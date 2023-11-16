https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html

Юрий Зверев: Польша создает танковый кулак на наших границах, но ответ России будет асимметричным

Юрий Зверев: Польша создает танковый кулак на наших границах, но ответ России будет асимметричным - 16.11.2023 Украина.ру

Юрий Зверев: Польша создает танковый кулак на наших границах, но ответ России будет асимметричным

Чтобы разгромить российскую армию на Украине, туда нужно отправить войска НАТО, и не факт, что они справятся, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2023-11-16T12:30

2023-11-16T12:30

2023-11-16T12:45

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Министерство обороны Германии намерено развернуть в начале 2025 года танковую бригаду в Литве. Ранее министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона.- Юрий Михайлович, с точки зрения Второй мировой войны силы довольно скромные, но все-таки они напоминают классические танковые клещи. К чему все эти военные приготовления двух стран НАТО?- Все обратили внимание на батальон, который формируется в Польше, но это верхушка айсберга. На самом деле, там формируется дивизия, а это четыре бригады или 16 батальонов. 1-я пехотная дивизия легионов имени Юзефа Пилсудского, формирование которой в Подляском воеводстве объявили еще в январе 2023 года. Помимо этого, южнее Варшавы поблизости от белорусской границы в начале ноября объявили о формировании еще одной дивизии. Кстати, название "пехотная" пусть вас не смущает, это все механизированные дивизии.Там будет еще одна 8-я пехотная дивизия Армии Крайовой имени Ромуальда Траугутта, который был диктатором Польского восстания против Российской империи в 1863-64 годах и был повешен по приговору военного суда в Варшаве. С 18-го года формируется поближе к Белоруссии и Украине 18-я механизированная дивизия. На формирование каждой дивизии уйдет примерно 10 лет. Таким образом к 30-м годам нашего века у российской и белорусской границы с Польшей будет около 1500 польских танков.Чтобы был понятен масштаб проблемы, в вооруженных силах Белоруссии по западным данным сейчас около 500 танков. Усиленно перевооружается и польская 16-я механизированная дивизия возле Калининградской области. Она получила первые образцы южнокорейских танков К2 "Черная пантера", самоходные гаубицы К9 "Тандер". А это одни из лучших образцов военной техники в своем классе. "Хаймарсы" уже появились около Калининградской области. Понятно, что формируются мощные группировки, у меня есть очень большие сомнения насчет их оборонительного характера. Немецкая танковая бригада на фоне польского перевооружения выглядит скромно. И на месте Германии я бы тоже напрягся, потому что немцев традиционно в Польше не любят, хотя и союзники по НАТО. А польская армия, по крайней мере сухопутная, будет мощнее немецкой.- Но в первую очередь это угроза для наших северо-западных рубежей, как ее купировать?- Нужно усиливать наши группировки на северо-западе и союзную Белоруссию. Но это не означает, что против каждого польского танка нужно выставить российский танк. Как показала СВО, с танками успешно справляются не только и не столько танки, хотя и они тоже, сколько противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения, БПЛА-камикадзе. Боевые вертолеты всегда были традиционным противником танков. Ответ должен быть ассиметричным. В Генштабе это понимают гораздо лучше. По критерию стоимость-эффективность, дешевле и эффективнее. Никто не отменял и тактическое ядерное оружие, которое в Белоруссии уже есть и есть в российских арсеналах на северо-западе.- Какую угрозу региону создают Финляндия, которая уже член Альянса, и Швеция, которая на пути к этому, особенно на фоне заявлений, что Балтийское море должно стать внутренним морем НАТО?- С принятием Финляндии в Альянс вдвое увеличилась общая граница с НАТО: с 1300 до 2600 километров. Эту границу надо как-то охранять. Действия в этом направлении предпринимаются. Шойгу заявлял, что будет формироваться армейский корпус в Карелии, развертывается в армию корпус береговых войск Северного флота. Есть предположения, что могут возродить 11-ю гвардейскую армию в Калининградской области.Опасность - геостратегическая прежде всего. Граница со странами НАТО проходит возле Питера с Эстонией, а она закупает "Хаймарсы" с ракетами "АТАКМС" с дальностью 300 километров, которые спокойно добивают до Питера.У Финляндии тоже есть неприятные для нас виды оружия. Сейчас они закупают крылатые ракеты JASSM-ER с дальностью примерно в 1000 километров. То есть из воздушного пространства Финляндии можно будет добить до Москвы. И покупают новые носители этих ракет. Это малозаметные американские истребители F-35A. Неоднозначная машина, но относится к числу самых современных истребителей. К концу 20-х годов Финляндия будет иметь эти самолеты, а их сочетание с крылатыми ракетами неприятная штука.Много разговоров о Балтийском море, как об "озере НАТО". У финнов уже есть наземные противокорабельные комплексы со шведскими ракетами RBS-15. Эстония закупает израильские противокорабельные ракеты. А тут еще поляки вмешиваются. Вы спросите, где Польша, где Эстония? Так поляки свои противокорабельные ракеты NSM норвежского производства периодически перебрасывают на учения в Эстонию, на Моонзундские острова.С другой стороны, наиболее здравые зарубежные аналитики говорят, что насчет "Озера НАТО", это преувеличение. В мирное время воды открыты для движения всех кораблей. Правда, сейчас пошли разговоры, что датчане будут наши танкеры досматривать якобы из природоохранных соображений. Я несколько напрягаюсь, потому что досмотры наших судов иностранными военными кораблями тянут на casus belli, повод к войне, будем говорить откровенно.С другой стороны, те же здравые аналитики говорят, что в ходе военных действий Россия может доставить большие неприятности НАТО в виде свободы передвижений по Балтике, может, не по всей акватории, но по ее части уж точно.С другой стороны, у большинства стран НАТО в Балтийском регионе, если не считать Польшу и Германию, армии небольшие. Возьмем, скажем, артиллерию.Вы знаете, сколько у Швеции в конце прошлого года было артиллерийских орудий? 35 всего. Это очень современные самоходки "Арчер", но 8 штук из них с тех пор отдали Украине, новые пока не закупили.У Дании было 19 французских самоходок "Цезарь", это вся датская артиллерия. Гордо все до одной подарили Украине, где они частично сгорели, и сейчас бодро закупают 19 штук у Израиля. С 19 орудиями воевать с Россией или с Белоруссией? Только у Белоруссии без учета России самоходок - почти 400.Я бы опасность не преуменьшал, но и не преувеличивал бы.- Главком ВСУ Залужный описал нынешнюю ситуацию в зоне СВО как позиционный тупик, выйти из которого можно только с помощью технических новшеств. На какие новинки намекал Залужный, и что могут в этом плане предложить наши западные недруги?- Чтобы это предложить, тем же американцам надо расчехлить свои закрома. У них на хранении около 2 тысяч танков "Абрамс", примерно столько же БМП и так далее. Все это в принципе, можно запихнуть на Украину. Но мобилизационный резерв на Украине почти исчерпан, посмотрите на украинских военнопленных. Необразованные мужики за 40, которых гонят на убой.Чтобы разгромить российскую армию, туда нужно отправить войска НАТО, и не факт, что они справятся. А на это НАТО не пойдет, потому что атомной войны с Россией там боятся страшно. Вспомните историю со случайно залетевшей украинской ракетой С-300, которая в Польше убила двух трактористов. На Западе от счастья перекрестились, когда выяснилось, что ракета не российская, и войну России объявлять не надо. Не думаю, что Запад может предпринять что-то такое, что радикально изменит обстановку.- В связи с этим некоторые эксперты полагают, что следующий, 2024-й, год станет годом окончания конфликта на Украине с учетом ослабления противника грядущими выборами в США. Согласны ли вы с такой оценкой?- Ход такого рода глобальных событий предсказать крайне сложно. Но с аналитиками я готов согласиться в какой-то мере. Украинское наступление явно выдохлось. Техники им поставили не слишком много, и значительная часть ее уже сгорела. Если США не решатся на массированные поставки, придется посылать войска, но это нереально.Все, в конечном счете, зависит от глобального хода событий.Украина при всем трагизме ситуации – это эпизод глобального геополитического противостояния. Трамп вряд ли будет поддерживать Украину, а судя по всему, именно его выдвинут кандидатом от Республиканской партии. История с Украиной – это история Демократической партии. Трамп главным противником США справедливо считает Китай. А Россия, кроме ядерного оружия и энергоносителей, ничем особо США в экономическом плане пока не угрожает.- Возможна ли победа в СВО без наступления российской армии, без занятия Одессы, Харькова, Киева?- В идеале нужно наступать, но мы уже говорили о позиционной войне. Имперская Германия весной 1918 года еще наступала и о капитуляции не думала. А потом боеспособность германской армии упала, она утратила способность наступать. Из-за истощения страны все внезапно рухнуло, произошла революция, императора свергли и чрез два дня после этого Германия капитулировала. Такой вариант тоже возможен на Украине.

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, ответ, россия, границы, нато, танки, сво, финляндия