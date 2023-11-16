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В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО

В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО - 16.11.2023 Украина.ру

В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО

Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий, которые стали новыми российскими регионами, может привести к конфликту с РФ. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас Джонс на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной)

2023-11-16T00:37

2023-11-16T00:37

2023-11-16T00:37

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Ранее издание Guardian писало, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По информации издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву на саммите лишь пообещали пригласить к членству в блоке, "когда позволят условия". Тем временем в российском министерстве иностранных дел заявили, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Эта позиция неизменна с 2008 года, так как присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, нато, сво, россия, запад