В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО - 16.11.2023 Украина.ру
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В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО
В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО - 16.11.2023 Украина.ру
В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО
Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий, которые стали новыми российскими регионами, может привести к конфликту с РФ. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас Джонс на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной)
2023-11-16T00:37
2023-11-16T00:37
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Ранее издание Guardian писало, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По информации издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву на саммите лишь пообещали пригласить к членству в блоке, "когда позволят условия". Тем временем в российском министерстве иностранных дел заявили, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Эта позиция неизменна с 2008 года, так как присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности РФ.
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Украина.ру
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новости, украина, нато, сво, россия, запад
Новости, Украина, НАТО, СВО, Россия, Запад

В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО

00:37 16.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий, которые стали новыми российскими регионами, может привести к конфликту с РФ. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас Джонс на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной)
"Думаю, в рамках такого планы вы очень быстро увидите НАТО втянутым в конфликт, США втянутыми в конфликт. И я думаю, в этом проблема такого предложения", - сказал Дуглас.
Ранее издание Guardian писало, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По информации издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву на саммите лишь пообещали пригласить к членству в блоке, "когда позволят условия".
Тем временем в российском министерстве иностранных дел заявили, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Эта позиция неизменна с 2008 года, так как присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности РФ.
 
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Заголовок открываемого материала
00:37В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО
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