https://ukraina.ru/20231117/1051082135.html

Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах

Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах - 17.11.2023 Украина.ру

Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах

В украинском экспертном сообществе снова кипят страсти вокруг языковой проблемы. Обсуждают увольнение из "Львовской политехники" скандально известной националистки, экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион и возбуждение против нее уголовного дела.

2023-11-17T09:28

2023-11-17T09:28

2023-11-17T09:55

эксклюзив

сво

украина

фарион

ирина фарион

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всу

мобилизация

демография

эксперты

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Национальный университет «Львовская политехника» 14 ноября уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне её обвинений в адрес украинских военных, общающихся на русском языке, а также скандала с крымским студентом. Увольнения Фарион требовали студенты вуза.Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что начала уголовное производство относительно Фарион по четырем статьям УК. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Также СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу её высказываний.Сама Фарион в своем телеграм-канале назвала свое увольнение незаконным и сообщила, что готовит иск в суд. Напомним, что Ирина Фарион, помимо прочего, заявляла, что некоторые русскоязычные украинцы заслуживают «лишь одного — полной и абсолютной утилизации».Многие считают все это преследование известной националистки постановкой Офиса президента ради отвлечения внимания общества от куда более насущных проблем. По мнению авторов популярного на Украине телеграм-канала «Легитимный», эта операция по отвлечению внимания перерастает в «трек по зачистке всех ультраправых националистов/радикалов, которые не хотят жить под четким кураторством ОП».Банковой очень важно контролировать всех, и деятели в ОП пытаются создать «армию марионеток». Получится или нет, увидим, «а пока Банковая нагибает Фарион, так как пещерный национализм сегодня не в тренде, а её приверженцы не особо хотят идти на митинги в её поддержку», отмечает «Легитимный».А мы отметим, что скандал с Фарион происходит на фоне других процессов: так, в Киеве в эти же дни снесли памятник Пушкину. Как видим, искоренять все русское на Украине готова не только она.Митингов в защиту Фарион мы действительно пока не видим (но не будем забывать, что сторонников у нее не так уж и мало). Зато по всей Украине прошли митинги с требованиями демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находятся на передовой. По данным издания "Страна", такие митинги родственников военнослужащих прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге.Причины отсутствия ротации понятны. Добровольцев больше нет, а отловить достаточное количество будущих боеспособных солдат на улицах городов не получается. Поэтому некоторые украинские эксперты сомневаются в том, что Киев может долго продолжать конфликт в формате высокой интенсивности – для этого нет базовых ресурсов, нет людей.Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ к базовым ресурсам отнес демографический, финансовый, экономический, материально-технический, военный, геополитический и даже информационный потенциал. В интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) он отметил, что "все это можно объединить в сводный индекс инфляции войны"."И в этом своеобразном индексе, на мой взгляд, показатель демографических ресурсов, мобилизационного резерва, его удельный вес в этом индексе должен составлять не менее 50%, не менее половины", - сказал эксперт, добавив, что другая половина – это все остальные ресурсы, необходимые для ведения войны, в том числе информационный ресурс должен поддерживать нацеленность общества на ведение войны.Если нарисовать кривую, наглядно показывающую возможности Украины, то будет видно, что у страны нет мобилизационного потенциала для того, чтобы вести не то что столетнюю, но даже пятилетнюю интенсивную войну, констатировал аналитик.По его словам, на Украине от 10 до 12 миллионов – активная часть населения, составляющая костяк экономики. Таки образом, общий мобилизационный резерв (а это 15% экономически активного населения) составляет от 1,5 до 2 миллионов. Если считать только мужское население (5-6 миллионов), то при тотальной мобилизации можно призвать примерно 1,8 млн человек."С учетом того, что что у нас сейчас в армии порядка миллиона человек и еще плюс 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, то есть, в своем роде мобилизованы - полиция, СБУ, пограничники, МЧС, госслужащие и т.д. – то получается, что у нас мобилизационный резерв, он уже вот-вот должен быть исчерпан, он на грани исчерпания", - рассказал Кущ, предположив, что точка исчерпания может быть пройдена в середине следующего года.Эксперт добавил, что демографический ресурс, в отличие от финансового, нельзя быстро восполнить. А все страны, переходившие к формату так называемого фольксштурма, "когда идет тотальная мобилизация всех и вся", в результате проигрывали.По мнению аналитика, фактор исчерпания мобресурса до сих пор не сказывался в полной мере на динамике войны, но в 2024 году "эта проблема будет напрямую влиять на военную стратегию".В России эта проблема тоже ощутима. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров, дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию.О ситуации на фронте. Продолжаются бои за Авдеевку, этот населенный пункт называют "воротами в Донецк". Оттуда же летят снаряды по городу. Но чтобы прекратились обстрелы Донецка, мало взять Авдеевку, линию фронта нужно отодвигать значительно дальше, считает волонтер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По ее словам, есть много мест, откуда нацисты безнаказанно могут обстреливать мирных жителей Донецка. И они будут это делать."Они радуются тому, что Донецк бомбят. Они радуются тому, что здесь умирают люди. И они понимают, что пока Донбасс бомбят, значит, Россия ничего не может сделать. Они в соцсетях об этом пишут просто пачками: "Ну что, дождались Россию, помогли вам русские,...". Они злорадствуют, они этому радуются", - заявила Монтян в эфире телеканала "БелТА".Она продолжила: "До тех пор, пока технически они будут способны бомбить мирных людей, они будут это делать". Никаких моральных ограничений давно уже нет. По словам Монтян, "они (те, кто обстреливает город – Ред.) уже давно нелюди, они чудовища, они монстры, которые радуются тому, что здесь сгорают дети в маршрутках, они счастливы от этого".

https://ukraina.ru/20231116/1051051523.html

https://ukraina.ru/20231115/1051020357.html

https://ukraina.ru/20231114/1050982125.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, фарион, ирина фарион, сбу, всу, мобилизация, демография, эксперты