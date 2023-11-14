https://ukraina.ru/20231114/1051014837.html

Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион

Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион - 14.11.2023 Украина.ру

Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион

Студенты "Львовской политехники", где преподаёт Ирина Фарион, потребовали её увольнения. Видео митинга распространилось в Сети

2023-11-14T14:41

2023-11-14T14:41

2023-11-14T14:41

новости

украина

львов

студенты

ирина фарион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_aceeacea3ffc201cb6a4f2affc3f7ce7.png

Сообщается, что студенты выступают за увольнение Фарион из-за её высказываний и публикации письма с данными студента из Крыма.Публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о русскоязычных военных, которых она не считает за людей, и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в телеграм-канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.Этих данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".Экс-нардеп попыталась оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога. В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины. Она назвала задержание крымчанина "провокацией против неё". И открестилась от того, что помогла МВД РФ задержать парня после публикации его личных данных.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.

https://ukraina.ru/20231110/1050908485.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львов, студенты, ирина фарион