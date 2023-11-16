https://ukraina.ru/20231116/1029617248.html

Данциг: "вольный город" как повод к мировой войне

Данциг: "вольный город" как повод к мировой войне - 16.11.2023 Украина.ру

Данциг: "вольный город" как повод к мировой войне

"Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии? (…) При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова". "Золотой телёнок" был написан в 1931 году – через 11 лет после создания вольного города Данцига и за 8 лет до того, как он стал поводом для германо-польского конфликта, переросшего в мировую войну

2023-11-16T08:30

2023-11-16T08:30

2023-11-16T08:30

история

польша

германия

история

гданьск

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1930-е

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15 ноября 1920 года до того бывший частью Германской империи Данциг провозгласили "вольным городом".С момента первого письменного упоминания о Гданьске (лат. urbe Gyddanyzc) в "Житии святого Войцеха" в 997 году, и до второго раздела Речи Посполитой город в основном был под властью королей Польши. Лишь в 1308-1454 годах он официально принадлежал Ордену крестоносцев, именно в этот период — с 1361 года — Данциг становится членом Ганзейского союза, причём одним из важнейших.В 1793 году в результате второго раздела Польши город достался Королевству Пруссия и опять стал Данцигом, а в 1871-м вместе с Пруссией стал частью Германской империи.У города и прилегающих к нему территорий были короткие периоды условно независимого существования.В 1227-94 годах он был столицей Княжества Поморского, которое пыталось лавировать между Польшей, Данией, немецкими княжествами и крестоносцами. А в 1807 году, после взятия города войсками Наполеона и подписания Тильзитского мира, Данциг впервые был объявлен "Вольным городом". В январе 1814 года, после почти года осады русскими войсками, французский гарнизон Данцига сдался.Согласно решениям Венского конгресса 1815 года, Данциг был возвращён Пруссии, но элементы автономии города при этом были сохранены.После поражения Германии в Первой мировой войне и возрождения независимой Польши она сразу же потребовала вернуть ей все земли, потерянные в ходе разделов Речи Посполитой.Специальная комиссия по польскому вопросу под председательством француза Жюля Камбона предложила передать Данциг Польше. Это решение, однако, не встретило поддержки других союзников.Против был президент США Вудро Вильсон, поскольку предложение комиссии входило в противоречие с его декларацией о самоопределении наций — ведь Данциг был населён в основном немцами (в городе и окрестных населённых пунктах поляков было от 3 до 11%).Великобритания в лице премьер-министра Дэвида Ллойд-Джорджа также была категорически против передачи Данцига Польше, и не скрывала своих симпатий к Германии по этому вопросу.Кроме того, весной 1919 года в Данциге, Сопоте и других соседних городах прокатились массовые демонстрации местных немцев, которые требовали оставить их территории в составе Германии.В результате на Парижской конференции было принято решение создать квазигосударство "Вольный город Данциг" под патронатом Лиги Наций, не являющееся частью ни Польши, ни Германии, что и было формализовано в подписанном 28 июня 1919 года Версальском мирном договоре.В состав "Вольного города Данциг" вошли собственно сам Данциг, а также город Сопот и три прилегающих уезда Восточной Пруссии, общая площадь образования составила около 1900 квадратных километров.В то же время часть территории Данцигской Померании (бывшая провинция Западная Пруссия) вместе с фрагментом морского побережья должна была перейти к Польше.В соответствии с положениями Версальского договора Данциг, среди прочего, должен был быть демилитаризован. 24 января 1920 года немецкие войска прошли прощальным парадом по центру города, и началась их эвакуация в Германию.При этом на переходный период Антанта решила ввести в город свои войска. 28 января в Данциге появились первые британские солдаты, а через два дня и генерал сэр Ричард Хакинг, назначенный главнокомандующим сил союзников. 10 февраля 1920 года в порт прибыл корабль с французскими подразделениями, и в центре Данцига состоялся парад войск Антанты. Общая численность этих войск была чуть больше 1200 человек.Обстановка в Данциге в начале 1920 года была весьма напряжённой.Цены на продукты, безработица и преступность значительно выросли, начались забастовки и грабежи магазинов. Масла в огонь добавлял тот факт, что через Данциг транспортировались как польские войска, которые следовали на отведённые Польше территории Пруссии, так и группы солдат из эвакуируемых прусских гарнизонов, а также бывшие немецкие военнопленные, освобождённые из лагерей в Западной Европе.Ситуация особенно усугубилась в конце июля 1920 года, когда Польша находилась в решающей стадии войны с большевистской Россией.Докеры Данцига, как и их английские коллеги, забастовали в поддержку большевиков, что сделало невозможным выгрузку боеприпасов для польских войск. В конечном итоге, боеприпасы разгрузили английские солдаты.В переходный период высшую власть в Данциге осуществлял британский дипломат Реджинальд Тауэр, носивший титулы Полномочного представителя Антанты и временного Верховного комиссара Лиги Наций. В марте 1920 года начал свою деятельность Государственный совет Данцига, а в мае было избрано Конституционное собрание.27 октября 1920 года Совет послов Лиги Наций принял формальное решение о создании "Вольного города Данциг" под своим патронатом. На основании этого решения и Версальского договора, 9 ноября в Париже была подписана "Конвенция польско-данцигская", которая и определила конкретные аспекты отношений Польши и Данцига.15 ноября 1920 года в Данциге было торжественно объявлено, что теперь он "Вольный город", а через три дня оттуда начался вывод войск Антанты, который завершился 26-28 ноября.Несмотря на громкое название и принятую 17 ноября 1920 года Конституцию "Вольного города Данцига", где он назывался "свободным государством" (Freistaat), на самом деле права этого образования были сильно ограничены — как в пользу Лиги Наций, так и Польши.В Данциге были свои паспорта, своя законодательная (парламент) и исполнительная (сенат) власть, но по многим вопросам она вынуждена была подчиняться Генеральному комиссару Польши и Верховному комиссару Лиги Наций. Официальным языком "Вольного города Данцига" был немецкий, но вся переписка с Польшей должна была сопровождаться переводом на польский язык.Польша отвечала за все международные отношения и защиту интересов граждан "Вольного города Данциг" за рубежом, заключение международных соглашений от его имени, согласие на принятие обязательств по иностранным кредитам для города и регистрацию судов, плавающих под флагом Данцига.С 1922 года территория "Вольного города Данциг" входила в состав таможенной территории Польши, контроль осуществлялся польскими таможенниками как на границе с Веймарской республикой, так и на морской границе. При этом "Вольный город Данциг" не находился под контролем налоговых служб Польши и проводил свою кредитно-денежную и фискальную политику, используя сначала немецкую марку, а с ноября 1923 года — данцигский гульден.Польша также имела право напрямую экспортировать и импортировать товары через морской порт в Данциге, иметь собственную почтовую, телефонную и телеграфную службу, а также была владельцем железных дорог в зоне "Вольного города" (за исключением трамвайных и узкоколейных линий).Был создан совместный совет порта и водных путей Гданьска с полномочиями по управлению портом, портовыми сооружениями и судоходством на Висле.При этом Польша по соседству с Данцигом сразу же начала строить порт в городе Гдыня, который уже к середине 1930-х взял на себя значительную часть товарооборота данцигского порта.Статус "вольного города" не имел ничего общего со статусом "порто-франко", которым обладала Одесса в 1819-59 годах. Во-первых, никто не ставил под сомнение суверенитет Российской империи над Одессой, тут действовали обычные имперские структуры власти, а во-вторых, территория этого города и порта не была частью общероссийского таможенного пространства — в отличие от Данцига в Польше.В Варшаве никогда не скрывали стремления присоединить территорию "Вольного города" к Польше, в том числе военным путём. В 1924 году Польша получила согласие Лиги Наций на создание "транзитного" военного склада на полуострове Вестерплятте, расположенном при входе в Данцигский порт, и размещение там гарнизона для его защиты.Хотя город считался "демилитаризованной зоной", но он был вынужден подписать с Польшей договор о базировании в порту Данцига польских военных кораблей. Власти города обжаловали этот документ в Суде Лиги Наций, и в 1930-м году получили выгодное для себя решение, на основании чего объявили договор недействительным. Однако в 1932 году по приказу Юзефа Пилсудского польский эсминец "Вихрь" вошёл в порт, угрожая открыть огонь по административным зданиям Данцига, — и договор был возобновлён.В марте 1933-го на полуостров Вестерплятте был высажен польский десант из 200 военных "для усиления находившегося там польского гарнизона". Берлин пожаловался в Совет Лиги Наций, и под нажимом Англии и Франции Польша вынуждена была эвакуировать своих военных.На территорию "Вольного города Данциг" в 1920-30 годах выехали несколько десятков тысяч немцев с территории Польши, в первую очередь из близлежащих прусских земель, отошедших полякам, а также из Торуня, Быдгоща и Куяв.С самого начала своего создания "Вольный город Данциг" был своеобразной "европейской столицей шпионов".Тут работали мощная польская резидентура и немецкая разведшкола, в которой в 1932 году учился и Степан Бандера, через Данциг в Польшу проникали и агенты советской разведки. Но после прихода нацистов к власти в Германии всё изменилось. В Данциге гитлеровцы быстро взяли под контроль исполнительную власть и ограничили возможность Польши вмешиваться в дела города.В то же время, в Данциге были ограничены права сначала поляков, а потом и всех граждан города, и к 1938 году НСДАП получила в городе неограниченную власть, создав в нём подразделения штурмовиков.26 января 1934 года Польша и Германия подписали "пакт Пилсудского-Гитлера", а осенью 1938 года Польша приняла участие в разделе Чехословакии, получив Тешинскую область. Но когда весной 1939 года за эту услугу Гитлер потребовал у Польши право проложить экстерриториальный автобан и железную дорогу до Данцига, в Варшаве отказались.Так что с формальной точки зрения именно "Данцигская проблема" стала поводом для Второй мировой войны.23 августа 1939 года сенат "Вольного города Данциг" в нарушение Конституции объявил гауляйтера НСДАП Альберта Форстера "главой государства", а уже 1 сентября 1939-го Рейхстаг Германии и сенат Данцига объявили о включении этого города в состав Третьего Рейха. Официально это было сделано декретом Адольфа Гитлера 8 октября 1939 года.После войны позиция правительства Польши состояла в том, что "Вольный город Гданьск" не был суверенным государством, и его включение в состав Польши в 1945 году было не аннексией, а присоединением "заброшенных земель".Однако ряд бывших граждан "Вольного города Данциг" и их потомков, живущих ныне в Германии, до сих пор считают своё квазигосударство существующим де-юре. В 1947 году они избрали Данцигский совет (нем. Rat der Danziger), который существует по сей день, действуя как правительство "Вольного города Данциг" в изгнании.

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гданьск

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история, польша, германия, гданьск, вторая мировая война, 1920-е, 1930-е