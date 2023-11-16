https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html

Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным делам

Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным делам - 16.11.2023 Украина.ру

Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным делам

Россия и Китай являются стратегическими партнерами, но, чтобы сотрудничество народов обрело истинную стратегическую глубину, необходимо задействовать разнообразные формы информационного сотрудничества и народной дипломатии.

2023-11-16T07:06

2023-11-16T07:06

2023-11-16T08:00

эксклюзив

китай

россия

украина.ру

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После организованного Украина.ру резонансного визита делегации популярных китайских блогеров в Крым и Донбасс в сентябре этого года, делегация нашего издания с ответным визитом приехала в Китай.Для стороннего наблюдателя Китай кажется государством монолитным, идеологически зашоренным и даже тоталитарным. Разумеется, это не так: более миллиарда взрослых людей просто физически невозможно заставить мыслить одинаково. В Китае множество своеобразных регионов, различных этносов, течений общественной мысли. Там достаточно сильны прозападные настроения и группы влияния, и это вполне закономерно для страны, бизнес которой десятилетиями был ориентирован на западный рынок. А экономическая экспансия западных корпораций неизменно сопровождается медийным, идеологическим, политическим продвижением идей т. н. демократии — в ее глобалистиком понимании.Следовательно, где сильно западное влияние, там имеется и поддержка западной точки зрения на ход украинского кризиса. В китайских социальных сетях довольно агрессивно — с помощью японских, сингапурских, тайваньских ресурсов — продвигаются нарративы украинской (точнее, американской) пропаганды, и они находят свою заинтересованную аудиторию. Согласно данным китайских коллег, порядка 38% китайцев симпатизируют капиталистической модели развития, фактически противоречащей основам китайского социализма.Существует в КНР и не слишком заметная со стороны, но оттого не менее сложная борьба за власть. Другу российского президента Си Цзиньпину приходится дискутировать как со сторонниками ориентации за Запад, так и с высокопоставленными коррупционерами — что вызвало целую череду громких отставок последнего времени. А существует ещё и проблема Тайваня, действительно имеющая для Китая огромное экономическое и политическое значение, и так же используемая США для давления на Пекин.Сложные внутренние процессы в КНР плюс реально существующие ментальные, религиозные, коммуникационные различия между Россией и Китаем нуждаются в скорейшем осмыслении и преодолении — ради рождения новой геополитической реальности.Миллионы китайцев являются истинным сторонниками развития отношений с РФ. Россия и ее президент здесь пользуются массовым, народным уважением и даже любовью — которая стихийно, отчасти инстинктивно противостоит системной прозападной пропаганде. Это огромный ресурс, нуждающийся в многомерном, разнообразном развитии, а не только в мероприятиях ради календарной отчетности.Нам чрезвычайно необходимо то, что классик революции называл «живым творчеством масс». Народная дипломатия — это не только фольклорные концерты и дружеские застолья (китайцы, как и мы, люди гостеприимные), но и реальные дела — мириады личностных, культурных, экономических связей. И не стоит стесняться говорить о взаимовыгодных отношениях, хотя это и несколько отличается от русского понимания истинного товарищества: китайская ментальность подразумевают умение получать материальную пользу, в том числе и от налаженных дружеских отношений.Китайцы — нация торговая и деловая: умение зарабатывать деньги здесь возведено в ранг искусства — и это не делячество, а воспитанное многими поколениями умение трудиться и зарабатывать. Зато после установления деловых и личных отношений обычный китаец умеет искренне дружить — и это тоже форма народной дипломатии.Китайские фирмы готовы поставлять товары, и огромные рынки ждут российских поставщиков — а значит, и многих тысяч потенциальных друзей. Даже крупнейшая торговая площадка Азии — знаменитый пекинский рынок Шиньфади — и тот заинтересован в максимальном притоке товаров из России, например, имеющих у китайских потребителей высокую репутацию российских продуктов питания. И что мешает частным порядком наладить поставки в Китай дополнительного объема крымских вин или, скажем, донецких мясопродуктов или херсонской консервации. Их ждут, их хотят, а здоровая инициатива способна обойти даже бюрократические барьеры (куда уж без них).В рамках нового визита китайских партнеров, в середине января будущего года в России ожидается представительная делегация бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с новыми регионами Российской Федерации. Украина.ру будет обеспечивать информационную поддержку данному мероприятию и российско-китайскому форуму, который, ориентировочно, состоится в Ялте. Он станет поводом не только для встречи проверенных друзей и деловых людей, но и осмысления новых геополитических реалий.Там, где пройдут предприимчивые первооткрыватели, скоро поедут и другие гости, но и дорога эта должна быть с двусторонним движением. Настоящая дружба народов подразумевает взаимность, и для нее вовсе не обязательно ждать начальственного окрика.

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2023

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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