Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена - 16.11.2023 Украина.ру
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Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена
Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена - 16.11.2023 Украина.ру
Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена
Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными
2023-11-16T07:41
2023-11-16T07:57
плен
обмен
новости
россия
украина
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"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал Пиявка.Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.На днях журнал The Economist писал, что во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат.
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плен, обмен, новости, россия, украина
плен, обмен, Новости, Россия, Украина

Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена

07:41 16.11.2023 (обновлено: 07:57 16.11.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными
"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал Пиявка.
Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.
На днях журнал The Economist писал, что во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 13:56
Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с УкраинойПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами не стал комментировать информацию о том, что Киев стремится вернуть в первую очередь солдат и офицеров "Азова"*
 
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