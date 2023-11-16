https://ukraina.ru/20231116/1051067626.html

Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена

Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена - 16.11.2023 Украина.ру

Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена

Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными

2023-11-16T07:41

2023-11-16T07:41

2023-11-16T07:57

плен

обмен

новости

россия

украина

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"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал Пиявка.Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.На днях журнал The Economist писал, что во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат.

https://ukraina.ru/20230620/1047404667.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

плен, обмен, новости, россия, украина