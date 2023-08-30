https://ukraina.ru/20230830/1048995853.html
Ян Таксюр: кто он
Ян Таксюр: кто он - 30.08.2023 Украина.ру
Ян Таксюр: кто он
Украинский писатель, поэт, сатирик, православный публицист
2023-08-30T12:46
2023-08-30T12:46
2023-08-30T12:46
новости
ян таксюр
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Ян Ильич Таксюр родился 11 ноября 1952 года. В 1969 году окончил киевскую среднюю школу № 17.В 1974 году окончил исторический факультет в Киевском государственном педагогическом институте имени Горького. После окончания института служил в Советской Армии, а затем преподавал историю. В то же время занимался самодеятельным театром. Сочинял с детства, а в 1980-е годы стал публиковать сатирические стихи, писать монологи для эстрады, а позднее и рассказы. Во времена СССР — постоянный автор таких газет и журналов как «Литературная газета», журнал «Крокодил», «Юность». Впоследствии писал для таких изданий как: «Корреспондент», «День литературы», «Обозреватель», «Зеркало недели. Украина», «Версии», «Известия в Украине», «Одна Родина», «Омилия», «НЕДЕЛЯ.UA», «Радуга» и многих других. В соавторстве с Александром Володарским писал тексты для многих эстрадных звёзд, придумывал мультфильмы.В 1993—2010 гг. — сопредседатель «Клуба Голохвастова» газеты «Киевские ведомости».Публиковал статьи о православной вере и церкви, за что был награждён митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием орденом Нестора Летописца II степени. Участник, автор и ведущий многих телевизионных передач, в том числе телепрограммы «Право на веру», которая защищала каноническую Украинскую Православную Церковь. Автор поэтических сборников. В марте 2022 года был задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене, в мае 2023 года был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. 25 мая 2023 года был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ян таксюр
Ян Таксюр: кто он
Украинский писатель, поэт, сатирик, православный публицист
Ян Ильич Таксюр родился 11 ноября 1952 года.
В 1969 году окончил киевскую среднюю школу № 17.
В 1974 году окончил исторический факультет в Киевском государственном педагогическом институте имени Горького.
После окончания института служил в Советской Армии, а затем преподавал историю. В то же время занимался самодеятельным театром.
Сочинял с детства, а в 1980-е годы стал публиковать сатирические стихи, писать монологи для эстрады, а позднее и рассказы. Во времена СССР — постоянный автор таких газет и журналов как «Литературная газета», журнал «Крокодил», «Юность». Впоследствии писал для таких изданий как: «Корреспондент», «День литературы», «Обозреватель», «Зеркало недели. Украина», «Версии», «Известия в Украине», «Одна Родина», «Омилия», «НЕДЕЛЯ.UA», «Радуга» и многих других.
В соавторстве с Александром Володарским писал тексты для многих эстрадных звёзд, придумывал мультфильмы.
В 1993—2010 гг. — сопредседатель «Клуба Голохвастова» газеты «Киевские ведомости».
Публиковал статьи о православной вере и церкви, за что был награждён митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием орденом Нестора Летописца II степени.
Участник, автор и ведущий многих телевизионных передач, в том числе телепрограммы «Право на веру», которая защищала каноническую Украинскую Православную Церковь. Автор поэтических сборников.
В марте 2022 года был задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене, в мае 2023 года был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.
25 мая 2023 года был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.