Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах
09:28 17.11.2023 (обновлено: 09:55 17.11.2023)
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
В украинском экспертном сообществе снова кипят страсти вокруг языковой проблемы. Обсуждают увольнение из "Львовской политехники" скандально известной националистки, экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион и возбуждение против нее уголовного дела.
Национальный университет «Львовская политехника» 14 ноября уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне её обвинений в адрес украинских военных, общающихся на русском языке, а также скандала с крымским студентом. Увольнения Фарион требовали студенты вуза.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что начала уголовное производство относительно Фарион по четырем статьям УК. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Также СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу её высказываний.
Сама Фарион в своем телеграм-канале назвала свое увольнение незаконным и сообщила, что готовит иск в суд. Напомним, что Ирина Фарион, помимо прочего, заявляла, что некоторые русскоязычные украинцы заслуживают «лишь одного — полной и абсолютной утилизации».
Многие считают все это преследование известной националистки постановкой Офиса президента ради отвлечения внимания общества от куда более насущных проблем. По мнению авторов популярного на Украине телеграм-канала «Легитимный», эта операция по отвлечению внимания перерастает в «трек по зачистке всех ультраправых националистов/радикалов, которые не хотят жить под четким кураторством ОП».
Банковой очень важно контролировать всех, и деятели в ОП пытаются создать «армию марионеток». Получится или нет, увидим, «а пока Банковая нагибает Фарион, так как пещерный национализм сегодня не в тренде, а её приверженцы не особо хотят идти на митинги в её поддержку», отмечает «Легитимный».
Вчера, 06:26"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНа Украине накапливаются глубокие социальные и политические противоречия внутри общества, которые усугубляются все новыми незаконными ограничениями. При этом наиболее острые проблемы не позволено и негде даже обсуждать. Это ставит под сомнение возможность победы и может привести к непредсказуемым последствиям, указывают эксперты
А мы отметим, что скандал с Фарион происходит на фоне других процессов: так, в Киеве в эти же дни снесли памятник Пушкину. Как видим, искоренять все русское на Украине готова не только она.
Митингов в защиту Фарион мы действительно пока не видим (но не будем забывать, что сторонников у нее не так уж и мало). Зато по всей Украине прошли митинги с требованиями демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находятся на передовой. По данным издания "Страна", такие митинги родственников военнослужащих прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге.
Причины отсутствия ротации понятны. Добровольцев больше нет, а отловить достаточное количество будущих боеспособных солдат на улицах городов не получается. Поэтому некоторые украинские эксперты сомневаются в том, что Киев может долго продолжать конфликт в формате высокой интенсивности – для этого нет базовых ресурсов, нет людей.
Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ к базовым ресурсам отнес демографический, финансовый, экономический, материально-технический, военный, геополитический и даже информационный потенциал. В интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) он отметил, что "все это можно объединить в сводный индекс инфляции войны".
"И в этом своеобразном индексе, на мой взгляд, показатель демографических ресурсов, мобилизационного резерва, его удельный вес в этом индексе должен составлять не менее 50%, не менее половины", - сказал эксперт, добавив, что другая половина – это все остальные ресурсы, необходимые для ведения войны, в том числе информационный ресурс должен поддерживать нацеленность общества на ведение войны.
Если нарисовать кривую, наглядно показывающую возможности Украины, то будет видно, что у страны нет мобилизационного потенциала для того, чтобы вести не то что столетнюю, но даже пятилетнюю интенсивную войну, констатировал аналитик.
15 ноября, 04:00Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны Некоторые западные партнеры Киева настроены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, это нужно для поиска средств и для того, чтобы получить временную передышку. Именно с этой целью директор ЦРУ Уильям Бернс едет в Киев, считает украинский политолог Вадим Карасев
По его словам, на Украине от 10 до 12 миллионов – активная часть населения, составляющая костяк экономики. Таки образом, общий мобилизационный резерв (а это 15% экономически активного населения) составляет от 1,5 до 2 миллионов. Если считать только мужское население (5-6 миллионов), то при тотальной мобилизации можно призвать примерно 1,8 млн человек.
"С учетом того, что что у нас сейчас в армии порядка миллиона человек и еще плюс 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, то есть, в своем роде мобилизованы - полиция, СБУ, пограничники, МЧС, госслужащие и т.д. – то получается, что у нас мобилизационный резерв, он уже вот-вот должен быть исчерпан, он на грани исчерпания", - рассказал Кущ, предположив, что точка исчерпания может быть пройдена в середине следующего года.
Эксперт добавил, что демографический ресурс, в отличие от финансового, нельзя быстро восполнить. А все страны, переходившие к формату так называемого фольксштурма, "когда идет тотальная мобилизация всех и вся", в результате проигрывали.
По мнению аналитика, фактор исчерпания мобресурса до сих пор не сказывался в полной мере на динамике войны, но в 2024 году "эта проблема будет напрямую влиять на военную стратегию".
В России эта проблема тоже ощутима. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров, дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию.
О ситуации на фронте. Продолжаются бои за Авдеевку, этот населенный пункт называют "воротами в Донецк". Оттуда же летят снаряды по городу. Но чтобы прекратились обстрелы Донецка, мало взять Авдеевку, линию фронта нужно отодвигать значительно дальше, считает волонтер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
14 ноября, 07:48Убьют свои же командиры. На Украине погибают солдаты, а политики мечтают об украинизации Крыма В Киеве отреагировали на публикации в западных СМИ о том, что на президента Зеленского будто бы давят западные партнеры, склоняя его к решению пойти на переговоры с Москвой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире канала "1+1", что даже не слышал о каком-либо давлении и не слышал никаких предложений о переговорах.
По ее словам, есть много мест, откуда нацисты безнаказанно могут обстреливать мирных жителей Донецка. И они будут это делать.
"Они радуются тому, что Донецк бомбят. Они радуются тому, что здесь умирают люди. И они понимают, что пока Донбасс бомбят, значит, Россия ничего не может сделать. Они в соцсетях об этом пишут просто пачками: "Ну что, дождались Россию, помогли вам русские,...". Они злорадствуют, они этому радуются", - заявила Монтян в эфире телеканала "БелТА".
Она продолжила: "До тех пор, пока технически они будут способны бомбить мирных людей, они будут это делать". Никаких моральных ограничений давно уже нет. По словам Монтян, "они (те, кто обстреливает город – Ред.) уже давно нелюди, они чудовища, они монстры, которые радуются тому, что здесь сгорают дети в маршрутках, они счастливы от этого".