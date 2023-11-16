https://ukraina.ru/20231116/1051075609.html

Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР

Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР - 16.11.2023 Украина.ру

Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР

Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине являются ошибочными и безответственными, Китай выступает против политических манипуляций, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге

2023-11-16T10:52

2023-11-16T10:52

2023-11-16T10:52

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В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".Китайский дипломат добавила, что "всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом".В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

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новости, китай, кнр (китай), мид кнр, си цзиньпин, джо байден, президент сша, диктаторы