https://ukraina.ru/20230830/1048995853.html

Ян Таксюр: кто он

Ян Таксюр: кто он - 30.08.2023 Украина.ру

Ян Таксюр: кто он

Украинский писатель, поэт, сатирик, православный публицист

2023-08-30T12:46

2023-08-30T12:46

2023-08-30T12:46

новости

ян таксюр

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Ян Ильич Таксюр родился 11 ноября 1952 года. В 1969 году окончил киевскую среднюю школу № 17.В 1974 году окончил исторический факультет в Киевском государственном педагогическом институте имени Горького. После окончания института служил в Советской Армии, а затем преподавал историю. В то же время занимался самодеятельным театром. Сочинял с детства, а в 1980-е годы стал публиковать сатирические стихи, писать монологи для эстрады, а позднее и рассказы. Во времена СССР — постоянный автор таких газет и журналов как «Литературная газета», журнал «Крокодил», «Юность». Впоследствии писал для таких изданий как: «Корреспондент», «День литературы», «Обозреватель», «Зеркало недели. Украина», «Версии», «Известия в Украине», «Одна Родина», «Омилия», «НЕДЕЛЯ.UA», «Радуга» и многих других. В соавторстве с Александром Володарским писал тексты для многих эстрадных звёзд, придумывал мультфильмы.В 1993—2010 гг. — сопредседатель «Клуба Голохвастова» газеты «Киевские ведомости».Публиковал статьи о православной вере и церкви, за что был награждён митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием орденом Нестора Летописца II степени. Участник, автор и ведущий многих телевизионных передач, в том числе телепрограммы «Право на веру», которая защищала каноническую Украинскую Православную Церковь. Автор поэтических сборников. В марте 2022 года был задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене, в мае 2023 года был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. 25 мая 2023 года был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ян таксюр