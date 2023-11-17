https://ukraina.ru/20231117/1051081491.html

Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре

Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре - 17.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре

Живая сила ВСУ на днепровских островах ничего, кроме раздражения пока сделать не может. Как только противник начнет перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к этому будет приковано пристальное внимание. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T04:30

2023-11-17T04:30

2023-11-17T04:30

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Украина пыталась перебросить на левый берег Днепра пару бронемашин, но их потопили ВС РФ. Российские бойцы хорошо видят, где и как перемещаются ВСУ, более точно работает артиллерия, рассказал эксперт.Безусловно, нельзя наплевательски относится к тому, что ВСУ переправляются на левобережье и пытаются там разбить плацдармы. Если ВС РФ будут это игнорировать, ВСУ накопят там несколько бригад, наведут понтоны и смогут перебросить бронетехнику, добавил он.Но живая сила ВСУ на островах на Днепре ничего кроме раздражения пока сделать не может. Как только украинские военные начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать боевые действия под Херсоном, то к нему будет приковано наше пристальное внимание, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html

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новости, украина, россия, днепр, река, десант, херсон, херсонское направление, дрг, вс рф, всу