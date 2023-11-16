Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka - 16.11.2023 Украина.ру
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Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka
Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka - 16.11.2023 Украина.ру
Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka
Россия после победы на Украине окажется измотанной, но в случае войны с Европой может победить её в затяжном конфликте. Об этом говорится в материале польского журнала Polityka
2023-11-16T04:52
2023-11-16T04:53
новости
польша
россия
европа
сво
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По мнению автора статьи, Россия понимает, что пересекла Рубикон, и пути назад уже нет. Победа над Украиной из-за санкций и долгих военных усилий окажется для неё "проигрышем"."Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", - говорится в публикации.Именно для этого, считает автор, Россия будет возобновлять производство военной техники, пусть и не самых совершенных модификаций. По его мнению, Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнёт рушиться, поскольку всегда найдутся "умники", которые решат, что с таким противником можно договориться.
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новости, польша, россия, европа, сво
Новости, Польша, Россия, Европа, СВО

Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka

04:52 16.11.2023 (обновлено: 04:53 16.11.2023)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия после победы на Украине окажется измотанной, но в случае войны с Европой может победить её в затяжном конфликте. Об этом говорится в материале польского журнала Polityka
По мнению автора статьи, Россия понимает, что пересекла Рубикон, и пути назад уже нет. Победа над Украиной из-за санкций и долгих военных усилий окажется для неё "проигрышем".
"Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", - говорится в публикации.
Именно для этого, считает автор, Россия будет возобновлять производство военной техники, пусть и не самых совершенных модификаций. По его мнению, Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнёт рушиться, поскольку всегда найдутся "умники", которые решат, что с таким противником можно договориться.
Алексей Васильев интервью
Вчера, 03:12
Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США ВСУ опасны тем, что это все равно полноценная армия. Их суммарная численность составляет миллион человек. В боевых частях задействованы 300–400 тысяч
 
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