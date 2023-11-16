https://ukraina.ru/20231116/1051089256.html

Михаил Александров: Кэмерон приехал к Зеленскому отговаривать от капитуляции

Михаил Александров: Кэмерон приехал к Зеленскому отговаривать от капитуляции - 16.11.2023 Украина.ру

Михаил Александров: Кэмерон приехал к Зеленскому отговаривать от капитуляции

Запад не хочет, чтобы переговоры между Киевом и Москвой начались, им надо, чтобы Россия потратила как можно больше ресурсов

2023-11-16T17:21

2023-11-16T17:21

2023-11-16T17:21

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кэмерон

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Дэвид Кэмерон – тяжеловес в британской политике, его не случайно вернули к власти и не случайно он для первой иностранной поездки в должности госсекретаря по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании выбрал Украину. Так визит Кэмерона в Киев 16 ноября прокомментировал доктор политических наук, эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров.Напомним, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Кэмерон представил нового британского посла, руководителя своего офиса и двух неких "экспертов". Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.По словам Александрова, некоторые российские эксперты порой недооценивают Кэмерона из-за его роли в референдуме о выходе Великобритании из ЕС."Люди не понимают, что он специально этот референдум организовал для того, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза. При этом он изображал из себя проевропейского лидера. Это типично для британской политики – делать все под благовидным предлогом, чтобы никто не мог придраться. Да, мы случайно провели референдум, случайно вышли из ЕС, никто в этом не виноват", - рассказал эксперт.Одной из причин по которой Кэмерона отправили к Зеленскому может быть раскол, который наметился между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным. для того, чтобы он помирил его с Залужным, допустил Александров. Вторая причина может быть демонстрация поддержки Зеленского в условиях, когда США не выделяют денег на помощь Украине."Англичане любят кормить виртуальными завтраками свою клиентуру. Они и Польше в 1939 году обещали, что будут ее [кормить]. А когда война началась, англичане сидели за линией Мажино вместе с французами. Задача Кэмерона на Украине – не допустить раскола и попыток каких-то переворотов, которые могут дестабилизировать власть в стране. К тому же, нужно убедить Зеленского в том, что помощь придет, возможно с каким-то опозданием", - рассказал эксперт.При этом Александров не считает попытку склонить Зеленского к переговорам с Москвой вероятной причиной визита Кэмерона в Киев."Нет смысла уговаривать Зеленского на переговоры. Нет. Все гораздо проще. Если прекратится помощь, то Зеленский просто будет вынужден капитулировать. Он делает из себя какого-то ястреба, который не согласен ни на какие переговоры, а Запад его уговаривает согласиться. Но мы знаем, что все было по-другому - Зеленский был готов пойти на уступки в Стамбуле, а потом Запад его убедил, что не надо этого делать", - напомнил Александров.По мнению эксперта, Запад совместно с Зеленским обманул Россию. Западу переговоры не были нужны, ему нужно, чтобы Украина держалась как можно дольше, и тем самим оттягивала российские ресурсы, полагает он."Но поскольку Украина уже держаться не может и поскольку возникли определенные сложности в финансировании и поставках оружия, Зеленский вполне может сказать – вы меня не поддерживаете и мне придется капитулировать. Поэтому его надо убедить не капитулировать", - отметил Михаил Александров.

https://ukraina.ru/20231116/1051076461.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, владимир зеленский, кэмерон, великобритания, запад, россия