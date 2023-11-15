https://ukraina.ru/20231115/1051045722.html
"Это катастрофа!" Украинские перевозчики терпят убытки из-за блокады границы с Польшей
"Это катастрофа!" Украинские перевозчики терпят убытки из-за блокады границы с Польшей - 15.11.2023 Украина.ру
"Это катастрофа!" Украинские перевозчики терпят убытки из-за блокады границы с Польшей
На фоне забастовки польских транспортных компаний стоимость перевозок на Украину возросли в несколько раз. Об этом пишет "Страна.ua"
2023-11-15T14:11
2023-11-15T14:11
2023-11-15T14:11
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граница
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транспорт
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Цены на доставку грузов из Польши на Украину выросли в три раза из-за блокады польскими перевозчиками украинской границы.Он добавил, что цены подняли не сами перевозчики, а грузоотправители, чтобы привлекать компании к перевозкам."Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а соответственно в портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады и его необходимо оттуда вывозить", – говорит один из перевозчиков.Информацию подтверждает и международная онлайн платформа по перевозкам, на которой грузоотправители размещают заявки. Так, за доставку груза из Гданьска в Киев придется платить от 3700 до 4300 евро.В перспективе ситуация может привести к перебоям поставок товаров, росту цен, убыткам как для перевозчиков и их заказчиков, а значит и для всей украинской экономики. По словам Балина, украинские экспортеры начали искать альтернативные маршруты для объезда пробок из фур на границе, в том числе через Румынию. В результате расстояние, которое им приходится преодолеть, удваивается, уточнил Балин.
https://ukraina.ru/20231115/1051029299.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, граница, забастовка, транспорт
Новости, Новости Украины, Польша, граница, забастовка, транспорт
"Это катастрофа!" Украинские перевозчики терпят убытки из-за блокады границы с Польшей
На фоне забастовки польских транспортных компаний стоимость перевозок на Украину возросли в несколько раз. Об этом пишет "Страна.ua"
Цены на доставку грузов из Польши на Украину выросли в три раза из-за блокады польскими перевозчиками украинской границы.
"Если до начало блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из порта в польском городе Гданьск в Киев стоила около 1000 евро, то сейчас цены доходят до 4000 евро", – рассказал изданию представитель транспортной компании.
Он добавил, что цены подняли не сами перевозчики, а грузоотправители, чтобы привлекать компании к перевозкам.
"Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а соответственно в портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады и его необходимо оттуда вывозить", – говорит один из перевозчиков.
Информацию подтверждает и международная онлайн платформа по перевозкам, на которой грузоотправители размещают заявки. Так, за доставку груза из Гданьска в Киев придется платить от 3700 до 4300 евро.
"Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", — сказал изданию глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.
В перспективе ситуация может привести к перебоям поставок товаров, росту цен, убыткам как для перевозчиков и их заказчиков, а значит и для всей украинской экономики. По словам Балина, украинские экспортеры начали искать альтернативные маршруты для объезда пробок из фур на границе, в том числе через Румынию. В результате расстояние, которое им приходится преодолеть, удваивается, уточнил Балин.