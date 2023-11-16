Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО - 16.11.2023 Украина.ру
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Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО
Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО - 16.11.2023 Украина.ру
Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО
Поставленные на вооружение украинской армии американские танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало. Об этом 15 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский
2023-11-16T00:17
2023-11-16T00:17
новости
украина
владимир зеленский
военная помощь
сша
сво
спецоперация
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На встрече с африканскими журналистами он похвастался тем, что в арсенале Вооружённых сил Украины состоит "много разных танков", но американские Abrams не играют "важнейшей роли". Изначально в Пентагоне полагали, что танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее конца года, но в итоге ВСУ получили их уже в сентябре. В общей сложности Киев должен был получить 31 машину, сообщало издание The New York Times, но официальное количество не называлось. Напомним, в Кремле передачу западных танков Киеву подвергали критике и заверяли, что "эти танки будут гореть, так же как остальные".
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новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, сша, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, США, СВО, Спецоперация

Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО

00:17 16.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Поставленные на вооружение украинской армии американские танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало. Об этом 15 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский
На встрече с африканскими журналистами он похвастался тем, что в арсенале Вооружённых сил Украины состоит "много разных танков", но американские Abrams не играют "важнейшей роли".
"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало", – заявил Зеленский.
Изначально в Пентагоне полагали, что танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее конца года, но в итоге ВСУ получили их уже в сентябре. В общей сложности Киев должен был получить 31 машину, сообщало издание The New York Times, но официальное количество не называлось.
Напомним, в Кремле передачу западных танков Киеву подвергали критике и заверяли, что "эти танки будут гореть, так же как остальные".
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийвоенная помощьСШАСВОСпецоперация
 
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