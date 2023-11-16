Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине являются ошибочными и безответственными, Китай выступает против политических манипуляций, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.
После Байден заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе".
"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", - сказала Мао Нин.
Китайский дипломат добавила, что "всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом".
В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
В МИД КНР назвали подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.