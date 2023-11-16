https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html

"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиков

"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиков - 16.11.2023 Украина.ру

"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиков

Украинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики

2023-11-16T11:53

2023-11-16T11:53

2023-11-16T11:53

эксклюзив

польша

украина

дальнобойщики

протесты

кпп

словакия

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блокада

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Издание Украина.ру вторую неделю следит за протестом польских водителей грузовиков, которые с 6 ноября почти полностью заблокировали движение через три перехода на границе Польши с Украиной: Дорогуск–Ягодин, Корчовая–Краковец и Гребенное–Рава-Русская.Ключевое требование польских автоперевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинским коллегам. После начала СВО Брюссель пошёл на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики, и на год отменил для украинских перевозчиков необходимость получения упомянутых разрешений. А летом текущего года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024-го.Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе, и вернуть старую разрешительную систему. Ещё одно требование – ужесточение для украинских коллег правил перевозок по сертификату ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).Стоит отметить, что блокада не является тотальной: протестующие пропускают одну-две фуры с коммерческими грузами в час, при этом без ограничений пропускают гуманитарные грузы и пассажирский транспорт.Вследствие этого цены на доставку грузов из Польши на Украину выросли в несколько раз: если до начала блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из польского порта Гданьск в Киев стоила около 1000 евро, то сейчас цены доходят до 4000 евро. В перспективе ситуация может привести к перебоям поставок товаров, росту цен, убыткам как для перевозчиков, та и для их заказчиков, а значит и для всей украинской экономики.Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября провело встречу с представителями польских властей и перевозчиков для разблокирования пунктов пропуска. Однако Киев готов решать только технические вопросы – создание на КПП отдельных полос для выезда пустых фур с Украины в Польшу, возможность замены водителей в системе электронной очереди e-Cherga и т.п. Что же касается возвращения к разрешительной системе перевозок между Украиной и ЕС, то киевские власти не собираются это даже обсуждать. Кроме того, киевская пропаганда обвиняет создавшейся ситуации только польских перевозчиков.Это вызвало ожидаемую реакцию украинских дальнобойщиков – они начали угрожать польским коллегам. Об этом сообщил польский портал Wirtualna Polska (WP)."Даже если блокада закончится соглашением, я не знаю, смогу ли я смотреть на наших соседей по-старому. Я уже получил десятки угроз через социальные сети и сообщения на телефон", – заявил порталу владелец транспортной компании из Люблинского воеводства Рафал Меклер, который является одним из организаторов протеста дальнобойщиков.Меклер продемонстрировал журналистам скриншоты сообщений, которые он получил от украинцев. Они пишут, что протестующие водители – "быдло католическое". В одном из сообщений некто Александр Дунайчук написал на украинском языке: "Я резал глотки русским, думаю, что сделаю это и с тобой. С**а ты проплаченная русскими". Ещё один персонаж с ником Vozia написал, что "мало вас жгли, пи***ов, наши славные казаки"."Я соберу ещё несколько подобных материалов, и сообщу об этих угрозах в полицию. Эти эмоции могут дойти до такой степени, что кто-то действительно пострадает", – обещает Меклер.В свою очередь поляки, заходящие на страницы Меклера в социальных сетях, не жалеют оскорбительных эпитетов в адрес украинцев. Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро."У меня и моих коллег были заклеены номерные знаки. Нас сфотографировали, всё же определили реквизиты нашей компании, после чего мы получили угрозы, что тому, кто въедет на Украину, выбьют зубы и сожгут машину", – рассказал журналистам WP один из протестующих перевозчиков. По его словам, это окончательное завершение польско-украинской дружбы."Подумать только, они борются против таких людей, как я, который возил вооружение, бронежилеты, консервы и другие продукты, необходимые перед украинским контрнаступлением под Харьковом. Теперь мне пишут, что у меня на руках кровь, а я военный преступник наравне с российскими солдатами. Беда с этими людьми", – вздыхает польский дальнобойщик. По его словам, ему угрожают, что украинская военная разведка расправится с ним, потому что, протестуя на границе, он будто бы помогает России.Польские предприниматели считают, что украинские чиновники контролируют пограничное движение, позволяя избранным украинским перевозчикам быстрее пересекать границу. Речь идёт о некоторых киевских компаниях, чьи машины не появляются в электронной очереди, но все равно пересекают границу.Раздражение поляков вызывают и некоторые грузы, которые следуют на Украину. В понедельник протестующие обнародовали видео, на котором они заблокировали украинский автоприцеп, загруженный Porsche и другими роскошными автомобилями, импортированными украинскими компаниями с Запада.Президент польско-украинской торговой палаты, бывший министр экономики Польши Яцек Пехота, отвечая на вопрос, какая ещё польская отрасль – после фермеров и перевозчиков – может организовать антиукраинские протесты, ответил: "Любая".Но пока новые акции против экспансии украинского бизнеса в Польше не запланированы, о готовности поддержать польских коллег заявили словацкие дальнобойщики. Об этом 15 ноября сказал председатель Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала, сообщило словацкое издание Pravda.Скала отметил, что перевозчики просят Минтранс страны начать сотрудничать с Еврокомиссией (ЕК), и требуют возвращения разрешений для украинских коллег. По его словам, если ЕК этого не сделает, то "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков, и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны".UNAS не согласен с решением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после начала СВО. Ранее UNAS направил письмо Минтрансу Словакии, в котором заявили, что украинцы "забирают работу у наших перевозчиков"."Мы хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что они имеют такую же проблему, как и наши перевозчики. Словацкое министерство транспорта уже давно не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью их игнорирует", – говорится в письме.Примечательно, что о позиции словацких автоперевозчиков стало известно через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Во время разговора обсуждалось продолжение украинско-словацкого экономического сотрудничества, хотя в Словакии это прерогатива правительства, а не президента.Однако новый словацкий премьер Роберт Фицо, как известно, является украиноскептиком. Не далее как 14 ноября новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов.Калиняк – одна из ключевых фигур в партии Smer-SD, лидером которой является Фицо. К этой партии принадлежит и министр транспорта Словакии Йозеф Раж. Он пока требования словацких перевозчиков не комментировал, но вряд ли политик займёт проукраинскую позицию.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html

https://ukraina.ru/20231115/1051045722.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

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