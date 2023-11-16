"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором - 16.11.2023 Украина.ру
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"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором - 16.11.2023 Украина.ру
"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Президент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
2023-11-16T10:37
2023-11-16T10:37
новости
сша
президент сша
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
джо байден
диктаторы
переговоры
зарубежье
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Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров.В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
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новости, сша, президент сша, китай, кнр (китай), си цзиньпин, джо байден, диктаторы, переговоры, зарубежье
Новости, США, президент США, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Джо Байден, диктаторы, переговоры, Зарубежье

"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором

10:37 16.11.2023
 
© AP / Doug Mills
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP / Doug Mills
Читать в
Президент США Джо Байден вновь назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, сообщает Bloomberg
Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров.
"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал Байден.
В июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.
По словам американского президента, китайский лидер не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
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