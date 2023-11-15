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СБУ арестовала доцента университета: "работал на российскую ГРУ"

СБУ арестовала доцента университета: "работал на российскую ГРУ" - 15.11.2023 Украина.ру

СБУ арестовала доцента университета: "работал на российскую ГРУ"

Контрразведка СБУ задержала 49-летнего доцента харьковского университета, который якобы был "дистанционно завербован" российским ГРУ (военной разведкой) в начале СВО и "корректировал удары РФ по Харькову". Об этом 15 ноября сообщила украинская спецслужба

2023-11-15T18:54

2023-11-15T18:54

2023-11-15T18:54

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"Он корректировал ракетно-артиллерийские удары России по военной и критической инфраструктуре областного центра", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что доцент якобы должен был фиксировать последствия ракетных и артиллерийских ударов по "одному из оборонных предприятий Харьковщины", а также отслеживать маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации военных складов."Еще одним его заданием было отслеживание деятельности иностранных волонтёрских организаций на территории Харькова", - сообщила СБУ.В украинской спецслужбе уверены, что сотрудник вуза "передавал разведданные в российскую игру через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах".Доцента задержали по месту жительства в Харькове и взяли под стражу. Во время обысков в квартире изъяты мобильный телефон и компьютерная техника."Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - поведала СБУ.С 2014 года по аналогичным обвинениям были арестованы многие представители украинской интеллигенции, в том числе вузовские работники. Судьбы многих из них до сих пор неизвестны. Некоторых диссидентов удалось обменять на украинских военнослужащих – так в Россию из тюрьмы был отправлен известный киевский карикатурист и публицист Ян Таксюр.

https://ukraina.ru/20231112/1050958984.html

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