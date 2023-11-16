https://ukraina.ru/20231116/1051046361.html

Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей

Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей - 16.11.2023 Украина.ру

Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей

СВО России на Украине – это новая Великая Отечественная война, в которой мы не имеем права проиграть. Дело не в том, что нас потомки не простят. У нас просто потомков не будет. Запад – вымирающая цивилизация. И всех эти 50 гендерных отличия они хотят принести в Россию.

2023-11-16T05:43

2023-11-16T05:43

2023-11-16T06:12

интервью

россия

всу

сво

киев

сша

запад

владимир зеленский

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038846434_27:0:873:476_1920x0_80_0_0_23deb13fd79aeebb98e24de80898fd7f.jpg

На Западе сейчас в этом смысле ад. И если мы рухнем и проиграем, этот ад придет сюда, считает глава Союза писателей ЛНР, ветеран войны в Афганистане, главный редактор сайта Okopka.ru Глеб БобровОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Глеб Леонидович, как вам в вашем романе "Эпоха мертворожденных", который писался в середине 2000х годов, удалось предугадать тактические нюансы сегодняшних боевых действий, когда используются беспилотники, а грамотно организованная засада способна купировать танковый прорыв?- Для писателя рождение романа сравнимо с рождением ребенка. В 2005 году я как беременная женщина вынашивал идею "Эпохи мертворожденных". Она мне снилась. В одном из своих снов я отчетливо увидел бой в поселке Завода Октябрьской Революции, где я долго жил. Бой был стрелковый, по нам работал БТР, пылал центральный продуктовый магазин. И я начал у себя в голове моделировать, как это всё описать.Все остальное пришло ко мне в 2006 году, когда летом я в жару ехал в маршрутке. Я сидел, смотрел в окно на розы. И тут меня осенила идея, как полевой командир уровня комбата сидит в фильтрационном лагере и рассказывает представителям российских силовых ведомств о своих похождениях. Я выбрал нелинейное построение сюжета, чтобы в каждом блоке рассказать о том, что я уже придумал. Перекрестившись, я начал писать.Я писал роман с большими лакунами по времени. Я очень многого не знал для уровня командира батальона. Да и война в Афганистане сильно отличается от войны на Украине. Я же не старый генерал, который готовится к прошедшей войне. Я понимал, что начнется война будущего. И я начал читать. В интернете в свободном доступе выложено много материалов военных училищ и просто военных сайтов. Например, мне очень помог сайт одного настоящего сапера, который переработал огромный массив информации в научпоп. Я эти материалы наизусть выучил. Например, я хорошо знал про дистанционное минирование полей.Один из авторов Окопка.ру – выпускник военно-технического училища. Он изобрел ноу-хау. Он изменил производство 76-мм корабельного орудийного ствола, что позволило увеличить его живучесть в 10 раз. За это изобретение потом дрались все оборонные заводы. Он мне много рассказывал про телевизоры: как их обходить и как от них защищаться. Про беспилотники тогда тоже писали в полный ростИз всех этих кусочков сложилась мозаика.В конце 2006 я начал писать. В 2007 я разогнался. Все было прекрасно за исключением одного момента. Если ты хочешь написать роман, который будет жить после тебя, надо собственными ножками и собственными нервами идти по пути главного героя (комбата Деркулова). Я не хотел писать по 3-4 романа в год на расслабоне. Я настолько увлеченно работал, что когда я писал главу про Сутоганскую битву, когда была разгромлена танковая колонну младоевропейцев, я схлопотал взрослый инфаркт. Я провел 21 день в реанимации, 1,5 месяца в больнице, заново учился ходить.В целом "Эпоха мертворожденных" с 2007 по 2023 год была несколько раз переиздана. У нее неплохие тиражи по нынешним временам. Учитывая, что она старая и опубликована в свободном доступе, это неплохой результат для современного писателя.- Когда мы с вами разговаривали в прошлом году после "харьковской перегруппировки", вы тогда сказали, что Россия все равно побеждает ВСУ. На чем тогда основывался ваш прогноз?- Россия в этой войне не может проиграть по определению. Дело даже не в количестве сбитых самолетах, сожженных танков и других вещах, которые пережевывают спикеры и пикейные жилеты. Давайте смотреть в основу основ.США и все их западных шестерки прямо заявили: "Мы желаем стратегического поражения России на поле боя". Они хотят уничтожить Россию как государство и русских как народ. Они этого не стесняются. Для нас – это Отечественная война. Запад хочет сделать с Россией то, что США сделали с Югославией, а с русскими то, что немцы сделали с евреями. Они этого не стесняются.К сожалению, в российском обществе пока не произошла внутренняя мобилизация. Для большинства людей – это спецоперация, которая идет где-то в степях Донбасса, и это плохо. В России даже не все знают, где именно находится Луганск. Нет, ребята. Речь идет о выживании нашей страны.Голубая мечта коллективного Запада – разделить Россию на 10 бандустанов и стравить друг с другом. Везде, где побывали англосаксы, произошло одно и то же. Они поделили единую Индию на Индию, Пакистан и Бангладеш. Я теперь не знаю, будет ли там когда-нибудь мир.США поступают так же, как их 2000 лет назад научили римляне. "Разделяй и властвуй". Ничего нового они не придумали. Только проблема для них в том, что сегодняшний Запад напоминает Рим, который загнулся в начале новой истории. Он деградирует прямо на глазах. Соцсети устали ржать над их политиками и над их повесткой. Это просто ад.Так что в этой войне мы проиграть не имеем права. Дело не в том, что нас потомки не простят. У нас просто потомков не будет. Запад – вымирающая цивилизация. И все эти 50 гендерных отличий они хотят принести в Россию. На Западе сейчас в этом смысле ад. И если мы рухнем и проиграем, этот ад придет сюда.- Вы сказали, что в российском обществе нет внутренней мобилизации. Так и власть пока этого не хочет. Она убеждает людей, что где-то там идет спецоперация, видимо, стараясь не допустить истерики.- Если власть называет эту войну "СВО", пусть называет. Но те задачи, которые озвучил верховный главнокомандующий, задачи уровня войны. Иначе невозможно денацифицировать и демилитаризовать многомиллионную европейскую страну с огромной территорией.СВО – это политес. Это Израиль может заниматься откровенным геноцидам и стирать с лица земли миллионный город. США же сожгли Токио тотальными бомбардировками, общее число жертв которых превысило число жертв Хиросимы и Нагасаки. Россия себе этого позволить не может. Поэтому она выиграет.Сейчас весь мир смотрит и думает: "Е-мае, что они творят". Потому что Израиль – это большая американская военная база, благодаря которому США держат за тестикулы весь Ближний Восток вместе с его нефтью и газом. С другой стороны, тот же коллективный Юг в лице Китая, Индии и Индонезия (половина населения земного шара) видят, что русские воюют по правилам, поэтому их надо поддержать.Именно поэтому мы не бомбим города Украины. Мы наносим точечные удары по объектам инфраструктуры, по складам и заводам. Причем делаем это ночью, чтобы пострадало как можно меньше людей.Зато украинская армия активно применяет химическое оружие. Да, точечно, с дронов. Да, это местная инициатива. Но это все оружие массового поражения. Украина применяет снаряды с обедненным ураном. Украина применяет фосфор, причем уже давно.Когда-то я брал интервью у 30-летнего паренька по имени Виктор Равлик (Равлик – по-украински "Улитка"). Он попал под мину с белым фосфором. У него сгорело 50% кожи. У него погорели сухожилия и кости. Он лежал и не мог ходить. Я у него спрашиваю: "тебе хоть стало лучше?". Он отвечает: "Да какое-там "получше". Если бы я мог встать, я бы уже давно в окно выбросился". Главврач больницы говорил, что им пришлось вколоть ему чуть ли не все запасы обезболивающего, чтобы он мог выжить.Это мы в общих чертах говорим, что ВСУ совершают военные преступления. А тут речь идет о судьбе конкретного человека. На его теле один большой шрам. Я не знаю, как он будет жить дальше.Тем не менее, по данным из открытых источников, ВСУ потеряли убитыми минимум 300 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это уровень потерь времен Великой Отечественной войны. На Украине и так были проблемы с генофондом, Потому что до развала СССР ее население составляло 52 миллиона человек, до 2014 года – 32 миллиона, а теперь там живет 20 миллионов. А эти 300 тысяч - человек – не просто циферки и нолики. Это люди, которые могли стать отцами. Но вся Украина засеяна кладбищами с жовто-блокытными флагами. Кто будет работать? Кто будет рожать? Там останутся старики, инвалиды и люди с посттравматическим синдромом.Когда-нибудь на Украине этот психоз пройдет. Они очнутся. Посмотрят на свои семьи, посмотрят на кладбища. Посмотрят на руины, которые им достались от страны, производившей космические корабли и самолеты. Это национальная катастрофа. Евреи называют то, что происходило во Вторую мировую войну – холокостом. А холокост буквально переводится как "всесожжение".На Украине уже была одна Руина в 17 веке. А теперь появится Руина новая.- Почему при таком масштабе потерь ВСУ все равно успешно держат фронт?- Самая главная причина – идеологический психоз, о котором я говорил. На Украине идет тотальная промывка мозгов. Я это помню по Афганистану.В Афганистане каждую весну у нас был любимый вид боевых действий, когда мы обеспечивали призыв в вооружённые силы Демократической Республики Афганистан. Мы утром садились на БТР и БМП, оцепляли целые районы, а местные силовики хватали всех подряд. В Афганистане тогда служили два раза. Первый раз – два года. А через несколько лет (чтобы мужчины успели жениться и завести детей) забирали еще на три года.Нам это нравилось, потому что в эти дни не было построений, караулов и рытья окопов. "Духи" в это дело тоже не вмешивались, потому что это было бесполезно. Приехали, наловили, вернулись.Потом всех этих мобилизованных собрали в лагере с вышками и колючей проволокой. Построение, стрижка наголо (а это важно, когда с мусульманина снимают бороду), и политзанятия по 3-4 часа в день, где им объясняли политику партии. И через два месяца эти люди брали в руки оружие и шли воевать за эту партию. Хотя они до этого могли заниматься чем угодно, например, состоять в бандах. На Украине происходило примерно то же самое. Девять лет пропаганда с утра и до вечера со всех утюгов им рисовала соответствующую картину мира. Те люди, которые были подростками на Майдане, сегодня в окопах. Почему после 2014 года из Луганска уехало много молодых людей? Потому что они при Украине окончили школу и университет.Вторая причина – жесточайший контроль со стороны СБУ. Рот не так открыл – тебя под рученьки и в каталажку. А там несколько жестких доводов. Если ты не раскаялся и не осознал, то тебе влупят нехилый срок. Если ты особенный, и с тобой договориться сложно – тебя просто пристрелят как Олеся Бузину. А если ты не такой популярный – тебя просто грохнут втихаря и закопают в посадке. Днепропетровск и Харьков так зачистили в 2014 году. Там тысячи людей просто пропали. И этот террор длился 10 лет.В 2015 году я брал интервью у женщины с шестилетней дочкой, которая после бегства в крупный украинский город вернулась в Луганск. Оказалась, что она приехала к маме, которая на русском языке послала свою дочь и внучку по известному адресу: "Живите со своей Россией, чтобы вы обе сдохли". Это было еще до всех жертв после 24 февраля.Более того, у меня был товарищ, с которым мы прослужили 2 года в Афганистане. Мы ели из одной банки, спали в одном окопе, вместе в госпиталях лежали. Когда в 2014 году началась война, он звонил мне и спрашивал, какова ситуация с обстрелами и успел ли я вывезти семью. Потом он еще звонил мне какое-то время. Потом перестал звонить. А потом один из моих знакомых с ним пообщался, и он сказал ему следующее: "Если русские придут в мой город, я буду его защищать". Человек для меня умер. Вот тебе и "афганское братство", о котором так много любят говорить.- Учитывая такую идеологическую накачку, как мы будем побеждать, помимо того, что просто будем уничтожать ВСУ?- Всё очень просто.У Украины на исходе военные ресурсы. Киевский режим потерял профессиональную армию. Все эти попытки по мобилизации набрать пушечное мясо – это просто попытка Зеленского и его команды спасти свою пятую точку. Противнику удается удерживать фронт за счет пропаганды, силового давления, заградотрядов и боевой химии. Но так не может длиться бесконечно. Все эти ресурсы исчерпаемые. Невозможно пополнять армию сильными и мотивированными бойцами, если они заканчиваются.В свою очередь, российские войска каждую ночь молотят по лагерям и базам на всей территории Украины. Плюс, у России население в пять раз больше. И экономика несопоставима. Наши оборонные предприятия наращивают производство 24 часа в сутки без выходных и проходных. А на Западе склады заканчиваются.Недавно я общался с не самым последним человеком в Минобороны РФ. Он сказал, что мы проводим СВО мягко и постепенно, чтобы не дать конфликту сорваться в необратимую фазу. Грубо говоря, мы пытаемся не спровоцировать войну со всем НАТО, потому что тогда придется применять ядерное оружие.Там Польша стоит на низком старте. Румыния объявляет о территориальных претензиях на часть украинских территорий. Даже Чехия как шакал не против откусить свой маленький кусочек. Если бы Польша забрала себе Восточные Кресы, для нее это был бы большой национальный рывок. Но тут оказалось, что у НАТО кончились боеприпасы. А тут еще рванул Ближний Восток.Украине говорят: "Идите договаривайтесь". А для нее любые договоренности смерти подобны. Это не фигура речи. Запад сделает с киевским режимом то же, что сделал со всеми своими шестерками. Их предадут. И они как в Афганистане будут цепляться за шасси улетающих американских самолетов. У них сейчас выбор из трех вариантов: или бежать, или сидеть, или лежать. Я не злорадствую. Мне действительно их не жалко.Теперь насчет ситуации на присоединенных территорий. Донецк и Луганск всегда были русскими землями. Я имею в виду Херсон, Запорожье, а также север Луганщины (по сути это - Слобожанщина, украинская территория). Я там был. Люди там сидят на попе ровно. Да, там немерено "спящих". Но наши ребята из соответствующих органов ими занимаются мягко и корректно.Был такой случай, когда высокопоставленный милицейский начальник, который прославился многими изречениями, сидит в одном из северных городков и в ус не дует. Я спрашиваю: "Ребята, почему он не на подвале"? Мне говорят: "Так он просто работал в милиции, никого не убивал и несправедливо не сажал. Да, он что-то пару раз вякнул. Но сейчас он не вякает. Если снова начнет вякать, мы поговорим". Так что все с этим народом нормально.А вот что делать с Киевом – для меня вопрос. Пока непонятно, как будет выглядеть эта конструкция. Но я точно знаю, что у русских есть следующая конструкция: взять город, нарисовать на ратуше правильные слова, повесить свой флаг и повесить предателей. А предателями я считаю не только Зеленского, Залужного и Буданова, но и Порошенко, Тимошенко, Ющенко, Турчинова и Фарион.

https://ukraina.ru/20220919/1038846059.html

https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html

https://ukraina.ru/20231115/1051025692.html

https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, киев, сша, запад, владимир зеленский, израиль