Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР - 16.11.2023 Украина.ру
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Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР
Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР - 16.11.2023 Украина.ру
Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР
Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине являются ошибочными и безответственными, Китай выступает против политических манипуляций, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
2023-11-16T10:52
2023-11-16T10:52
новости
китай
кнр (китай)
мид кнр
си цзиньпин
джо байден
президент сша
диктаторы
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В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".Китайский дипломат добавила, что "всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом".В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
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новости, китай, кнр (китай), мид кнр, си цзиньпин, джо байден, президент сша, диктаторы
Новости, Китай, КНР (Китай), МИД КНР, Си Цзиньпин, Джо Байден, президент США, диктаторы

Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР

10:52 16.11.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине являются ошибочными и безответственными, Китай выступает против политических манипуляций, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.
После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".
"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", - сказала Мао Нин.
Китайский дипломат добавила, что "всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом".
В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
10:37
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктаторомПрезидент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
 
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