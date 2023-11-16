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Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО

Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО - 16.11.2023 Украина.ру

Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО

Поставленные на вооружение украинской армии американские танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало. Об этом 15 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский

2023-11-16T00:17

2023-11-16T00:17

2023-11-16T00:17

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На встрече с африканскими журналистами он похвастался тем, что в арсенале Вооружённых сил Украины состоит "много разных танков", но американские Abrams не играют "важнейшей роли". Изначально в Пентагоне полагали, что танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее конца года, но в итоге ВСУ получили их уже в сентябре. В общей сложности Киев должен был получить 31 машину, сообщало издание The New York Times, но официальное количество не называлось. Напомним, в Кремле передачу западных танков Киеву подвергали критике и заверяли, что "эти танки будут гореть, так же как остальные".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, сша, сво, спецоперация