https://ukraina.ru/20231116/1051080201.html
"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах
"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах - 16.11.2023 Украина.ру
"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах
В случае открытия новых очагов конфликта, Украине будет сложнее рассчитывать на помощь Запада, отметил Зеленский
2023-11-16T14:02
2023-11-16T14:02
2023-11-16T14:02
новости
владимир зеленский
балканы
молдавия
конфликт
россия
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Новый конфликт на Балканах спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами из африканских стран в Киеве.По словам Зеленского, у России есть "достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии". Поэтому, если мировое сообщество ничего не сделает, на Балканах опять будет взрыв, полагает глава киевского режима."Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан воевала с другой. Они заинтересованы в отвлечении помощи: когда вы хотите помочь одной стране, или ты начинаешь делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами. Это же не только оружие, это же гуманитарная помощь женщинам, детям, пострадавшим от тех или иных атак, той или иной войны", - рассказал Зеленский в видео, опубликованном в телеграм-канале СМОТРИ.К тому же, Россия планирует дестабилизацию ситуации в Молдавии, добавил Зеленский. По его версии, Москва хочет, чтобы выборы в этой стране были признаны неконституционными. Это нужно для сноса существующей, проевропейской власти, отметил Владимир Зеленский.Не в коридоре же придумали?За заявлением Зеленского может стоять что угодно, только не реальный анализ актуальной ситуации на Балканах, полагает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович."Незадолго до того, как сделать заявление о ситуации на Балканах, Зеленский встречался в Киеве со своими британскими и американскими кураторами. Поэтому, не исключено, что президент Украины здесь выступил в роли посланника Великобритании и США, которые через него оказывают давление на президента Сербии Александра Вучича. Теперь Вучич должен оправдываться, что он не является союзником России на Балканах и делать новые шаги на пути отказа от суверенитета Сербии над Косово и Метохией", - допустил Мирович.С другой стороны, слова Зеленского никак не связаны с реальным положением дел на Балканах, продолжил эксперт."Вспомним недавний саммит в Пекине, в котором приняли участие как Вучич, так и президент России Владимир Путин. Во время визита в Китай президент Сербии нашел время встретиться даже с соотечественником, который в настоящее время является футбольным тренером китайской репрезентации, но не смог встретиться с российским лидером. С Путиным Вучич лишь обменялся несколькими фразами на ходу. Неужели Зеленский и его западные кураторы считают, что там, на ходу, Вучич и Путин обговорили какую-то войну на Балканах", - рассказал Мирович.По словам эксперта, последнее заявление Зеленского по поводу новой войны на Балканах является пустой пропагандой. Не исключено, что оно продиктовано и какими-то внутриполитическими проблемами, с которыми президент Украины сталкивается в настоящее время."Зеленский упоминает, что западная помощь в случае открытия новых очагов конфликта будет разделена между разными странами. Таким образом он оправдывает то, что война повернулась в непредсказуемом и крайне невыгодном для него направлении. К тому же, у него очевидный конфликт с Валерием Залужным. Сейчас у Зеленского все виноваты в том, что происходит у него в стране, только не он, который толкнул Украину с края пропасти", - подытожил Деян Мирович.Как сообщало издание Украина.ру, президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь" в октябре этого года, но не проводил с ним двухсторонних переговоров.
https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, балканы, молдавия, конфликт, россия
"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах
В случае открытия новых очагов конфликта, Украине будет сложнее рассчитывать на помощь Запада, отметил Зеленский
Новый конфликт на Балканах спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами из африканских стран в Киеве.
По словам Зеленского, у России есть "достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии". Поэтому, если мировое сообщество ничего не сделает, на Балканах опять будет взрыв, полагает глава киевского режима.
"Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан воевала с другой. Они заинтересованы в отвлечении помощи: когда вы хотите помочь одной стране, или ты начинаешь делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами. Это же не только оружие, это же гуманитарная помощь женщинам, детям, пострадавшим от тех или иных атак, той или иной войны", - рассказал Зеленский в видео, опубликованном в телеграм-канале СМОТРИ.
К тому же, Россия планирует дестабилизацию ситуации в Молдавии, добавил Зеленский. По его версии, Москва хочет, чтобы выборы в этой стране были признаны неконституционными. Это нужно для сноса существующей, проевропейской власти, отметил Владимир Зеленский.
Не в коридоре же придумали?
За заявлением Зеленского может стоять что угодно, только не реальный анализ актуальной ситуации на Балканах, полагает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
"Незадолго до того, как сделать заявление о ситуации на Балканах, Зеленский встречался в Киеве со своими британскими и американскими кураторами. Поэтому, не исключено, что президент Украины здесь выступил в роли посланника Великобритании и США, которые через него оказывают давление на президента Сербии Александра Вучича. Теперь Вучич должен оправдываться, что он не является союзником России на Балканах и делать новые шаги на пути отказа от суверенитета Сербии над Косово и Метохией", - допустил Мирович.
С другой стороны, слова Зеленского никак не связаны с реальным положением дел на Балканах, продолжил эксперт.
"Вспомним недавний саммит в Пекине, в котором приняли участие как Вучич, так и президент России Владимир Путин. Во время визита в Китай президент Сербии нашел время встретиться даже с соотечественником, который в настоящее время является футбольным тренером китайской репрезентации, но не смог встретиться с российским лидером. С Путиным Вучич лишь обменялся несколькими фразами на ходу. Неужели Зеленский и его западные кураторы считают, что там, на ходу, Вучич и Путин обговорили какую-то войну на Балканах", - рассказал Мирович.
По словам эксперта, последнее заявление Зеленского по поводу новой войны на Балканах является пустой пропагандой. Не исключено, что оно продиктовано и какими-то внутриполитическими проблемами, с которыми президент Украины сталкивается в настоящее время.
"Зеленский упоминает, что западная помощь в случае открытия новых очагов конфликта будет разделена между разными странами. Таким образом он оправдывает то, что война повернулась в непредсказуемом и крайне невыгодном для него направлении. К тому же, у него очевидный конфликт с Валерием Залужным. Сейчас у Зеленского все виноваты в том, что происходит у него в стране, только не он, который толкнул Украину с края пропасти", - подытожил Деян Мирович.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь" в октябре этого года, но не проводил с ним двухсторонних переговоров.