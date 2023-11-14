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Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион
Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион - 14.11.2023 Украина.ру
Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион
Студенты "Львовской политехники", где преподаёт Ирина Фарион, потребовали её увольнения. Видео митинга распространилось в Сети
2023-11-14T14:41
2023-11-14T14:41
2023-11-14T14:41
новости
украина
львов
студенты
ирина фарион
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Сообщается, что студенты выступают за увольнение Фарион из-за её высказываний и публикации письма с данными студента из Крыма.Публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о русскоязычных военных, которых она не считает за людей, и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в телеграм-канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.Этих данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".Экс-нардеп попыталась оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога. В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины. Она назвала задержание крымчанина "провокацией против неё". И открестилась от того, что помогла МВД РФ задержать парня после публикации его личных данных.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
https://ukraina.ru/20231110/1050908485.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, студенты, ирина фарион
Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион
Студенты "Львовской политехники", где преподаёт Ирина Фарион, потребовали её увольнения. Видео митинга распространилось в Сети
"Долой Фарион!" - скандирует толпа студентов.
Сообщается, что студенты выступают за увольнение Фарион из-за её высказываний и публикации письма с данными студента из Крыма.
Публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о русскоязычных военных, которых она не считает за людей, и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".
Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в телеграм-канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.
Этих данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".
Экс-нардеп попыталась оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога. В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины.
Она назвала задержание крымчанина "провокацией против неё". И открестилась от того, что помогла МВД РФ задержать парня после публикации его личных данных.
Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.
Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.
Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.
В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.