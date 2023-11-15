Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций - 15.11.2023 Украина.ру
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Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций
Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций - 15.11.2023 Украина.ру
Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций
Россия адаптировалась к антироссийским санкциям и продолжит эту работу в дальнейшем. Ограничения имеют скорее глубокие последствия для Евросоюза, о чём "еэсовские официальные лица не говорят", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-15T20:41
2023-11-15T20:41
новости
антироссийские санкции
мария захарова
сво
евросоюз
ес
россия
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Она напомнила как ещё год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в результате "жесточайших санкций, которые когда-либо видел мир", "самолеты в России не могут взлететь", "российская промышленность разорвана в клочья", а "финансовая система находится на аппарате ИВЛ". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что ВВП России в 2022 году сократился на 2% и предрекал дальнейшее падение, так как санкции против РФ в его понимании – это "яд замедленного действия". Пока в ЕС мечтают об упадке российской экономики, в самой РФ дела обстоят иначе. Отмечается, что "остаточный" товарооборот России со всеми странами Евросоюза сегодня вдвое меньше, чем с одним только Китаем (доля ЕС – 16%, Китая – 31%). По оценке Всемирного банка, по итогам 2022 года российская экономика по ключевому показателю ВВП по ППС стала крупнейшей в Европе, опередив германскую.Мария Захарова также подчеркнула, что Евросоюз заносчиво мнил себя незаменимым партнёром для России. Реальные факты о ситуации в экономике ЕС окончательно похоронили иллюзии Брюсселя на этот счёт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, антироссийские санкции, мария захарова, сво, евросоюз, ес, россия
Новости, антироссийские санкции, Мария Захарова, СВО, Евросоюз, ЕС, Россия

Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций

20:41 15.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия адаптировалась к антироссийским санкциям и продолжит эту работу в дальнейшем. Ограничения имеют скорее глубокие последствия для Евросоюза, о чём "еэсовские официальные лица не говорят", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила как ещё год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в результате "жесточайших санкций, которые когда-либо видел мир", "самолеты в России не могут взлететь", "российская промышленность разорвана в клочья", а "финансовая система находится на аппарате ИВЛ".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что ВВП России в 2022 году сократился на 2% и предрекал дальнейшее падение, так как санкции против РФ в его понимании – это "яд замедленного действия".
"О последствиях для самого Евросоюза еэсовские официальные лица не говорят. Им есть о чём умалчивать. Со II квартала 2023 г. экономический рост в ЕС фактически нулевой. По данным Евростата, в августе 2023 г. промышленное производство в ЕС упало на 4,4% к показателю августа 2022 г. Деиндустриализация усугубляется переносом производств из ЕС в США. У большинства стран ЕС хронические бюджетные дефициты и непомерный госдолг", – отметила Захарова.
Пока в ЕС мечтают об упадке российской экономики, в самой РФ дела обстоят иначе. Отмечается, что "остаточный" товарооборот России со всеми странами Евросоюза сегодня вдвое меньше, чем с одним только Китаем (доля ЕС – 16%, Китая – 31%). По оценке Всемирного банка, по итогам 2022 года российская экономика по ключевому показателю ВВП по ППС стала крупнейшей в Европе, опередив германскую.
"Безработица находится на историческом минимуме – 3%. Это вдвое меньше, чем в ЕС. Еще летом 2023 г. ВВП России полностью компенсировал прошлогоднее падение. По итогам 2023 г. ожидается прирост ВВП на 2,8%. За 9 месяцев 2023 г. промышленность подросла на 3,3%. Российский ТЭК полностью выстоял под натиском санкций. Экспорт переориентирован на дружественные страны", – привели данные в российском МИДе.
Мария Захарова также подчеркнула, что Евросоюз заносчиво мнил себя незаменимым партнёром для России. Реальные факты о ситуации в экономике ЕС окончательно похоронили иллюзии Брюсселя на этот счёт.
 
Новостиантироссийские санкцииМария ЗахароваСВОЕвросоюзЕСРоссия
 
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