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Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций

Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций - 15.11.2023 Украина.ру

Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций

Россия адаптировалась к антироссийским санкциям и продолжит эту работу в дальнейшем. Ограничения имеют скорее глубокие последствия для Евросоюза, о чём "еэсовские официальные лица не говорят", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-15T20:41

2023-11-15T20:41

2023-11-15T20:41

новости

антироссийские санкции

мария захарова

сво

евросоюз

ес

россия

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Она напомнила как ещё год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в результате "жесточайших санкций, которые когда-либо видел мир", "самолеты в России не могут взлететь", "российская промышленность разорвана в клочья", а "финансовая система находится на аппарате ИВЛ". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что ВВП России в 2022 году сократился на 2% и предрекал дальнейшее падение, так как санкции против РФ в его понимании – это "яд замедленного действия". Пока в ЕС мечтают об упадке российской экономики, в самой РФ дела обстоят иначе. Отмечается, что "остаточный" товарооборот России со всеми странами Евросоюза сегодня вдвое меньше, чем с одним только Китаем (доля ЕС – 16%, Китая – 31%). По оценке Всемирного банка, по итогам 2022 года российская экономика по ключевому показателю ВВП по ППС стала крупнейшей в Европе, опередив германскую.Мария Захарова также подчеркнула, что Евросоюз заносчиво мнил себя незаменимым партнёром для России. Реальные факты о ситуации в экономике ЕС окончательно похоронили иллюзии Брюсселя на этот счёт.

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новости, антироссийские санкции, мария захарова, сво, евросоюз, ес, россия