https://ukraina.ru/20231116/1051074008.html
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором - 16.11.2023 Украина.ру
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Президент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
2023-11-16T10:37
2023-11-16T10:37
2023-11-16T10:37
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президент сша
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кнр (китай)
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джо байден
диктаторы
переговоры
зарубежье
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Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров.В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, китай, кнр (китай), си цзиньпин, джо байден, диктаторы, переговоры, зарубежье
Новости, США, президент США, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Джо Байден, диктаторы, переговоры, Зарубежье
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Президент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров.
"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал
Байден.
В июне Байден уже называл
Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.