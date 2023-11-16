https://ukraina.ru/20231116/1051033842.html

Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе

Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе - 16.11.2023 Украина.ру

Шах и Мат. Военный эксперт о том, какую "партию" сыграют новейшие российские истребители Checkmatе

Российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты. Новейшие истребители Checkmate, сделанные на основе новых технологий, будут еще эффективнее выполнять свои задачи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-11-16T04:20

2023-11-16T04:20

2023-11-16T04:20

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истребители

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ростех

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Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.Существующий парк российской авиации в целом справляется с текущими задачами. Но вероятно, что истребители, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее, сообщил эксперт.Создание Checkmate означает, что российский ВПК развивается и осваивает новые технологии, а после этого создает современные самолеты и другие летательные средства на основе этих разработок, добавил он.Сначала будет создана опытная партия Checkmate, которая будет проходить различные испытания и облетку. На них будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их можно применить, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051025692.html

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