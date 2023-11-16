Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО - 16.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО
Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО - 16.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО
Российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватила ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-16T08:02
2023-11-16T08:02
новости
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"Ночью 16 ноября… пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и ещё три БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России с помощью БПЛА.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, брянская область, крым, минобороны рф, пво, бпла, всу
Новости, Россия, Брянская область, Крым, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО

08:02 16.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватила ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Ночью 16 ноября… пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и ещё три БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России с помощью БПЛА.
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"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на ЗападДаже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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