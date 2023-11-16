https://ukraina.ru/20231116/1051074008.html

"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором

"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором - 16.11.2023 Украина.ру

"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором

Президент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg

2023-11-16T10:37

2023-11-16T10:37

2023-11-16T10:37

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кнр (китай)

си цзиньпин

джо байден

диктаторы

переговоры

зарубежье

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Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров.В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html

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новости, сша, президент сша, китай, кнр (китай), си цзиньпин, джо байден, диктаторы, переговоры, зарубежье