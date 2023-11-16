https://ukraina.ru/20231116/1051080201.html

"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах

"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах - 16.11.2023 Украина.ру

"Не в коридоре же придумали". Эксперт предположил, зачем Зеленскому война на Балканах

В случае открытия новых очагов конфликта, Украине будет сложнее рассчитывать на помощь Запада, отметил Зеленский

2023-11-16T14:02

2023-11-16T14:02

2023-11-16T14:02

новости

владимир зеленский

балканы

молдавия

конфликт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b6020c3d2a545df51bc749eb114da9c6.jpg

Новый конфликт на Балканах спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами из африканских стран в Киеве.По словам Зеленского, у России есть "достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии". Поэтому, если мировое сообщество ничего не сделает, на Балканах опять будет взрыв, полагает глава киевского режима."Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан воевала с другой. Они заинтересованы в отвлечении помощи: когда вы хотите помочь одной стране, или ты начинаешь делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами. Это же не только оружие, это же гуманитарная помощь женщинам, детям, пострадавшим от тех или иных атак, той или иной войны", - рассказал Зеленский в видео, опубликованном в телеграм-канале СМОТРИ.К тому же, Россия планирует дестабилизацию ситуации в Молдавии, добавил Зеленский. По его версии, Москва хочет, чтобы выборы в этой стране были признаны неконституционными. Это нужно для сноса существующей, проевропейской власти, отметил Владимир Зеленский.Не в коридоре же придумали?За заявлением Зеленского может стоять что угодно, только не реальный анализ актуальной ситуации на Балканах, полагает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович."Незадолго до того, как сделать заявление о ситуации на Балканах, Зеленский встречался в Киеве со своими британскими и американскими кураторами. Поэтому, не исключено, что президент Украины здесь выступил в роли посланника Великобритании и США, которые через него оказывают давление на президента Сербии Александра Вучича. Теперь Вучич должен оправдываться, что он не является союзником России на Балканах и делать новые шаги на пути отказа от суверенитета Сербии над Косово и Метохией", - допустил Мирович.С другой стороны, слова Зеленского никак не связаны с реальным положением дел на Балканах, продолжил эксперт."Вспомним недавний саммит в Пекине, в котором приняли участие как Вучич, так и президент России Владимир Путин. Во время визита в Китай президент Сербии нашел время встретиться даже с соотечественником, который в настоящее время является футбольным тренером китайской репрезентации, но не смог встретиться с российским лидером. С Путиным Вучич лишь обменялся несколькими фразами на ходу. Неужели Зеленский и его западные кураторы считают, что там, на ходу, Вучич и Путин обговорили какую-то войну на Балканах", - рассказал Мирович.По словам эксперта, последнее заявление Зеленского по поводу новой войны на Балканах является пустой пропагандой. Не исключено, что оно продиктовано и какими-то внутриполитическими проблемами, с которыми президент Украины сталкивается в настоящее время."Зеленский упоминает, что западная помощь в случае открытия новых очагов конфликта будет разделена между разными странами. Таким образом он оправдывает то, что война повернулась в непредсказуемом и крайне невыгодном для него направлении. К тому же, у него очевидный конфликт с Валерием Залужным. Сейчас у Зеленского все виноваты в том, что происходит у него в стране, только не он, который толкнул Украину с края пропасти", - подытожил Деян Мирович.Как сообщало издание Украина.ру, президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях III Международном форуме "Один пояс – один путь" в октябре этого года, но не проводил с ним двухсторонних переговоров.

https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, владимир зеленский, балканы, молдавия, конфликт, россия