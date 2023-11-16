https://ukraina.ru/20231116/1051065196.html

Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka

Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka - 16.11.2023 Украина.ру

Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka

Россия после победы на Украине окажется измотанной, но в случае войны с Европой может победить её в затяжном конфликте. Об этом говорится в материале польского журнала Polityka

2023-11-16T04:52

2023-11-16T04:52

2023-11-16T04:53

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По мнению автора статьи, Россия понимает, что пересекла Рубикон, и пути назад уже нет. Победа над Украиной из-за санкций и долгих военных усилий окажется для неё "проигрышем"."Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", - говорится в публикации.Именно для этого, считает автор, Россия будет возобновлять производство военной техники, пусть и не самых совершенных модификаций. По его мнению, Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнёт рушиться, поскольку всегда найдутся "умники", которые решат, что с таким противником можно договориться.

https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html

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новости, польша, россия, европа, сво