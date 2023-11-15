https://ukraina.ru/20231115/1051062531.html

Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественника

Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественника - 15.11.2023 Украина.ру

Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественника

Полицейские Львовщины заблокировали канал незаконного выезда в Евросоюз уклоняющихся от рекрутирования в ВСУ ("ухилянцев"). Об этом сообщили особисты украинской Нацполиции

2023-11-15T22:50

2023-11-15T22:50

2023-11-15T22:50

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"Предприниматель из Прикарпатья вместе с тремя сообщниками помогал военнообязанным мужчинам уехать за границу под видом водителей-перевозчиков. За шанс сбежать в Европу дельцы брали от 5000 до 7000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.Организованную группу по спасению соотечественников от мобилизации и призыва в ВСУ выявили оперативники Львовского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователи ГУНП во Львовской области."Организатором незаконного бизнеса оказался 47-летний житель Ивано-Франковской области, занимающийся частными перевозками.Чтобы реализовывать противоправную схему, он привлёк ещё трёх мужчин. Они вносили недостоверные сведения о военнообязанных мужчинах в одну из информационных систем, выдавая их за водителей, осуществляющих международные перевозки. Затем на основании фейковых данных изготовлялись документы для их выезда за границу через пункты пропуска Государственной пограничной службы во Львовской области. Такие услуги предприимчивые мужчины оценивали от 5000 до 7000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.Во время очередной сделки одного из фигурантов разоблачили на пункте пропуска "Шегини" Львовской области. Оперативники внутренней безопасности полиции и Государственной пограничной службы "при физической поддержке" бойцов полицейского спецназа совместно со следователями полиции Львовщины провели у фигурантов санкционированные обыски.

https://ukraina.ru/20231115/1051062251.html

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