https://ukraina.ru/20231116/1051075740.html
Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ
Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ
Европейская комиссия может наказать Польшу за блокирование пограничных переходов с Украиной. Об этом 16 ноября сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники
2023-11-16T10:52
2023-11-16T10:52
2023-11-16T10:52
польша
зарубежье
блокировка
новости
украина
еврокомиссия
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"Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания. Польские власти в соответствии с законодательством ЕС обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных пунктах", - говорится в материале.По информации радиостанции, "некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все возможное, чтобы решить проблему и положить конец протестам польских перевозчиков".Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231115/1051041400.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, зарубежье, блокировка, новости, украина, еврокомиссия
Польша, Зарубежье, блокировка, Новости, Украина, Еврокомиссия
Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ
Европейская комиссия может наказать Польшу за блокирование пограничных переходов с Украиной. Об этом 16 ноября сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники
"Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания. Польские власти в соответствии с законодательством ЕС обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных пунктах", - говорится в материале.
По информации радиостанции, "некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все возможное, чтобы решить проблему и положить конец протестам польских перевозчиков".
"Брюссель явно теряет терпение", - говорится в сообщении.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.
Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.