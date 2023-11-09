https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html

Очередной "удар в спину" Киеву. После фермеров границу с Украиной заблокировали польские автоперевозчики

Очередной "удар в спину" Киеву. После фермеров границу с Украиной заблокировали польские автоперевозчики - 09.11.2023 Украина.ру

Очередной "удар в спину" Киеву. После фермеров границу с Украиной заблокировали польские автоперевозчики

Польские автоперевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, требуя возвращения разрешительного режима для своих украинских коллег, которые отбирают у поляков работу по всему Европейскому Союзу

2023-11-09T06:45

2023-11-09T06:45

2023-11-09T12:55

эксклюзив

украина

польша

протесты

зарубежье

автоперевозки

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С понедельника, 6 ноября, десятки польских автоперевозчиков начали частично блокировать три польско-украинских пограничных перехода — в Гребенном, Дорогуске и Корчовой. На каждом пограничном переходе находится от 20 до 50 польских фур, акция набирает обороты и может продлиться до начала 2024 года.Протестующие требуют вернуть разрешения для украинских перевозчиков, и ограничить их количество до уровня, существовавшего до начала СВО на Украине. Вопрос таких разрешений уже не первый раз является предметом спора между Польшей и Украиной, отмечают польские СМИ.Уже к концу следующего дня два перехода были полностью заблокированы для проезда фур. «По состоянию на сейчас. "Ягодин – Дорогуск" — блокируется выезд с Украины и выезд из Польши. То есть пункт пропуска заблокирован полностью. "Краковец — Корчовая". Выезд с Украины ещё возможен, заехать на Украину нельзя. "Рава-Русская — Гребенное". По последней информации от наших пограничников, перевозчики заблокировали и выезд от нас. То есть движение заблокировано полностью», — сообщил вечером 7 ноября заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.«На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирский транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько грузовых машин в час», — подчеркнул чиновник. Деркач также заверил, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с командой Министерства инфраструктуры Польши для разрешения ситуации.В среду, 8 ноября, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил, что тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши на Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трёх пунктах пропуска.«Фактически мы замечаем, что один или два грузовика в час прибывают в украинские пункты пропуска со стороны Польши. Это основной грузопоток, который идет в Украину на этих трёх направлениях», — добавил Демченко. По его словам, ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию.Протест частных автоперевозчиков поддержала также Ассоциация работодателей Польши в сфере транспорта и логистики.«Сегодня сложно говорить о польских перевозках на Украину и с нее, потому что мы полностью уступили этот рынок украинским перевозчикам, которые с начала российской СВО увеличили количество перевозок в несколько раз. Конечно, украинский рынок никогда не был значимым для всей нашей отрасли. Но зато он давал работу перевозчикам Люблинского и Подкарпатского воеводств, специализировавшимся на перевозках на Восток. Сегодня они становятся банкротами. Тем более что, учитывая рецессию на всём рынке, они не найдут работу больше нигде», — говорит президент Ассоциации Мачей Вроньский.По его словам, он понимает, что протесты во время боевых действий на Украине могут быть восприняты негативно, но положение польских перевозчиков действительно тяжелое. В отрасли опасаются, что польский автотранспорт ждёт та же участь, что и сельское хозяйство — то есть неравная борьба с украинскими компаниями. Весной этого года в рамках предупредительной акции протеста по Варшаве проехали 300 фур. По словам участников протеста, с тех пор мало что изменилось.Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта отметил, что польские фермеры столкнулись с неконтролируемым притоком зерна с Украины, а «мы — с неконтролируемым транспортным потоком». До начала СВО выдавалось по 160 000 разрешений для перевозчиков Польши и Украины, то есть границы ежегодно пересекали 320 000 фур. Однако только в этом году количество въездов фур с Украины составило 800 тысяч.«Нас затопили их грузовики. Это разрушило ранее сбалансированный рынок транспортных услуг. Если бы это были отношения только с Украиной, это не дестабилизировало бы наш рынок. Но, к сожалению, украинские компании используют недобросовестную практику, в том числе осуществляя перевозки внутри ЕС, которые абсолютно запрещены для них и других перевозчиков из стран, не входящих в Евросоюз, без соответствующего разрешения», — заявил Сокол.Ключевое требование польских автоперевозчиков — возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинским коллегам. После начала СВО Брюссель пошёл на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики, и на год отменил для украинских перевозчиков необходимость получения упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024-го.Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе, и вернуть старую разрешительную систему. Ещё одно требование — ужесточение для украинских коллег правил перевозок по сертификату ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).«Мы не против украинцев, мы хотим им помочь, но также важен наш интерес и экономическая безопасность. Мы готовы принять освобождение от обязательных разрешений для гуманитарных и военных перевозок, но не для коммерческих перевозок. Наше правительство и ЕС создали эту ситуацию. Это вышло из-под контроля. Теперь им предстоит это исправить», — говорит Яцек Сокол.Действия польских перевозчиков резко раскритиковал посол Украины в Польше Василий Зварыч. «Блокирование польскими перевозчиками дорог к польско-украинским погранпереходам в Гребенном, Дорохуске, Корчовой — это болезненный удар в спину Украины, страдающей от российской агрессии. Под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и ЕС. Мы призываем положить конец блокаде границы!» – написал он после начала акции на платформе X (ранее Твиттер).При этом упомянутый Сергей Деркач в интервью украинской редакции Forbes* издевательски заявил, что польские перевозчики, обладающие самым большим флотом в ЕС, просто боятся украинской конкуренции. Поляки этого не отрицают, но считают эту конкуренцию несправедливой.«Мы боимся конкуренции со стороны Украины. Социальный взнос с каждого водителя там составляет в пересчёте 600 злотых в месяц, а в Польше он в пять раз больше. Водители на Украине также зарабатывают меньше. Да, мы очень боимся демпинга. Польские водители потихоньку уходят с работы», — рассказал в интервью изданию Money.pl собственник транспортной фирмы Томаш Борковский.Кроме того, украинские власти осложняют работу польских автоперевозчиков административными методами. Почти две недели водители, работающие в компании Борковского, обычно ждут возвращения в Польшу с Украины.«При въезде на Украину они регистрируются в системе электронной очереди e-Cherga, которая позволяет им покинуть страну. Ожидание — минимум 12 дней. Наша работа на Украине занимает всего два дня — доезд до Киева, разгрузка и возвращение. Поэтому оставшиеся 10 дней водители проводят на стоянке или на границе. И они не могут ускорить этот процесс», — объяснил польский предприниматель.«Я понятия не имею, почему на польской стороне нет очереди, а на украинской стороне такое долгое время ожидания. К сожалению, в нынешней ситуации всё меньше водителей хотят работать в таких условиях. Это 10 дней скуки, большинство людей предпочли бы провести это время в дороге. Кроме того, идет война, хотя граница и безопасна. Но это некомфортная ситуация», — добавил Борковский, более чем прозрачно намекая на коррупцию с украинской стороны границы.Пока акция протеста польских автоперевозчиков запланирована до 3 января 2024 года, но организаторы заявляют, что могут продолжить и расширить её. Не исключено, что именно это в результате произойдёт, ведь украинская сторона не собирается идти на уступки.В частности, в специальной колонке для издания «Европейская правда» глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что Киев не намерен даже обсуждать возвращение к разрешительной системе перевозок между Украиной и ЕС.«Фактически разрешительная система была искусственным барьером для осуществления свободной торговли, ограничивая не только двустороннюю торговлю, но и транзит наших товаров по странам ЕС. И я очень надеюсь, что мы никогда не вернемся к этой позорной и дискриминационной практике» — заявил бывший застрельщик Евромайдана.Напомню, в апреле и июне этого года польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей через границу с Украиной, требуя прекращения поставок в Польшу нелегальной украинской агропродукции. В том числе и в связи с этими акциями Варшава 15 сентября в одностороннем порядке продлила запрет на ввоз украинского зерна и ряда других сельхозпродуктов на территорию Польши, разрешив лишь их транзит. Хотя против этого запрета резко выступала Еврокомиссия, он пока продолжает действовать.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231108/1050865547.html

https://ukraina.ru/20231108/1050860099.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, протесты, зарубежье, автоперевозки