прибалтийские страны попросят взять их под свой покров, добавила она.Ранее балерина публично осудила поведение стран Балтии, поддержала Владимира Путина и действия России на Украине. В результате МВД Литвы пригрозило лишить ее литовского паспорта. Народная артистка поделилась опытом, что делать, если у вас отбирают украинское или прибалтийское гражданство.Отвечая на вопрос, как она относится к артистам, которые не признали спецоперацию и уехали из России, балерина заявила, что каждый человек делает свой выбор. При этом, по ее мнению, россияне более терпимы [к другим народам].Творческая встреча с народной артисткой России, лауреатом Государственной премии Илзе Лиепа прошла 16 ноября в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В этом году Илзе Лиепа отмечает сразу две важных даты: собственный юбилей и юбилей творческой деятельности.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, украина, гражданство, спецоперация, россия, прибалтика, русскоязычные
Новости, Литва, Украина, гражданство, Спецоперация, Россия, Прибалтика, русскоязычные

Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями

09:37 17.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с народной артисткой России И. Лиепой
Творческая встреча с народной артисткой России И. Лиепой - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа считает, что прибалтийская политика должна выбирать правильных, мощных партнёров — таких, как Россия. Тогда, по ее словам, страны Балтии сохранят свою идентичность и веру.
Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, которая состоялась в МИА "Россия сегодня".

Когда к власти [в Прибалтике] придут люди, которые не боятся быть партнёрами сильной, благородной России, мы станем друзьями. Россия не раз показывала, что её партнером быть надёжно и безопасно. Это единственный путь для этих стран сохранить свою идентичность, веру и не раствориться в европейском нечто, — рассказала Лиепа в интервью корреспонденту Украина.ру.

Поэтому, к сожалению, России остается лишь ждать, когда прибалтийские страны попросят взять их под свой покров, добавила она.
Ранее балерина публично осудила поведение стран Балтии, поддержала Владимира Путина и действия России на Украине. В результате МВД Литвы пригрозило лишить ее литовского паспорта.
Народная артистка поделилась опытом, что делать, если у вас отбирают украинское или прибалтийское гражданство.

Я делаю то, что подсказывает мне совесть. Молчать не могу. Если Литва считает это доказательством к тому, чтобы лишать меня гражданства, что же делать?, — объяснила Лиепа.

Отвечая на вопрос, как она относится к артистам, которые не признали спецоперацию и уехали из России, балерина заявила, что каждый человек делает свой выбор. При этом, по ее мнению, россияне более терпимы [к другим народам].

Мы ни в кого не кидаемся палками, не сносим памятники, не плюем в другую сторону. Мы скорбим, переживаем, без радости воспринимаем потери. Но мы делаем своё дело, мы защищаем свою страну. Мы двигаемся вперед и должны объединяться", — сказала она.

Творческая встреча с народной артисткой России, лауреатом Государственной премии Илзе Лиепа прошла 16 ноября в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В этом году Илзе Лиепа отмечает сразу две важных даты: собственный юбилей и юбилей творческой деятельности.
 
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