Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051081491.html
Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре
Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре - 17.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре
Живая сила ВСУ на днепровских островах ничего, кроме раздражения пока сделать не может. Как только противник начнет перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к этому будет приковано пристальное внимание. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T04:30
2023-11-17T04:30
новости
украина
россия
днепр
река
десант
херсон
херсонское направление
дрг
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:482:2730:2018_1920x0_80_0_0_65b20f315359883c59d79900d741f021.jpg
Украина пыталась перебросить на левый берег Днепра пару бронемашин, но их потопили ВС РФ. Российские бойцы хорошо видят, где и как перемещаются ВСУ, более точно работает артиллерия, рассказал эксперт.Безусловно, нельзя наплевательски относится к тому, что ВСУ переправляются на левобережье и пытаются там разбить плацдармы. Если ВС РФ будут это игнорировать, ВСУ накопят там несколько бригад, наведут понтоны и смогут перебросить бронетехнику, добавил он.Но живая сила ВСУ на островах на Днепре ничего кроме раздражения пока сделать не может. Как только украинские военные начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать боевые действия под Херсоном, то к нему будет приковано наше пристальное внимание, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_11e88257bfc6b4e7fefcae56c50d4e66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, днепр, река, десант, херсон, херсонское направление, дрг, вс рф, всу
Новости, Украина, Россия, Днепр, река, десант, Херсон, Херсонское направление, ДРГ, ВС РФ, ВСУ

Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре

04:30 17.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS)
 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564
Читать в
Живая сила ВСУ на днепровских островах ничего, кроме раздражения пока сделать не может. Как только противник начнет перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к этому будет приковано пристальное внимание. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Украина пыталась перебросить на левый берег Днепра пару бронемашин, но их потопили ВС РФ. Российские бойцы хорошо видят, где и как перемещаются ВСУ, более точно работает артиллерия, рассказал эксперт.
"Противник не может скрыть эти высадки, потому что их видно. Потом по ним наносится огневое поражение, после чего ночью противник или проводит ротацию, или в случае нашей контратаки вызывает свою артиллерию", - подчеркнул Полищук.
Безусловно, нельзя наплевательски относится к тому, что ВСУ переправляются на левобережье и пытаются там разбить плацдармы. Если ВС РФ будут это игнорировать, ВСУ накопят там несколько бригад, наведут понтоны и смогут перебросить бронетехнику, добавил он.
Но живая сила ВСУ на островах на Днепре ничего кроме раздражения пока сделать не может. Как только украинские военные начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать боевые действия под Херсоном, то к нему будет приковано наше пристальное внимание, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Солонников интервью
15 ноября, 16:38
Дмитрий Солонников о встрече Си и Байдена: Китай идет на переговоры с российским тузом в рукаве
 
НовостиУкраинаРоссияДнепррекадесантХерсонХерсонское направлениеДРГВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
05:10В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
05:10Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"
04:50Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
04:33В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
04:30Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре
04:13Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
04:10"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
04:00Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ
03:38На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:25МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
03:06Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:47В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС
02:21В Одесской области прогремели взрывы
01:47В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов
01:27Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
01:01Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal
00:30В Пентагоне подчеркнули важность контактов с миноброны РФ
00:15The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
23:35Средства дорожного фонда Украины пойдут на оборону – минфин
Лента новостейМолния