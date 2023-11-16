Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена
07:41 16.11.2023 (обновлено: 07:57 16.11.2023)
Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными
"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал Пиявка.
Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.
На днях журнал The Economist писал, что во время спецоперации потери ВСУ составили порядка 190 тысяч солдат.