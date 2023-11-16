https://ukraina.ru/20231116/1051076461.html

Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием

Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием - 16.11.2023 Украина.ру

Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием

Дэвид Кэмерон новый виток карьеры в качестве главы британского Форин офиса начал со встречи с Зеленским. Об этом сообщил 16 ноября президент Украины

2023-11-16T11:43

2023-11-16T11:43

2023-11-16T11:43

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Госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвид Кэмерон первый рабочий визит в новой должности совершил на Украину. Кэмерон представил президенту Украины Владимиру Зеленскому британского посла, руководителя своего офиса и двух неких "экспертов".Была обсуждена ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора". Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.Новым главой МИД королевства Дэвид Кэмерон был назначен 13 ноября. Также он получил звание барона и вошел в Палату Лордов. С мая 2010 года по июль 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании..

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