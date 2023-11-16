Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватила ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Ночью 16 ноября… пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и ещё три БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России с помощью БПЛА.
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