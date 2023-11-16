Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051076461.html
Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием
Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием - 16.11.2023 Украина.ру
Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием
Дэвид Кэмерон новый виток карьеры в качестве главы британского Форин офиса начал со встречи с Зеленским. Об этом сообщил 16 ноября президент Украины
2023-11-16T11:43
2023-11-16T11:43
новости
новости украины
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051075980_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_ceb5948eb6cec78ef9899891f2233039.jpg
Госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвид Кэмерон первый рабочий визит в новой должности совершил на Украину. Кэмерон представил президенту Украины Владимиру Зеленскому британского посла, руководителя своего офиса и двух неких "экспертов".Была обсуждена ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора". Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.Новым главой МИД королевства Дэвид Кэмерон был назначен 13 ноября. Также он получил звание барона и вошел в Палату Лордов. С мая 2010 года по июль 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании..
https://ukraina.ru/20231016/1050226150.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051075980_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_124565ae2b3e64aecffc14b36fd024f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, великобритания
Новости, Новости Украины, Великобритания

Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием

11:43 16.11.2023
 
© president.gov.uaПрезидент Украины встретился с министром иностранных дел Великобритании
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Великобритании
© president.gov.ua
Читать в
Дэвид Кэмерон новый виток карьеры в качестве главы британского Форин офиса начал со встречи с Зеленским. Об этом сообщил 16 ноября президент Украины
Госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвид Кэмерон первый рабочий визит в новой должности совершил на Украину. Кэмерон представил президенту Украины Владимиру Зеленскому британского посла, руководителя своего офиса и двух неких "экспертов".
Была обсуждена ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора". Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.
Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.
Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.
"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку!", – сообщил Зеленский.
Новым главой МИД королевства Дэвид Кэмерон был назначен 13 ноября. Также он получил звание барона и вошел в Палату Лордов. С мая 2010 года по июль 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании..
Отправка беженцев с детьми из Славянска в Россию - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 15:49
Миграция в Великобританию достигла рекордных показателей, в том числе за счет украинцевБританские эксперты ожидают, что в ближайшие годы приток мигрантов уменьшится с рекордных 600 000 человек до 300 000, как это было до брексита
 
НовостиНовости УкраиныВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
11:53На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов
11:53"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиков
11:50Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
11:47Макрон в Азии. Франция пытается вытеснить Россию с постсоветского пространства
11:44"Старые золотые горы". О чем договорились Байден и Си
11:43Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием
11:40Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины
11:19Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
10:52Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ
10:52Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР
10:37"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
10:28В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколаборатории
10:27Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО
10:26Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
09:58Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО
09:50Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ
09:47В Смоленской области обнаружены обломки двух начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ
09:45Увольнение Фарион, "хочешь жить — плати". Главное на Украине на утро 16 ноября
09:28При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз
Лента новостейМолния