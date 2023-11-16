https://ukraina.ru/20231116/1051075740.html

Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ

Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ - 16.11.2023 Украина.ру

Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ

Европейская комиссия может наказать Польшу за блокирование пограничных переходов с Украиной. Об этом 16 ноября сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники

2023-11-16T10:52

2023-11-16T10:52

2023-11-16T10:52

польша

зарубежье

блокировка

новости

украина

еврокомиссия

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"Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания. Польские власти в соответствии с законодательством ЕС обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных пунктах", - говорится в материале.По информации радиостанции, "некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все возможное, чтобы решить проблему и положить конец протестам польских перевозчиков".Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ukraina.ru/20231115/1051041400.html

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польша, зарубежье, блокировка, новости, украина, еврокомиссия