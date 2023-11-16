Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе - 16.11.2023 Украина.ру
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Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе
Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе - 16.11.2023 Украина.ру
Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе
Российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты. Новейшие истребители Checkmate, сделанные на основе новых технологий, будут еще эффективнее выполнять свои задачи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-11-16T04:20
2023-11-16T04:20
новости
истребители
самолеты
впк
россия
технологии
разработка
авиация
росавиация
ростех
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Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.Существующий парк российской авиации в целом справляется с текущими задачами. Но вероятно, что истребители, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее, сообщил эксперт.Создание Checkmate означает, что российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты и другие летательные средства на основе этих разработок, добавил он.Сначала будет создана опытная партия Checkmate, которая будет проходить различные испытания и облетку. На них будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их можно применить, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, истребители, самолеты, впк, россия, технологии, разработка, авиация, росавиация, ростех
Новости, истребители, самолеты, ВПК, Россия, технологии, разработка, авиация, Росавиация, Ростех

Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе

04:20 16.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты. Новейшие истребители Checkmate, сделанные на основе новых технологий, будут еще эффективнее выполнять свои задачи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.
Существующий парк российской авиации в целом справляется с текущими задачами. Но вероятно, что истребители, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее, сообщил эксперт.
Создание Checkmate означает, что российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты и другие летательные средства на основе этих разработок, добавил он.
"Взять тот же Су-57. Он проходил испытание больше пяти лет. Мы просто занимались оценкой его конструкции. Не бывает так, чтобы мы сделали самолет и сразу же запустили его серийное производство. Даже в Советском Союзе самолеты проходили долгий путь постановки на крыло, прежде чем поступали на службу", - отметил Орлов.
Сначала будет создана опытная партия Checkmate, которая будет проходить различные испытания и облетку. На них будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их можно применить, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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